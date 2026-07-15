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વજન ઘટાડવા માટે ભાત કેવી રીતે ખાવા?, જાણો 6 અસરકારક ઉપાયો

વજન ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, તમે કેટલા ભાત ખાઓ છો તેનું ધ્યાન રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે.

વજન ઘટાડવા માટે ભાત કેવી રીતે ખાવા?
વજન ઘટાડવા માટે ભાત કેવી રીતે ખાવા? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 15, 2026 at 12:20 PM IST

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કેટલાક લોકો વજન ઘટાડવા માટે ભાત ખાવાનું સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દે છે. જોકે, ક્લિનિકલ ન્યુટ્રિશનિસ્ટ ડૉ. રેણુકા માઇનદેનું કહેવું છે કે વજન ઘટાડવા માટે ચોખા છોડવા જરૂરી નથી. કારણ કે ભાત પેઢીઓથી ભારતીય આહારનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ રહ્યા છે, તેથી યોગ્ય માત્રામાં ખાવાથી તે સ્વસ્થ અને સંતુલિત આહારનો ભાગ બની શકે છે. તેમનું સૂચન છે કે કોઈ ખાસ પ્રકારના ખોરાકથી સંપૂર્ણ પરહેજ કરવા કરતાં સંતુલિત આહાર લેવો સ્વાસ્થ્ય માટે વધુ સારો છે. સંતુલિત આહાર શરીરને જરૂરી એનર્જી, વિટામિન અને મિનરલ્સ આપે છે, જેનાથી બીમારીઓ સામે લડવાની ઇમ્યુન સિસ્ટમની ક્ષમતા વધે છે.

ભાત દુનિયામાં સૌથી વધુ ખવાતા મુખ્ય અનાજોમાંના એક છે. તે શરીરને 15થી વધુ જરૂરી પોષક તત્ત્વો આપે છે. તેમાં કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ ઉપરાંત B-વિટામિન (થાયામિન, નાયાસિન અને વિટામિન B6), મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ અને સેલેનિયમ જેવા મિનરલ્સ પણ ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે. આ શરીર માટે એનર્જીનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે.

ડૉ. રેણુકા માઇનદેનું કહેવું છે કે ચોખામાં રહેલા કોમ્પ્લેક્સ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ ધીમે-ધીમે પચે છે, જેના કારણે શરીરને સતત એનર્જી મળતી રહે છે. તેનાથી તમે લાંબા સમય સુધી ઊર્જાવાન રહો છો અને ભૂખ પણ ઓછી લાગે છે. ભાત આખા દિવસ દરમિયાન સતત એનર્જી આપે છે, જેના કારણે રિફાઇન્ડ શુગરવાળા ખોરાકથી થતી અચાનક એનર્જીની કમી (એનર્જી ક્રેશ)થી બચી શકાય છે. તે એકાગ્રતા (કોન્સન્ટ્રેશન) વધારવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે.

ગ્લૂટેનથી એલર્જી અથવા સેનસિટિવિટી ધરાવતા લોકો માટે ભાત એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે. ઘઉં, જવ અને રાઈ જેવા અનાજમાં મળતું ગ્લૂટેન કેટલાક લોકોને પાચન સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી કરી શકે છે. જ્યારે ભાત કુદરતી રીતે ગ્લૂટેન-ફ્રી હોય છે. તેથી, ગ્લૂટેન-ફ્રી ડાયટ લેનારા લોકો કોઈ મુશ્કેલી વિના ચોખાથી બનેલી અનેક પ્રકારની વાનગીઓનો આનંદ માણી શકે છે.

આ ઉપરાંત, ભાત એક સસ્તો ખાદ્ય પદાર્થ છે. તે દુનિયાના મોટા ભાગના દેશોમાં સરળતાથી મળી જાય છે. તેને બનાવવો સરળ છે અને તે અન્ય ઘણા ખાદ્ય પદાર્થોની સરખામણીએ સસ્તો પણ છે. જોકે, ચોખાને હેલ્ધી ડાયટમાં સામેલ કરવા માટે તેને મર્યાદિત માત્રામાં તેમજ દાળ, શાકભાજી અને પ્રોટીનયુક્ત સંતુલિત ભોજનના ભાગરૂપે ખાવા જરૂરી છે. નિષ્ણાતોનું સૂચન છે કે ચોખા એકલા મોટી માત્રામાં ખાવા કરતાં સંતુલિત આહારના ભાગરૂપે ખાવા વધુ સારું છે.

વજન ઘટાડવા માટે ચોખા કેવી રીતે ખાવા?

  • વજન વધ્યા વગર ભાત ખાવા માટે તેની માત્રા અડધા કપથી એક કપ સુધીના રાંધેલા ભાત સુધી જ રાખો. તેને મોટી થાળીમાં નહીં પરંતુ નાના બાઉલમાં પીરસો અને ભોજનને સંતુલિત રાખવા માટે 'પ્લેટ મેથડ' અપનાવો.
  • તમારી અડધી થાળી હાઈ-ફાઈબરવાળા શાકભાજીથી, એક-ચોથાઈ લીન પ્રોટીનથી અને માત્ર એક-ચોથાઈ ભાગ ચોખાથી ભરો.
  • વજન વધતું અટકાવવા માટે 'કુક-એન્ડ-કૂલ' મેથડ અજમાવો. ભાત રાંધીને 12થી 24 કલાક માટે ફ્રિજમાં રાખો. આ પ્રક્રિયા ડાયજેસ્ટિબલ સ્ટાર્ચને રેઝિસ્ટન્ટ સ્ટાર્ચમાં બદલી દે છે. શરીર તેને ધીમે-ધીમે પચાવે છે, જેના કારણે કેલરીનું એબ્ઝોર્પ્શન ઓછું થાય છે અને આંતરડાનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે છે. બાદમાં તેને ફરી ગરમ કરીને ખાવાથી પણ આ ફાયદા જળવાઈ રહે છે.
  • શક્ય હોય ત્યારે બ્રાઉન, રેડ અથવા બ્લેક રાઈસ પસંદ કરો. આ અનરિફાઇન્ડ પ્રકારના ચોખા પચવામાં વધુ સમય લે છે અને લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું હોવાનો અહેસાસ કરાવે છે, જેના કારણે પોલિશ કરેલા સફેદ ભાતથી થતો અચાનક બ્લડ શુગર સ્પાઈક અટકાવવામાં મદદ મળે છે.
  • ભાત ક્યારેય એકલા ન ખાઓ. તેને લીન પ્રોટીન (જેમ કે દાળ, માછલી, ચિકન, પનીર અથવા ઈંડા) અને ફાઈબરયુક્ત શાકભાજી (જેમ કે બ્રોકોલી, પાલક અથવા સલાડ) સાથે ખાવાથી કાર્બોહાઇડ્રેટનું એબ્ઝોર્પ્શન ધીમું થાય છે.
  • સ્ટીમ કરેલા અથવા બાફેલા ચોખા, ફ્રાઇડ રાઈસ અથવા વધુ તેલ, ભારે ગ્રેવી અથવા ક્રીમમાં બનાવેલા ભાત કરતાં ઘણાં વધુ આરોગ્યપ્રદ હોય છે.

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