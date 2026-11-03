શું ડુંગળીનો રસ લગાવવાથી ખરેખર વાળ ખરતા અટકે છે અને તેનો ગ્રોથ વધે છે? જાણો શું છે હકીકત
ઘણી સેલિબ્રિટીઓ માને છે કે વાળ ખરતા અટકાવવા માટે ડુંગળીનો રસ ખૂબ જ અસરકારક છે. તેઓ તેનો ઉપયોગ એલોવેરા અને નાળિયેરના તેલ સાથે કરે છે...
Published : November 3, 2026 at 3:33 PM IST
ડુંગળીનો રસ વાળ માટે ઘણા પ્રકારે ફાયદાકારક માનવામા આવે છે. વૈજ્ઞાનિક અધ્યયનો અને ઘણા રિસર્ચર્સનું માનવું છે કે ડુંગળીમાં ભરપૂર માત્રામાં સલ્ફર હોય છે. સાથે જ, તેમાં એન્ટી-ઈન્ફ્લેમેટરી અને એન્ટીમાઈક્રોબેલિયલ ગુણ પણ મળી આવે છે, જે વાળને વધવા અને ખરવાથી રોકવામા મદદ કરે છે. વાળ માટે ડુંગળીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ અને શું સાવધાનિઓ રાખવી જોઈએ? આવો જાણીએ...
વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે, ડુંગળી વાળના સ્વાસ્થ્ય માટે એક નાના ક્લિનિકની જેમ કામ કરે છે. તેમાં ભરપૂર માત્રામાં સલ્ફર હોય છે (જે કોલેજનને વધારે છે અને વાળના મૂળને મજબૂત બનાવે છે), સાથે જ તેમાં એન્ટીઑક્સીડેન્ટ્સ અને પ્રાકૃતિક એન્ટીબેક્ટીરિયલ તેમજ એન્ટીફંગલ ગુણ પણ હોય છે. આ ગુણ સ્કેલ્પને સાફ રાખે, ડ્રેન્ડ્રફ અને સંક્રમણથી બચાવવા અને બ્લડ સર્કુલેશનને સુચારુ બનાવવામા મદદ કરે છે, જે હેલ્ધી ઘાટા અને લાંબા વાળ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે.
ઘરે ડુંગળીનો રસ કેવી રીતે કાઢવો
- ડુંગળીનો રસ કાઢવા માટે તમારે કોઈ ખાસ ઉપકરણની જરૂર નથી, બસ એક ડુંગળી, એક બ્લેન્ડર અથવા ક્રશર લો.
- સૌથી પહેલા ડુંગળી પસંદ કરો, લાલ ડુંગળીમાં એન્ટીઑક્સીડેન્ટ્સ વધારે હોય છે, જ્યારે પીળી ડુંગળીમાં સલ્ફરની માત્રા વધારે હોય છે. બન્ને ખૂબ જ અસરદાર હોય છે. ડુંગળીને છોલી લો અને નાના ટુકડામાં કાપી લો.
- ત્યાર બાદ, બ્લેન્ડર કે ક્રશરનો ઉપયોગ કરીને તેને પીસી લો જેથી એક મુલાયમ પેસ્ટ (પલ્પ) તૈયાર થઈ જાય.
- હવે રસ કાઢવા માટે ગરણી કે કપડાનો ઉપયોગ કરો.
- ડુંગળીના રસની સુગંધને સારી બનાવવા માટે તેમાં એક ચમચી એલોવેરા કે લવેન્ડર કે રોજમેરી તેલના કેટલાક ટીંપા નાખો.
ડુંગળીના રસનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરશો
- રૂના પૂમડાં અથવા તમારી આંગળીઓનો ઉપયોગ કરીને, ડુંગળીનો રસ ફક્ત માથાની ચામડી (સ્કૅલ્પ) પર લગાવો.
- ઉપયોગ કરતા પહેલા હંમેશા 'પેચ ટેસ્ટ' (ત્વચા પર નાનકડો પરીક્ષણ) કરો.
