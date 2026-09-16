પાતળી કમર બનાવવા માટે અખતરા છોડો, આજથી જ અપનાવો આ ટિપ્સ
કમરને પાતળી કરવી અને પેટની ચર્બી ઓછી કરવા માટે સંતુલિત આહાર, અસરદાર વ્યાયામ અને સ્વસ્થ જીવનશૈલીનો યોગ્ય તાલમેલ જરૂરી છે...
Published : September 16, 2026 at 2:41 PM IST
દરેક મહિલા ઈચ્છે છે કે તેની કમર પાતળી હોય, અને તેના માટે મહિલાઓ ઘણા પ્રકારના પ્રયાસો કરે છે, જેમ કે એક્સરસાઇઝ કરવી અને પોતાની ડાયટમાં ફેરફાર કરવો વગેરે. જો કે, કેટલાક અન્ય પણ ઉપાય છે જેનાથી પાતળી કમર બનાવવામાં મદદ મળી શકે છે.
રાતના ખાવાને મેનેજ કરવુંઃ સુતી વખતે ઓછામા ઓછા ત્રણ કલાક પહેલા ખાવું શરીર અને ઑવરઑલ હેલ્થ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. શરીરને ખોરાક પચાવવા માટે પર્યાપ્ત સમયની જરૂર હોય છે. જમીને તરત સુઈ જવાથી પાચન ધીમું થઈ જાય છે અને ગેસ, એસિડિટી અને છાતીમાં બળતરા જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. થોડાક કલાકો પહેલા ખાવાથી ન ફક્ત પાચન સરળતાથી થાય છે, પરંતુ રાતના સમયે મેટાબૉલિઝ્મ પણ સારુ થાય છે. તેનાથી શરીરમાં (ખાસ કરીને પેટની આસપાસ) વધારાનું ફેટ જમા નથી થતું અને વજન કંટ્રોલમાં રહે છે. એક હેલ્ધી ડાઈજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ગાઢ અને સારી ઉંઘમાં મદદ કરે છે. માટે એક્સપર્ટ રાત્રે 8 વાગ્યા પહેલા હળવુ ખાવાની સલાહ આપે છે.
ડાયટ કેવું હોવું જોઈએ?
પાતળી કમર અને સ્વસ્થ વજન મેળવવા માટે ખાન-પાનમાં અનુશાસન અને યોગ્ય ફેરફાર ખૂબ જ જરૂરી છે. જે લોકો વનજ ઓછું કરવા માગે છે, તેમણે એવા ખાદ્ય પદાર્થોની પસંદગી કરવી જોઈએ, જેમાં શરીરની જરૂરિયાત ઓછી કેલરી હોય. ચૉકલેટ, બેક્ડ આયટમ, તળેલી ચીજો અને જંક ફૂડ તેમાં કેલરી અને હાનિકારક ફેટ ખૂબ જ વધારે માત્રામાં હોય છે. આ ખાદ્ય પદાર્થોથી પેટની આસપાસ ઝડપથી ફેટ જમા થાય છે. માટે તેનાથી સંપૂર્ણ રીતે પરહેજ કરવું જ યોગ્ય છે.
મોનોઅનસૈચુરેટેડ ફેટ્સ આપણા શરીર માટે જરૂરી
એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે, મોનોઅનસેચુરેટેડ ફેટ્સમાંથી ભરપૂર ચીજો (જેમ કે નટ્સ અને એવાકાડો) ખાવાથી શરીરને જરૂરી હેલ્ધી ફેટ્સ મળે છે અને વજન કંટ્રોલમાં રહે છે.
કેલરી ઈનટેક ઓછો કરો
એક્સપર્ટ્સ એ પણ જણાવે છે કે, ડાયટમાં પ્રોટીનથી ભરપૂર ચીજો સામેલ કરવાથી લાંબા સમય સુધી ભૂખ નથી લાગતી. તેનાથી ખાવાની ક્રેવિંગ ઓછી થાય છે અને વનજ મેનેજ કરવામા મદદ મળે છે. તદ્દપરાંત, એક્સપર્ટ્સ સલાહ આપે છે કે, પોતાનું ડાયટ એવું રાખવું જેમાં કેલરીનો ઈનટેક તમારા શરીરની અસલ જરૂરિયાત કરતા થોડું ઓછું હોય.
એક્સરસાઇઝ જરૂર કરો
એક્સરસાઇઝ ન ફક્ત વજન ઘટાડવામા, પરંતુ કમરને પાતળી રાખવામાં પણ મહત્ત્વની બૂમિકા નિભાવે છે. માટે, એક્સપર્ટ્સ સલાહ આપે છે કે ડૉક્ટરની સલાહથી રેગુલર એક્સરસાઇઝને પોતાના દૈનિક જીવનનો ભાગ બનાવો.
રેગુલર વૉકિંગ, રનિંગ, ડાન્સિગ, સ્વિમિંગ અને સાઈક્લિંગ જેવી એક્ટિવિટીસ પણ કમરને પાતળી રાખવામા મદદ કરે છે. એક્સપર્ટ્સનું એ પણ કહેવું છે કે આ ચીજોની સાથે-સાથે, સારી ઉંઘ લેવી પણ જરૂરી છે.
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