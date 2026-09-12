શું તમે ઈચ્છો છો કે તમારા તાંબાના વાસણ બિલ્કુલ નવા જેવા ચમકવા લાગે? તો અપનાવો આ રીત
ઘણા લોકોને તાંબાના વાસણમાંથી ડાઘ-ધબ્બા હટાવવામાં પરેશાની થાય છે. જો તેઓ આ ટિપ્સને અપનાવે, તો તેમના તાંબાના વાસણ...
Published : September 12, 2026 at 1:31 PM IST
તહેવારની સીઝન શરુ થઈ ગઈ છે. જો તમે તમારા તાંબાના વાસણ સંભાળીને મુકી દીધા છે, તો હવે તેને કાઢીને ચમકાવવાનો સમય આવી ગયો છે. હવા અને ભેજના સંપર્કમાં આવવાથી તાંબાના વાસણ સમયની સાથે કાળા કે લીલા પડી જાય છે, એવા ડાઘ જે સરળતાથી નથી જતા. રંગ બદલાવા અને ડાઘ લાગી જવાથી તે ભદ્દા દેખાવા લાગે છે. જો કે, જાણકારોનું કહેવું છે કે, વગર કોઈ હાર્ડ કેમિકલના ઘરમાં રહેલા કેટલાક પ્રાકૃતિક ચીજોના ઉપયોગથી તેને સરળતાથી ચમકાવી શકાય છે.
લીંબુ અને મીઠુંઃ આ બન્ને ચીજો લગભગ દરેક રસોડામાં સરળતાથી મળી જાય છે. આ તાંબાના વાસણોને સાફ કરવા માટે અસરદાર છે. તેના ઉપયોગથી તાંબાના વાસણો ચમકવા લાગશે.
ઉપયોગની રીત: સૌથી પહેલા, એક લીંબુ કાપો, તેનો એક ટુકડો લો, તેના પર થોડું મીઠું નાખો અને તેને તાંબાના વાસણ પર ધીરે-ધીરે રગડો. તેનાથી વાસણના તળિયા કે કિનારા પર જામેલી જિદ્દી ગંદકી સરળતાથી સાફ થઈ જશે. આ મિશ્રણને લગાવ્યા બાદ, તેને ઓછામા ઓછા 30 મિનટ સુધી એવું જ રહેવા દો અને વચ્ચે-વચ્ચે રગડતા રહો. સાફ થયા બાદ, વાસણ બિલ્કુલ નવા જેવા ચમકવા લાગશે.
સરકો (વિનેગર)-મીઠું: તાંબાના વાસણોને સાફ કરવા માટે સિરકો અને મીઠાનું મિશ્રણ પણ ખૂબ જ ઉપયોગી હોય છે. તેના માટે, સૌથી પહેલા મીઠામાં ઘોળી લો. પછી આ મિશ્રણને તાંબાના વાસણ પર લગાવો. મુલાયમ કપડાથી ત્યાં સુધી રગડો જ્યાં સુધી ડાઘ અને કાળાપણુ હટી ન જાય. પછી સાફ પાણીથી ધોઈને સુકવી દો. તાંબાનું વાસણ બિલ્કુલ નવું દેખાવા લાગશે.
કેચપઃ તાંબાના વાસણને ચમકાવવા માટે ટોમેટો કેચપ ખૂબ જ અસરદાર હોય છે. આ જાણકારીથી તમને હેરાની થઈ શકે છે, પણ આ સાચુ છે. કેચપમાં ખૂબ જ નેચરલ એસિડ તાંબાના વાસણોથી ડાઘ અને કાળાપણુ સરળતાથી હટી જાય છે.
ઉપયોગ કરવાની રીતઃ સૌથી પહેલા, જે વાસણને તમે સાફ કરવા માંગો છો, તેને પાણીથી ભીનું કરો અને તેના પર થોડુ કેચપ લગાવો. તેને થોડીક મિનિટો માટે એવું જ છોડી દો, પછી નાયલૉન પૈડ કે મુલાયમ સ્પંજથી રગડો. ત્યાર બાદ, તેને સાફ પાણીથી ધોઈ લો. છેલ્લે, વાસણને સુકવી લો અને તેના પર જૈતૂનનું તેલ (ઑલિવ ઑઈલ) રગડો. એવું કરવાથી તાંબાનું વાસણ નવા જેવું ચમકવા લાગશે.
બેકિંગ સોડાઃ તાંબાના વાસણને સાફ કરવાની આ સૌથી કારગર રીત છે. બેકિંગ સોડા ક્ષારીય હોય છે. તેનાથી સાફ કરવા પર તાંબાનું વાસણ બિલ્કુલ નવા જેવું દેખાવા લાગે છે. સૌથી પહેલા, થોડો બેકિંગ સોડા લો અને તેને તાંબાના વાસણ પર સારી રીતે લગાવો અને ડાઘવાળા ભાગને રગડો. પછી સાફ પાણીથી ધોઈ લો અને એક મુલાયમ કપડાથી સુકવી નાખો. જરૂર પડવા પર, વાસણને સાફ કરવા માટે બેકિંગ સોડા સાથે લીંબુનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે.
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