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વજન ઘટાડવા આજથી ડાયટમાં સામેલ કરો આ 4 બીજ, પણ સેવન કરવાની રીત જાણવી જરૂરી

કેટલાક લોકો વજન ઘટાડવા માટે ડાયટ પ્લાનનું પાલન કરે છે. જો કે, ઘણા અધ્યયનોથી ખબર પડે છે કે હેલ્ધી ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સનો...

વજન ઘટાડો
વજન ઘટાડો (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2026 at 4:16 PM IST

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આજકાલ ઘણા લોકો મોટાપાથી પરેશાન છે અને વજન ઓછું કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. લોકો ઘણીવાર માને છે કે વનજ ઓછું કરવા માટે ઓછું ખાવું કે સ્ટ્રિક્ટ ડાયટ ફોલો કરવાની જરૂર હોય છે. જો કે, તમે ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સથી ભરપૂર ખાવાનું ખાઈને પોતાનું વજન મેનેજ કરી શકો છો. નટ્સ તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. તે શરીરને જરૂરી ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ આપીને વજન ઘટાડવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવે છે.

નટ્સમાં ફાયબર, હેલ્ધી ફેટ, પ્રોટીન, વિટામિન અને મિનરલ ભરપૂર હોય છે જેની શરીરને જરૂર હોય છે. આ તમને વધારે સમય સુધી પેટ ભરેલુ અનુભવ કરાવે છે અને ખૂબ જ સ્નેક ખાવાની ઈચ્છાને રોકે છે. નટ્સમાં રહેલું ફાયબર પાચન સંબંધી સમસ્યાઓને રોકવામાં મદદ કરે છે, જ્યારે પ્રોટીન અને ફાયબરનું કૉમ્બિનેશન ભૂખને કંટ્રોલ કરવામા મદદ કરે છે. તેને તમારા ડાયટમાં સામેલ કરવું પણ સરળ છે.

1. ચિયા સીડ્સ- હાર્વર્ડના રિસર્ચ પ્રમાણે, ચિયા સીડ્સ પાણી સુકવીને જેલમાં ફેરવાઈ જાય છે. ફક્ત બે ચમચી ચિયા સીડ્સમાં લગભગ 10 ગ્રામ ફાયબર સાથે પ્રોટીન, ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ, કેલ્શિયમ અને મેગ્નીશિયમ પણ હોય છે. તે વજન ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

કેવી રીતે ખાવાઃ 2 મોટી ચમચી સીડ્સ, 1 કપ દૂધ (બદામ કે સોયા મિલ્ક), બેરી અને એક ચપટી તજનો પાઉડર લો. ચિયા સીડ્સને દૂધમાં મિલાવો અને આખી રાત ફ્રિજમાં રાખો. સવારે તેમાં બેરી અને તજનો પાઉડર મિલાવો અને નાસ્તામાં તેની મજા લો.

2. અળસીના બીજઃ નેશનલ લાઈબ્રેરી ઑફ મેડિસિનમાં છપાયેલા એક સ્ટડીના અનુસાર, અળસીના બીજોમાં દ્રાવ્ય ફાયબર હોય છે. તે આંતરડામાં જેલ જેવી પરત બનાવે છે અને પાચનને ધીમી કરી દે છે, જેનાથી તમારુ પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું અનુભવાય છે. જ્યારે અળસીના બીજોને આખા ખાવાની જગ્યાએ પીસીને ખાઓ છો, તો શરીર પોષક તત્વોને વધારે સરળતાથી શોષી શકે છે. તમે 1 કપ દહીં (ગ્રીક યોગર્ટ સારો વિકલ્પ છે)માં 1 મોટી ચમચી અળસીના બીજનો પાઉડર, કેળાના ટુકડા અને કેટલાક સુકા મેવાને મિલાવીને એક હેલ્ધી નાસ્તો તૈયાર કરી શકો છો.

3. સૂર્યમુખીના બીજઃ ScienceDirectમાં છપાયેલી એક સ્ટડીના અનુસાર, સુર્યમુખીના બીજમાં હેલ્ધી ફેટ અને પ્રોટીન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. આ ભૂખને કંટ્રોલ કરવા અને તમને જંક ફૂડ ખાવાથી રોકવામાં મદદ કરે છે. તેમાં વિટામિન E, હેલ્ધી અનસેચુરેટેડ ફેટ, મેગ્નીશિયમ અને સેલેનિયમ અને પોષક તત્વો હોય છે.

આ રીતે ખાઓઃ 2-2 મોટી ચમચી સુર્યમુખીના બીજ, બદામ, અખરોટ અને કિશમિશ કે ખજૂર લો, આ બધાને એક સાથે મિલાવો અને આ મિક્સચરને એક એરટાઈટ ડબ્બામાં રાખો જેથી જ્યારે પણ ભૂખ લાગે, તમે મુઠ્ઠીભર બીજ ખાઈ શકો છો.

4. તકમરિયાંઃ નેશનલ લાઈબ્રેરી ઑફ મેડિસિનના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે, તકમરિયાંના બીજ પાણીમાં પલાળીને ફુલીને જેલ જેવા થઈ જાય છે. તે ન ફક્ત શરીરને ઠંડક આપે છે, પણ તેમાં કેલરી પણ ઓછી હોય છે અને પેટને લાંબા સમય સુધી ભરેલુ અનુભવ કરાવે છે. તેમાં ડાયટરી ફાઈબર, પ્રોટીન, આયર્ન, કેલ્શિયમ અને એન્ટીઑક્સીડેન્ટ જેવા પોષક તત્વો હોય છે.

આ રીતે ખાઓઃ 1 ચમચી તકમરિયાં કે તુલસીના બીજ, 1 ગ્લાસ પાણી, અડધો લીંબુનો રસ અને બરફના ટુકડા (ઑપ્શનલ). તકમરિયાંના બીજોને 15-20 મિનિટ માટે પાણીમાં પલાળી રાખો. જ્યારે તે ફુલી જાય, તો લીંબુનો રસ નાખીને મિક્સચર પી લો.

ધ્યાન આપવા જેવી બાબત

ધ્યાન રાખો કે નટ્સ અને સીડ્સ સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે, પણ તેમાં કેલરી વધારે હોય છે. માટે, દિવસમાં 1થી 2 ચમચીથી વધારે ના ખાઓ. હાઈ-ફાઈબરવાળી ચીજો ખાદ્યા પછી પર્યાપ્ત માત્રામાં પાણી પીવું જરૂરી છે. નહીં તો, કબજિયાત અને બ્લોટિંગ જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. નટ્સ અને સીડ્સ વજન ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે, પણ માત્ર આ જ સોલ્યૂશન નથી. બેલેન્સ્ડ ડાયટ, રેગુલર એક્સરસાઈઝ અને પુરતી ઉંઘ પણ જરૂરી છે. અળસીના બીજોને હંમેશા શેકીને અને પીસીને ખાવા જોઈએ, કારણ કે તેને આખા ખાવાથી શરીરમાંથી વગર પચે નીકળી જાય છે.

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NUTS HELPS WITH WEIGHT LOSS

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