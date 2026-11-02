બ્લડ શુગર વધવાની ચિંતા કર્યા વિના મીઠાઈનો આનંદ માણવા ડાયાબિટીસના દર્દીઓ અપનાવો આ 9 ટિપ્સ
દિવાળી દરમિયાન સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખીને ભોજનનો આનંદ માણવા અને તંદુરસ્ત રહેવા માટે કેટલીક સરળ અને ઉપયોગી ટિપ્સ અપનાવી શકાય છે.
Published : November 2, 2026 at 8:35 PM IST
હૈદરાબાદ: દિવાળીને હવે થોડા જ દિવસો બાકી છે. ટૂંક સમયમાં આખું ઘર દીવાઓની રોશની, રંગોળીના રંગો અને રસોડામાં બનતી તાજી મીઠાઈઓની સુગંધથી મહેકી ઊઠશે. દિવાળી દરમિયાન ઘરોમાં બેસનના લાડુ, ગુજિયા, કાજુ કતરી અને ચકલી જેવી પરંપરાગત મીