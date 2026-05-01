ચહેરા, ગરદન અને પાંપણ પરના મસાથી છુટકારો મેળવવા માટે આ ઘરેલું ઉપાય અપનાવો
મસા ત્વચા પર સામાન્ય રીતે સ્તન, ગરદન, બગલ, જાંઘો વચ્ચે બને છે...
Published : May 1, 2026 at 7:39 PM IST
કોઈ વ્યક્તિના શરીર પર મસો આવવાથી તેની ત્વચા ખરાબ દેખાઈ શકે છે. ખાસ કરીને જો તે વ્યક્તિના ચહેરા પર થાય તો તે તેની સુંદરતાને બગાડી શકે છે. જો કે, તે ત્વચાને કોઈપણ રીતે નુકસાન પહોંચાડતા નથી. જો તમારા શરીર પર મસો હોય અને તમે તેને સર્જરી વિના દૂર કરવા માંગતા હો તો તમે ઘરે સરળતાથી તેની સારવાર કરી શકો છો. યાદ રાખો, તેને બરાબર થવામાં થોડા અઠવાડિયા કે મહિનાઓ લાગી શકે છે. તો, ચાલો સમજાવીએ કે તમે તમારા શરીર પર મસાની સારવાર કેવી રીતે કરી શકો છો. પહેલા, જાણો કે મસા શું હોય છે?
મસા થવાના મુખ્ય કારણો
મસા એ ત્વચાના ચેપનો એક પ્રકાર છે જે સામાન્ય રીતે માનવ પેપિલોમાવાયરસ (HPV) દ્વારા થાય છે. મસા ચેપી હોઈ શકે છે. તે ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિને સ્પર્શ કરવાથી ફેલાઈ શકે છે. નિષ્ણાંતો કહે છે કે મસા તે વ્યક્તિ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા ટુવાલ, નેપકિન્સ અને મેકઅપ બ્રશ શેર કરવાથી પણ ફેલાઈ શકે છે. આ મસા માત્ર સુંદરતાને અસર કરતા નથી પણ પીડા અને અસ્વસ્થતા પણ લાવે છે. મસાનું કદ વાયરસના પ્રકાર પર આધાર રાખે છે. તેને ઘરેલું ઉપચાર તેમજ લેસર ટ્રીટમેન્ટ અને ક્રાયોથેરાપી જેવી વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને દૂર કરી શકાય છે.
એપલ વિનેગરનો ઉપયોગ
AAD મુજબ, એપલ વિનેગર ખીલ દૂર કરવામાં અસરકારક છે. એપલ વિનેગરમાં એસિડિક ગુણધર્મો હોય છે જે મસા પર હળવાશથી કામ કરે છે અને તેને સંકોચે છે. આ કરવા માટે, બે ચમચી એપલ વિનેગર અને એક ચમચી પાણી મિક્સ કરો. પછી, રૂનો એક નાનો ટુકડો લો, તેને મિશ્રણમાં ડુબાડો, અને તેને મસા પર લગાવો. થોડીવાર સુકાઈ ગયા પછી, તેને કપડામાં લપેટી લો. પાટો આખી રાત રહેવા દો અને સવારે તેને દૂર કરો. ડાઘ દૂર ન થાય ત્યાં સુધી આ પ્રક્રિયાને પુનરાવર્તન કરો. એપલ વિનેગરમાં સેલિસિલિક એસિડ હોય છે, જે મસાની સારવારમાં મદદ કરે છે.
કેળાની છાલથી દૂર થશે સમસ્યા
આપણે દરરોજ કેળાં ખાઈએ છીએ, પરંતુ સામાન્ય રીતે તેની છાલ ફેંકી દઈએ છીએ. જો કે, એ નોંધવું યોગ્ય છે કે કેળાંની છાલમાં ફળની જેમ જ ઘણા ફાયદા છે. કેળાંની છાલમાં પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, વિટામિન B6 અને B12 અને એન્ટીઑકિસડન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. આ છાલ માત્ર ત્વચાની સુંદરતામાં વધારો કરતી નથી પણ મસા દૂર કરવામાં પણ અસરકારક છે. કેળાની છાલનો અંદરનો ભાગ સીધો મસા પર મૂકો, પછી તેને કપડાથી લપેટો અને તેને પાટોની જેમ તે જગ્યા પર સરખી રીતે બાંધો. આ પ્રક્રિયાને એક અઠવાડિયા સુધી દરરોજ પુનરાવર્તન કરો અને મસો નરમ થઈ જશે અને આખરે પડી જશે.
એલોવેરાનો ઉપયોગ
એલોવેરા મસા માટે એક કુદરતી ઉપાય છે. એલોવેરામાં રહેલા મેલિક એસિડ, એન્ટિસેપ્ટિક અને એન્ટિવાયરલ ગુણધર્મો મસા પેદા કરતા વાયરસને મારવામાં મદદ કરે છે. એલોવેરા છોડમાંથી સફેદ જેલ સીધા મસા પર લગાવો. તેને લગભગ અડધા કલાક સુધી સુકાવા દો, પછી તેને ગરમ પાણીથી ધોઈ લો. બે થી ત્રણ દિવસ સુધી નિયમિતપણે આ કરવાથી ફાયદાકારક પરિણામો મળશે.
લસણથી મસાની સારવાર કરો
તમે મસા દૂર કરવા માટે લસણનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. લસણમાં એલિસિન હોય છે, જે એન્ટિમાઇક્રોબાયલ છે. તે શરીરમાંથી ચેપ દૂર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. તે મસા દૂર કરવામાં પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે. આ કરવા માટે, લસણને મસા પર સારી રીતે ઘસો, તેને થોડીવાર માટે રહેવા દો, અને પછી અસરગ્રસ્ત ત્વચાને સામાન્ય પાણીથી ધોઈ લો. આનાથી થોડા દિવસોમાં મસાની સમસ્યા દૂર થઈ જશે.
