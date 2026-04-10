શું તમે પણ વજન ઘટાડવા માંગો છો? તો આજથી આ 4 વસ્તુઓ ખાવાનું બંધ કરો

શું તમે પણ વજન ઘટાડવા માંગો છો? આજે જ તમારા આહારમાંથી આ ખોરાકને દૂર કરો અને તમને એક મહિનામાં ફરક દેખાશે...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 10, 2026 at 6:01 PM IST

વજન ઘટાડવામાં સૌથી મોટો પડકાર જીમમાં પરસેવો પાડવો નથી, પરંતુ રસોડામાં અને ડિનર ટેબલ પર શિસ્ત જાળવવી છે. આપણે ઘણીવાર વિચારીએ છીએ કે થોડી મીઠાઈઓ અથવા તળેલા ખોરાકથી કોઈ નુકસાન નહીં થાય, પરંતુ આ નાની ભૂલો આપણા ચયાપચયને ધીમું કરે છે.

જો તમે ખરેખર વજન ઘટાડવા માંગતા હો, તો તમારે તમારા આહારમાંથી કેટલાક ખોરાકને દૂર કરવા જોઈએ. હકીકતમાં, કેટલાક ખોરાક વજન વધારવાનું કારણ બની શકે છે, ભલે તમે ગમે તેટલી કસરત કરો. ન્યૂટ્રીશનિસ્ટ રાખી ચેટર્જી અમને વજન ઘટાડવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે કયા ખોરાકને સંપૂર્ણપણે ટાળવા જોઈએ તે વિશે જણાવે છે.

ખાંડ અને મીઠાવાળા પીણાં

ખાંડ વજન વધારવામાં નોંધપાત્ર ફાળો આપે છે. ખાસ કરીને ખાંડમાં ફક્ત કેલરી હોય છે અને કોઈ પોષક તત્વો હોતા નથી. તેથી, જ્યારે તમે વધુ પડતી ખાંડનું સેવન કરો છો, ત્યારે શરીરમાં ઇન્સ્યુલિનનું સ્તર વધે છે, જે ચરબી બર્ન કરવાનું અટકાવે છે. તેથી, સોડા, ઠંડા પીણાં, પેકેજ્ડ જ્યુસ, મીઠાઈઓ અને ચા અને કોફીનું વધુ પડતું સેવન ટાળો, કારણ કે તેમાં ઘણી બધી ખાંડ હોય છે. જો તમને કંઈક મીઠી વસ્તુની ઇચ્છા હોય, તો ગોળ, મધ અથવા તાજા ફળનો પ્રયાસ કરો. જોકે, માત્રાનું ધ્યાન રાખો. ન્યૂટ્રીશનિસ્ટ ખાંડના વિકલ્પનો વધુ પડતો ઉપયોગ ટાળવાની સલાહ આપે છે. વધુમાં, વધુ પડતા મીઠાનું સેવન પણ વજન વધારવામાં ફાળો આપે છે.

મેંદો અને કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ

મેંદો પણ સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી છે. કારણ કે તે પ્રોસેસ્ડ હોય છે અને તેના બધા ફાઇબર અને પોષક તત્વો કાઢી લેવામાં આવે છે, તે ખાવા પછી પેટમાં ચોંટી જાય છે, જેનાથી પાચન ધીમું થાય છે. મેંદાથી બનેલા ખોરાક ઝડપથી બ્લડ સુગરનું સ્તર વધારે છે, જેનાથી ભૂખ લાગે છે. તેથી, પિઝા, પાસ્તા, બ્રેડ, બિસ્કિટ અને કેક ટાળવું શ્રેષ્ઠ છે.

તળેલા અને જંક ફૂડ

જંક અને તળેલા ફૂડમાં ટ્રાન્સ ચરબી અને સેચ્યુરેટેડ ચરબીનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. આ ખોરાક માત્ર વજન વધારવામાં જ ફાળો આપતા નથી પણ કોલેસ્ટ્રોલ પણ વધારે છે, જેનાથી હૃદય રોગનું જોખમ વધે છે. તેમાં મીઠું પણ વધુ હોય છે, જેનાથી શરીરમાં પાણી જમા થાય છે અને પેટ ફૂલેલું દેખાય છે. તળેલા ખોરાક કરતાં બેક્ડ, ગ્રીલ્ડ અથવા સ્ટીમ કરેલા ખોરાક વધુ ફાયદાકારક છે. માખણ અથવા શેકેલા નટ્સ પણ નાસ્તાના સારા વિકલ્પો છે.

પ્રોસેસ્ડ અને પેકેજ્ડ ફૂડ

ઓછી ચરબીવાળા અથવા ડાયેટ નાસ્તા તરીકે વેચાતા તૈયાર પેકેજ્ડ ફૂડ ઘણીવાર સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક હોય છે. તેમાં પ્રિઝર્વેટિવ્સ, ખાંડ અને કેલરી હોય છે, જે વજન ઘટાડવાને બદલે વજન વધારી શકે છે. તેથી, પેકેજ્ડ સૂપ, રેડી-ટુ-ઈટ ફૂડ, પ્રોસેસ્ડ મીટ અને ડાયેટ નાસ્તા ટાળો. હંમેશા તાજા, ઘરે રાંધેલા ખોરાક ખાઓ.

(ડિસ્કલેમર: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને સલાહ ફક્ત તમારી સમજણ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. આ સૂચનાઓનું પાલન કરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)

WEIGHT LOSS
WANT TO LOSE WEIGHT
WEIGHT LOSS TIPS
LOSE WEIGHT
WEIGHT LOSS TIPS

