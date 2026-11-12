શું કેળાની છાલને ચહેરા પર ઘસવાથી કરચલી દૂર થાય છે? જાણો શું છે 'Banana Botox'
આજકાલ 'બનાના બોટોક્સ' ઘણું ચલણમાં છે. આ ઉપાય ચહેરાની કરચલીને ઓછી કરવા અને ત્વચાને કસવામાં મદદ કરે છે.
Published : November 12, 2026 at 2:55 PM IST
એક સમય હતો જ્યારે સ્કિનકેયરનો અર્થ બસ સાફ પાણીથી ચહેરો ધોવો અને હલ્દી લગાવવાનું થતું, હવે એવું નથી રહ્યું. આજે, વધતા પ્રદૂષણથી ત્વચાને બચાવવા માટે બજારમાં ઘણા પ્રકારના અસરદાર એન્ટી-પૉલ્યૂશન સ્કિનકેયર ઉત્પાદન અને ઉપાયો રહેલા છે. સાથે જ, પારંપરિક ઘરેલુ નુસ્ખા પણ ઘણા લોકપ્રિય થઈ રહ્યા છે, તેનું એક ઉદાહરણ 'બનાના બોટોક્સ' છે.
આજકાલ, ચહેરા પરની કરચલીઓથી છૂટકારો મેળવવા માટે 'બનાના બોટોક્સ' (Banana Botox)નો એક નવો ટ્રેન્ડ સામે આવ્યો છે. જો કે આ કૉન્સેપ્ટ ઘણા સમયથી છે, પણ તાજેતરમાં તેને ઘણી લોકપ્રિયતા મળી છે, ખાસકરીને ત્યારે જ્યારે સેલિબ્રિટીસ તેને અપનાવી રહ્યા છે.
બનાના બોટૉક્સ શું છે?
બનાના બોટૉક્સ આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ ટ્રેન્ડ કરી રહી છે. તેમાં કેળાના છોતરાના અંદરનો ભાગ સીધો ચહેરા પર રગડવામા આવે છે. કહેવાય છે કે તેનાથી ત્વચા મુલાયમ થાય છે અને કરચલી ઓછી થાય છે. અભિનેત્રી અદાશર્માએ પણ તેને અજમાવ્યું અને તેનો વીડિયો ઈન્સ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યો.
શું કેળાની છાલ ખરેખર બોટોક્સની જેમ કામ કરે છે?
વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે કેળામાં પોષક તત્ત્વ અને એન્ટીઑક્સીડેન્ટ હોય છે. તેની છાલમાં ઘણા પ્રાકૃતિક યૌગિક મળી આવે છે. જો કે, આ વાતનો કોઈ પુખ્તા પુરાવો નથી કે ફક્ત કેળાની છાલ લગાવવાથી બોટૉક્સ ઈન્જેક્શન જેવી અસર થાય છે. કરચલીને ઘટાડવામા બોટૉક્સ વધારે કારગર છે. તેની અસર 3થી 4 મહિના સુધી રહે છે. સમય વીતવાની સાથે કરચલી નથી બનતી. ચહેરા પર કરચલી ધીમે-ધીમે ઓછી થઈ જાય છે. તદ્દપરાંત, એ ન વિચારો કે કેળાની છાલને ચહેરા પર રગડવાથી બોટોક્સ જેવી અસર થશે.
શું ખરેખર આ નુસખો કામ કરે છે?
બોટોક્સ ખાસ હોય છે. તેમાં બોટુલિનમ ટૉક્સિનને વિશિષ્ટ માંસપેશિયયોમાં ઈન્જેક્ટ કરવામા આવે છે. આ કેટલીક કરચલીઓને ખતમ કરે છે. કેળાના છોતરા એટલા પ્રભાવી નથી હોતા. એ વાતનું કોઈ પ્રમાણ નથી કે ચહેરા પર છોતરા રગડવાથી ઉંમર વધવાના લક્ષણ ઓછા થાય છે કે કોલેજનનું ઉત્પાદન વધે છે. સાથે જ, કેટલાક લોકોને ત્વચા પર સીધું ભોજન લગાવવાથી એલર્જી થઈ શકે છે.
કેળાના છોતરાને સ્કિન પર રગડવા કરતા ત્વચાની ઉચિત દેખભાળ કરો. કરચલી, દાગ-ધબ્બા અને વધતી ઉંમરના લક્ષણોથી છુટકારો મેળવવા માટે, પહેલા કોઈ ત્વચા વિશેષજ્ઞની સલાહ લો.
ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં આપવામા આવેલી જાણકારી અને સૂચનો ફક્ત જાણકારીના ઉદ્દેશ્યથી આપવામા આવ્યા છે. આ સૂચનો માનતા પહેલા કોઈ વિશેષજ્ઞની સલાહ જરૂર લો.
આ પણ વાંચોઃ હોઠ સુકાઈ રહ્યા છે? આ 5 ટિપ્સ અપનાવો, હોઠ રહેશે મુલાયમ
શું ડુંગળીનો રસ લગાવવાથી ખરેખર વાળ ખરતા અટકે છે અને તેનો ગ્રોથ વધે છે? જાણો શું છે હકીકત