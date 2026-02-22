શું ડિનર ના કરવાથી ખરેખર વજન ઓછું થાય છે? શું કહે છે એક્સપર્ટ્સ?
આજકાલ ઘણા લોકો ડિનર કરતા નથી, તેમનું કહેવું છે કે રાત્રિ ભોજન ના કરવાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે..
નવી દિલ્હી: આજકાલ ઘણા લોકો સ્થૂળતા સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે. લોકો વજન ઘટાડવા માટે બધું જ કરે છે. કેટલાક જીમમાં કલાકો સુધી પરસેવો પાડે છે જ્યારે કેટલાક લંચ અથવા તો ડિનર કરતા નથી, એમ વિચારીને કે તેનાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળશે. પરંતુ શું ડિનર કે લંચન છોડી દેવાથી વજન ઘટાડવામાં ખરેખર મદદ મળે છે? આવો જાણીયે, લખનૌના એમડી ફિઝિશિયન ડૉ.આરીફા શેખ શું કહે છે.
ડોક્ટર શું કહે છે?
લખનૌના એમડી ફિઝિશિયન ડૉ. આરિફા શેખનું કહેવું છે કે લંચ કે ડિનર છોડવાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળતી નથી. આ રીતે ભોજન છોડવાથી વજન ઘટવાને બદલે વજન વધી શકે છે. ડૉક્ટર એમ પણ કહે છે કે માત્ર ડિનર જ નહીં પણ લંચ પણ છોડવાથી વજન વધવાનું જોખમ વધે છે.
લાંબા સમય સુધી ઉપવાસ કરવાથી શરીર ભૂખમરાની સ્થિતિમાં મુકાય છે. ચરબી બાળવાને બદલે શરીર તેને સંગ્રહિત કરવાનનું શરૂ કરે છે અને તેનાથી સ્નાયુઓના ઘટાડાને કારણે કેટલાક સમય માટે વજન ઘટે છે. જોકે, ઘટેલુ વજન ફરી વધી જાય છે. ડૉક્ટર કહે છે કે આ તમારા વજન ઘટાડવાના પ્રયાસોને ખરાબ કરી શકે છે.
ભોજન છોડવાથી સ્વાસ્થ્ય પર શું અસર પડે છે?
બપોર (લંચ) કે રાત (ડિનર)નું ભોજન ના કરવાથી બ્લડ શુગરનું લેવલ અસંતુલિત થઇ શકે છે, જેને કારણે અચાનક ચક્કર આવવા, નબળાઇ, માથાનો દુખાવો, થાક લાગી શકે છે. જ્યારે શરીરમાં ઉર્જાની કમી હોય છે ત્યારે તો તે સ્નાયુઓનો ઉપયોગ કરીને ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે છે, જેનાથી શરીરની તાકાત ઓછી થાય છે.
ભોજન છોડવાથી કેટલીક કેલરી ઓછી થાય છે. જો કે, આ વજન ઘટાડવામાં મદદ કરતું નથી. તેના બદલે, તે ખોરાકની ગુણવત્તાને અસર કરે છે. ભોજન છોડવાથી તમે વધુ ખાવા માટે મજબૂર થઈ શકો છો. જ્યારે ભૂખ વધે છે, ત્યારે તમારું મગજ વધુ ખાવા માટે સંકેતો મોકલે છે, જેના કારણે તમે વધુ કેલરીનો વપરાશ કરો છો. આ આદત વજન ઘટાડવાને બદલે વજન વધારી શકે છે.
ભોજન કરવું કેમ જરૂરી?
આપણું શરીર રોજિંદા કામ માટે ઘણી બધી ઉર્જા વાપરે છે. આ ઉર્જા આપણને બ્રેકફાસ્ટ, લંચ અને ડિનરમાંથી મળે છે. બપોરનું ભોજન શરીરને જરૂરી એનર્જી, પોષક તત્ત્વો પુરા પાડે છે. ભોજન આપણને શારીરિક અને માનસિક રીતે સક્રિય રાખે છે. ભોજન ના કરવાથી આપણુ મેટાબોલિજ્મ ધીમુ પડી જાય છે જેને કારણે બ્લડશુગર, એનર્જી લેવલ અને હાર્મોનલ બેલેન્સ પર અસર પડે છે.
આસાન શબ્દોમાં કહીએ તો જ્યારે આપણે ભોજન છોડી દઇએ છીએ તો આપણા શરીરને પાછળથી ભોજન માટે ઉર્જા બચાવવી પડે છે. જેને કારણે આપણું મેટાબોલિજ્મ ધીમુ પડી જાય છે અને વધારે ભૂખ લાગે છે અને વધુ પડતું ખાવાનું શરૂ થઇ શકે છે. વજન ઘટાડવા માટે લંચ કે ડિનર છોડવાથી સ્થૂળતા અને ડાયાબિટીસનું જોખમ વધે છે.
શું ડિનર છોડી દેવું યોગ્ય છે?
કેટલાક લોકો માને છે કે રાત્રે ન ખાવાથી કેલરી બર્ન થતી નથી, તેથી જ તેઓ રાત્રિભોજન છોડી દે છે. જોકે, ડૉ. આરિફા શેખ અનુસાર, જે લોકો ડિનર છોડી દે છે તેમનું વજન વધવાની શક્યતા વધારે હોય છે. જો તમને શરૂઆતમાં એવું લાગે કે તમારૂં વજન ઘટી ગયું છે, તો પણ ભવિષ્યમાં તમને ચોક્કસ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે. ડૉક્ટરો ચેતવણી આપે છે કે ભવિષ્યમાં તમે વધુ વજનવાળા અથવા મેદસ્વી બની શકો છો, જેનો અર્થ એ છે કે તમારા વજન ઘટાડવાના પ્રયાસો આખરે વજનમાં વધારો કરશે.
વજન ઘટાડવા માટે કઇ કઇ વસ્તુઓ ખાવી જોઇએ?
વજન ઘટાડવા માટે, તમારે પ્રોટીન અને ફાઇબરથી ભરપૂર વસ્તુઓ ખાવી જોઇએ... ચાલો જાણીએ...
પ્રોટીનયુક્ત ખોરાક: બાફેલા ઇંડા, ચિકન બ્રેસ્ટ, માછલી.
અનાજ: ઓટ્સ, નાના દાણાવાળા ઉપમા, બાજરી..
શાકભાજી: કાકડી, બીટ, કોબીજ, ફ્લાવર અને પાલક જેવા ફાઇબરયુક્ત શાકભાજી.
ફળ: સફરજન, જામફળ અને નારંગી જેવા પૌષ્ટિક ફળો ખાવા જોઇએ.
