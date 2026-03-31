લગ્ન પહેલા છોકરાનો ડૉપ ટેસ્ટ? સંસદમાં ઉઠી માગ, જાણો આ શું છે અને કેમ કરવામાં આવે છે
ડોપ પરીક્ષણ વિવિધ પદ્ધતિઓથી કરવામાં આવે છે, જેને સામાન્ય રીતે બ્લડ ડોપિંગ, જનીન ડોપિંગ, મિકેનિકલ ડોપિંગ અને કામગીરી વધારતી દવાઓનો ઉપયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
Published : March 31, 2026 at 4:21 PM IST
આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ના લોકસભા સાંસદ માલવિંદર સિંહ કંગે શુક્રવારે એક કાયદો બનાવવા માટેની માગણી કરી, જે અંતર્ગત લગ્ન પહેલા છોકરા માટે ડૉપિંગ ટેસ્ટ અને મેડિકલ ટેસ્ટ અનિવાર્ય બને. તેમણે આની પાછળ છૂટાછેડા અને ડૉમેસ્ટિક વાયોલેન્સના વધતા કિસ્સાઓનો હવાલો આપ્યો. સંસદમાં 'ઝીરો અવર' દરમિયાન બોલતા આનંદપુર સાહિબથી સાંસદ કંગે કહ્યું કે, સમગ્ર દેશમાં ઘરેલુ હિંસા અને પારિવારિક વિઘટનના કિસ્સા વધી રહ્યા છે.
તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે પરિવારો લગ્ન પહેલાં છોકરીના શિક્ષણ, ચારિત્ર્ય અને પૃષ્ઠભૂમિની સંપૂર્ણ તપાસ કરે છે, ત્યારે પુરુષોની વાત આવે ત્યારે તેઓ ઘણીવાર આવી તપાસને અવગણે છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, નશાની લત, ગંભીર સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ અને ગુનાહિત વૃત્તિઓ જેવા મુદ્દાઓ ઘણીવાર લગ્ન પછી જ સ્પષ્ટ થાય છે, જે સ્ત્રીઓને પ્રતિકૂળ અસર કરે છે. કાંગે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર બંનેને આ સંદર્ભમાં કડક પગલાં લેવા વિનંતી કરી અને છોકરા માટે ફરજિયાત ડોપિંગ પરીક્ષણો અને તબીબી ફિટનેસ પ્રમાણપત્રો લાગુ કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો.
આવી સ્થિતિમાં, ચાલો આજે આ સમાચાર દ્વારા જાણીએ કે ડોપિંગ ટેસ્ટ શું છે અને તેનો ઉપયોગ શેના માટે થાય છે...
ડોપ ટેસ્ટ શું છે?
ડોપિંગ ટેસ્ટ (જેને "ડોપ ટેસ્ટ" પણ કહેવાય છે) એ શરીરમાં માદક દ્રવ્ય અથવા મનોવૈજ્ઞાનિક પદાર્થોની હાજરી શોધવા માટે વપરાતી શારીરિક પ્રક્રિયા છે. સાયકોએક્ટિવ પદાર્થો એ રસાયણો અથવા દવાઓ છે જે સીધી રીતે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમને અસર કરે છે અને મગજના કાર્યને અસર કરે છે. આ પદાર્થો વ્યક્તિના મૂડ, ચેતના, દ્રષ્ટિ, વિચાર, વર્તન અને સંવેદનાઓને બદલી શકે છે. રમતગમતમાં, આવા પરીક્ષણનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે સ્પર્ધકો વાજબી અને પ્રામાણિકપણે સ્પર્ધા કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે થાય છે, અને તે વર્લ્ડ એન્ટી-ડોપિંગ એજન્સી (WADA) જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. વર્લ્ડ એન્ટી-ડોપિંગ એજન્સી (WADA) દ્વારા વૈશ્વિક સ્તરે નિયંત્રિત, આ પરીક્ષણો વાજબી સ્પર્ધા સુનિશ્ચિત કરવા, રમતવીરોના સ્વાસ્થ્યનું રક્ષણ કરવા અને રમતગમતની ગરિમા જાળવવા માટે રચાયેલ છે.
ડોપ ટેસ્ટ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે?
ડોપ ટેસ્ટિંગ ઘણી રીતે કરવામાં આવે છે. શરીરમાંથી પ્રવાહીના નમૂના લેવામાં આવે છે, જેમ કે પેશાબ, લાળ, પરસેવો, વાળ અથવા નખ. આ ટેસ્ટ માટે પેશાબના નમૂનાનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે. પ્રથમ, ઝડપી સંકેત આપવા માટે પ્રારંભિક પરીક્ષણ (ઇમ્યુનોએસે) કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ પુષ્ટિ માટે વધુ સખત અને ખર્ચાળ પરીક્ષણો (જેને ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી અને માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી કહેવાય છે) કરવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો: