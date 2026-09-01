ગણેશ ચતુર્થીએ ભગવાન ગણેશજીની મૂર્તિ ખરીદતા પહેલા શું કરવું અને શું ન કરવું, જાણી લો નિયમો
14 સપ્ટેમ્બરથી 25 સપ્ટેમ્બર સુધી ગણેશોત્સવ ઉજવાશે, મૂર્તિ ખરીદતી વખતે પર્યાવરણને અનુકૂળ માટી અને બાયોડિગ્રેડેબલ મૂર્તિ પસંદ કરવી જોઈએ જેથી વિસર્જનમાં પ્રદૂષણ ઓછું થાય.
Published : September 1, 2026 at 5:41 PM IST
ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ ખરીદતી વખતે શું કરવું અને શું ન કરવું? જાણો વિનાયકની સૂંઢ જમણી બાજુ કેમ ન હોવી જોઈએ
ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ સ્થાપિત કરતી વખતે પૂર્વ, પશ્ચિમ અથવા ઉત્તર-પૂર્વ જેવી શુભ દિશાઓ પસંદ કરો. આ દિશાઓને શુભ માનવામાં આવે છે. ગણેશ ચતુર્થીને વિનાયક ચતુર્થીના નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ દસ દિવસનો તહેવાર ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. આ તહેવાર ભગવાન ગણેશને સમર્પિત છે, જે જ્ઞાન, સમૃદ્ધિ અને સૌભાગ્યના દેવતા છે. આજે આ સમાચારમાં ગણેશોત્સવ માટે ગણેશની મૂર્તિઓ ખરીદતી વખતે શું કરવું અને શું ન કરવું તે વિશે વિગતવાર જાણીએ.
ગણેશોત્સવ ભગવાન ગણેશને સમર્પિત એક મોટો તહેવાર છે, જે દુનિયાભરના લાખો હિન્દુઓ માટે ખુશી અને ભક્તિનો સમય હોય છે. ગણેશ ચતુર્થી અથવા વિનાયક ચતુર્થી તરીકે ઓળખાતો આ દસ દિવસનો તહેવાર ખૂબ જ ઉત્સાહ અને જોશ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. તે બુદ્ધિ, સમૃદ્ધિ અને સૌભાગ્યના દેવતા ભગવાન ગણેશનું સન્માન કરે છે.
આ વર્ષે, ગણેશ ચતુર્થી 14 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈને 25 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે. આ ઉત્સવની એક ખાસ વાત ગણેશજીની મૂર્તિઓને ખરીદવી અને સ્થાપિત કરવી છે, જે ઘરો અને જાહેર સ્થળોએ પ્રિય દેવતાના આગમનનું પ્રતીક છે. આ શુભ અવસરની તૈયારી કરતી વખતે, કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે જેથી ઉત્સવ સન્માનજનક અને પર્યાવરણ પ્રત્યે જાગૃત રીતે ઉજવાય. અહીં કેટલીક મુખ્ય માર્ગદર્શિકાઓ આપવામાં આવી છે, જેમ કે...
શું કરવું
- પર્યાવરણને અનુકૂળ મૂર્તિઓ પસંદ કરો: માટી, પેપર-મેશ અથવા ઓર્ગેનિક રંગો જેવી કુદરતી અને સરળતાથી નાશ પામતી - બાયોડિગ્રેડેબલ - વસ્તુઓમાંથી બનેલી મૂર્તિઓ જ લો. આ વસ્તુઓ પર્યાવરણ માટે સારી હોય છે અને પાણીમાં સરળતાથી ઓગળી જાય છે, જેથી વિસર્જન સમયે પ્રદૂષણ ઓછું થાય છે.
- મુગટવાળી ગણેશ પ્રતિમા: ગણેશોત્સવ માટે ભગવાન ગણેશની પ્રતિમા ખરીદતી વખતે એ સુનિશ્ચિત કરો કે તેમાં મુગટ હોય. માનવામાં આવે છે કે પ્રતિમાને ભવ્ય મુગટથી શણગારવાથી સૌભાગ્ય અને સમૃદ્ધિ આવે છે.
- બેઠેલી મુદ્રાવાળી મૂર્તિ પસંદ કરો: ધ્યાન રાખો કે મૂર્તિ બેઠેલી મુદ્રામાં હોય, આ મુદ્રા પરંપરાગત છે અને સ્થિરતા તથા શાંતિનું પ્રતીક છે. સાથે જ, ભગવાન ગણેશ એક સુંદર સિંહાસન અથવા કમળના ફૂલ પર બિરાજમાન હોવા જોઈએ, જેમાં એક પગ જમીન તરફ હોય અને બીજો વળેલો હોય. આ મુદ્રા સ્થિરતા, શાંતિ અને આશીર્વાદ આપવાની તત્પરતા દર્શાવે છે. માનવામાં આવે છે કે આ તત્વો સકારાત્મક ઊર્જાને આકર્ષે છે અને ભગવાન ગણેશના દિવ્ય ગુણો તથા પસંદગીને દર્શાવે છે.