- રક્ત પરિભ્રમણ સુધારવા અને રસ સારી રીતે શોષાઈ જાય તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે, તેને તમારા માથાની ચામડી (સ્કૅલ્પ) પર હળવા હાથે (3–5 મિનિટ સુધી) માલિશ કરો.
- તેને 20–30 મિનિટ સુધી રહેવા દો; જો તમે ઘરકામમાં વ્યસ્ત હોવ, તો તમારા વાળને ઢાંકી લો.
- ડુંગળીની ગંધ દૂર કરવા માટે, હળવા શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરીને તમારા વાળને બે વાર ધોઈ લો.
- અઠવાડિયામાં બે વાર તમારા માથાની ચામડી પર ડુંગળીનો રસ લગાવો; આનાથી ત્વચામાં બળતરા થતી અટકે છે અને સારા પરિણામો મળે છે.
- 6–8 અઠવાડિયા સુધી નિયમિત ઉપયોગ કરવાથી, તમને નવા વાળ (નાના વાળ) ઉગતા દેખાશે અને વાળ તૂટવાનું પ્રમાણ પણ ઘટશે.
કેટલીક વધારાની ટિપ્સ
- ડુંગળીના રસની તીવ્ર ગંધ ઘટાડવા અને તેને લગાવવાની પ્રક્રિયાને વધુ સારી બનાવવા માટે, તમે તેમાં એલોવેરા (કુંવારપાઠું), નાળિયેરનું તેલ અથવા સુગંધિત એસેન્શિયલ ઓઈલ ઉમેરી શકો છો.
- ડુંગળીના રસનો ઉપયોગ કરવાની સાથે, એ પણ સુનિશ્ચિત કરો કે તમારા આહારમાં પ્રોટીન, આયર્ન અને એન્ટીઑકિસડન્ટો જેવા પોષક તત્વો પૂરતી માત્રામાં હોય. આ તમારા વાળને સ્વસ્થ રાખવામાં અને તેના સારા વિકાસમાં મદદ કરશે, જેનાથી સ્પષ્ટ અને દેખીતા પરિણામો જોવા મળશે.
- ધ્યાનમાં રાખો કે આ એક ધીમી પ્રક્રિયા છે, કોઈ રાતોરાત થનારો ચમત્કાર નથી. જોકે ડુંગળીના રસની ગંધ ઘણી તીવ્ર અને ઉગ્ર હોય છે, પરંતુ જો તમે લાંબા, મજબૂત અને સ્વસ્થ વાળ મેળવવા માંગતા હોવ અને થોડી મિનિટો માટે આ ગંધ સહન કરી શકતા હોવ તો રસોડામાં સરળતાથી મળી રહેતી આ સામગ્રી તમારા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે.
- બોલિવૂડના ઘણા જાણીતા સ્ટાર્સે પણ આ તીવ્ર ગંધ ધરાવતા ઉપાયને તેમના 'બ્યુટી સિક્રેટ્સ' (સૌંદર્ય રહસ્યો) માંના એક તરીકે અપનાવ્યો છે. એકવાર તમારા વાળ ઘટ્ટ અને ચમકદાર બની જાય, ત્યારે તમને આનંદ થશે કે તમે તેનો નિયમિત ઉપયોગ કર્યો હતો.
સંશોધન શું કહે છે?
વર્ષ 2018માં 'જર્નલ ઓફ ડ્રગ ડિલિવરી એન્ડ થેરાપ્યુટિક્સ' (Journal of Drug Delivery and Therapeutics)માં પ્રકાશિત થયેલા એક અભ્યાસ મુજબ, ડુંગળીમાં અમુક એવા પોષક તત્વો હોય છે જે વાળ માટે ફાયદાકારક છે.
ડિસ્ક્લેમર (અસ્વીકરણ): અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. કૃપા કરીને આ ભલામણોને અનુસરતા પહેલા કોઈ નિષ્ણાતની સલાહ લો.
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