ઝડપથી વજન ઓછું કરવા માંગો છો? દરરોજ આ રીતે ઈંડા ખાઓ
ઈંડા ખાવાથી અસંખ્ય સ્વાસ્થ્ય લાભો થાય છે, અને તે તમને ઝડપથી વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. જાણો કેવી રીતે.
Published : January 19, 2026 at 7:34 PM IST
વજન વધવું એ આજકાલ એક ગંભીર અને સામાન્ય સમસ્યા છે, જે તમામ ઉંમરના લોકોને અસર કરે છે. તેનું મુખ્ય કારણ જીવનશૈલીમાં પરિવર્તન છે. જોકે, આરોગ્ય નિષ્ણાતો કહે છે કે આ સમસ્યાને સરળતાથી નિયંત્રિત કરી શકાય છે. તેઓ કહે છે કે દરરોજ પોષક તત્વોથી ભરપૂર ઈંડા ખાવાથી તમે સરળતાથી વજન ઘટાડી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ કે આ કેવી રીતે કાર્ય કરે છે.
ઈંડા સૌથી સ્વસ્થ અને પૌષ્ટિક ખોરાકમાંનો એક છે. તેના અસંખ્ય સ્વાસ્થ્ય લાભો છે, તેથી જ તેને સુપરફૂડ કહેવામાં આવે છે. ઈંડા આપણને જરૂરી પોષક તત્વો પૂરા પાડે છે. ખાસ કરીને, ઈંડાના સફેદ ભાગમાં 50 ટકા પ્રોટીન હોય છે, અને ઈંડાના જરદીમાં 90 ટકા કેલ્શિયમ અને આયર્ન હોય છે.
ઓછી કેલરી, વધુ પોષક તત્વો
ઈંડામાં પ્રોટીન અને કેલરીનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. તેમાં ઘણા બધા જરૂરી પોષક તત્વો પણ હોય છે. વજન ઘટાડવા માંગતા લોકો માટે ઈંડા ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. નાસ્તામાં ઈંડા ખાવાથી દિવસની શરૂઆત સારી રીતે થઈ શકે છે. કારણ કે તેમાં કેલરી ઓછી હોય છે, તે વજન વધવાનું જોખમ ઘટાડે છે. બાફેલા ઈંડા ખાવાથી વજન ઘટાડવા માટે ખાસ ફાયદાકારક છે.
વજન ઘટાડવા માટે ફાયદાકારક
હૈદરાબાદની એપોલો હોસ્પિટલના ન્યુરોલોજીસ્ટ ડૉ. સુધીર કુમાર કહે છે કે "વજન ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, સતત ભૂખ સામે લડવાની જરૂર નથી. ફક્ત ઓછી કેલરીવાળા, ઉચ્ચ પ્રોટીનવાળા ખોરાક ખાવા પૂરતા છે. આ માટે ઇંડા એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે. તેથી, વજન ઘટાડવા માંગતા લોકોએ પોષક તત્વોથી ભરપૂર ઇંડા ખાવામાં અચકાવું જોઈએ નહીં. સંશોધન મુજબ, ઇંડા મેટાબોલિક કાર્યમાં સુધારો કરે છે."
ન્યુરોલોજીસ્ટ ડૉ. સુધીર કુમાર વધુમાં જણાવે છે કે, "ઈંડામાં પ્રોટીન ખૂબ જ વધારે હોય છે. એક ઈંડામાં લગભગ 6 ગ્રામ પ્રોટીન હોય છે. તેમાં કેલરી પણ ખૂબ ઓછી હોય છે, જે વજન ઘટાડવામાં મદદરૂપ બને છે. તેથી, લોકોએ તેમના સંતુલિત આહારમાં ઈંડાનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. વધુમાં, તેમણે વધારાની ચરબી અને ખાંડનું સેવન ટાળવું જોઈએ. તો જ તેઓ પોતાનું વજન નિયંત્રિત કરી શકશે.
પ્રોટીનયુક્ત ખોરાક ખાવાથી ખોરાકની થર્મિક અસર (TEF) વધે છે. આ શરીરના ચયાપચયને ઝડપી બનાવે છે. આ એક જટિલ પ્રક્રિયા છે. ખોરાકમાં રહેલા પોષક તત્વોને પચાવવા માટે શરીરને વધુ કેલરીની જરૂર પડે છે. પરિણામે, શરીર ચરબી બાળે છે, જેના કારણે વજન ઘટે છે."
તમારા ખોરાકમાં તેલનું પ્રમાણ ઓછું કરો
જે લોકો વજન ઘટાડવા માંગે છે તેઓએ નાસ્તા અને તળેલા ખોરાક ટાળવા જોઈએ. ઉપરાંત, માખણ અને તેલ જેવા ચરબીયુક્ત ખોરાકમાં ઇંડા તળવાનું ટાળો. હૃદય રોગનું જોખમ ધરાવતા લોકોએ ફક્ત ઇંડાનો સફેદ ભાગ જ ખાવો જોઈએ. હૃદય રોગનું જોખમ ધરાવતા લોકો માટે, ફક્ત ઇંડાનો સફેદ ભાગ જ ખાવાથી કોલેસ્ટ્રોલ નિયંત્રિત થઈ શકે છે, કારણ કે જરદીમાં કોલેસ્ટ્રોલ હોય છે.
(અસ્વીકરણ: આ સામાન્ય માહિતી ફક્ત વાંચવાના હેતુ માટે આપવામાં આવી છે. ETV ભારત આ માહિતીની વૈજ્ઞાનિક માન્યતા અંગે કોઈ દાવો કરતું નથી. વધુ માહિતી માટે, કૃપા કરીને ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.)
આ પણ વાંચો...