- મૂર્તિનું લાલ ચૂંદડીથી સ્વાગત: મૂર્તિ ખરીદ્યા બાદ, મૂર્તિના ચહેરાને લાલ ચૂંદડીથી જરૂર ઢાંકો. લાલ રંગ એનર્જી અને શુભતા સાથે જોડાયેલો હોય છે.
- સૂંઢની દિશા જરૂર જુઓ: ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ ખરીદતા પહેલા, તેમની સૂંઢની દિશા અને બેસવાની રીત - મુદ્રા - ને જરૂર જુઓ. ઘરમાં શાંતિ અને સરળતાથી પૂજા-પાઠ માટે એવી મૂર્તિ પસંદ કરો જેની સૂંઢ ડાબી બાજુ વળેલી હોય અને જે બેઠેલી મુદ્રામાં હોય. આનાથી શાંતિ, સફળતા અને ખુશી મળે છે અને તેની પૂજા કરવી સરળ હોય છે.
- ભગવાન ગણેશની સૂંઢ જમણી બાજુ ન હોવી જોઈએ: જો તમે રોજિંદા કડક નિયમોનું પાલન ન કરી શકો, તો જમણી બાજુ વળેલી સૂંઢવાળી અથવા ઉગ્ર સ્વરૂપવાળી મૂર્તિ ન લો. જમણી બાજુ સૂંઢવાળી મૂર્તિઓને ખૂબ જ શક્તિશાળી માનવામાં આવે છે. તેના માટે કડક નિયમો અને રોજિંદા શુદ્ધતા સાથે જોડાયેલી વિધિઓનું પાલન કરવું જરૂરી હોય છે, તેથી જ તે સામાન્ય રીતે મંદિરોમાં જ જોવા મળે છે.
- શુભ સમયમાં ગણેશજીની મૂર્તિ ખરીદો: ભક્તોએ ગણેશ ચતુર્થી પર શુભ સમયમાં જ ગણેશજીની મૂર્તિ ખરીદવી જોઈએ.
- મૂર્તિ સ્થાપના માટે શુભ દિશાઓની પસંદગી: ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ સ્થાપિત કરતી વખતે પૂર્વ, પશ્ચિમ અથવા ઉત્તર-પૂર્વ જેવી શુભ દિશાઓની પસંદગી કરો. આ દિશાઓને શુભ માનવામાં આવે છે અને તે પરંપરાગત રીતિ-રિવાજોને અનુરૂપ હોય છે, જેથી એ સુનિશ્ચિત થાય છે કે સ્થાપનાથી તમારા સ્થાન પર સંવાદિતા અને સકારાત્મક ઊર્જાનો પ્રવાહ જળવાઈ રહે.
- મંત્રોનો જાપ કરો: ગણેશની મૂર્તિ ખરીદતી વખતે ઓમ ગં ગણપતયે નમઃ જેવા વૈદિક મંત્રોનો જાપ કરો.
શું ન કરવું
- પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસથી બનેલી મૂર્તિઓથી બચો: પ્લાસ્ટર ઓફ પેરિસ - POP - અથવા અન્ય નોન-બાયોડિગ્રેડેબલ મટીરિયલથી બનેલી મૂર્તિઓથી દૂર રહો. આ મૂર્તિઓ પાણીમાં સરળતાથી ઓગળતી નથી અને પર્યાવરણ પ્રદૂષણમાં વધારો કરે છે.
- તામસિક ભોજનથી બચો: ગણેશોત્સવ માટે ગણેશજીની મૂર્તિ ખરીદતી વખતે તામસિક ભોજન - જેમ કે ડુંગળી, લસણ અને માંસ - નું સેવન ન કરો. તેના બદલે, ફળ, ડેરી ઉત્પાદનો અને અનાજ જેવા સાત્વિક ભોજનનું સેવન કરો.
- તમાકુ અને દારૂથી બચો: ગણેશજીની મૂર્તિ ખરીદતા પહેલા તમાકુ અથવા દારૂનું સેવન ન કરો. આવું કરવું દેવતાનું અપમાન માનવામાં આવે છે.
નોંધ: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સંપૂર્ણપણે માન્યતાઓ અને વાર્તાઓ પર આધારિત છે. આ માહિતીને વાસ્તવિક જીવનમાં લાગુ કરતા પહેલા કૃપા કરીને કોઈ સંબંધિત નિષ્ણાતની સલાહ લો.
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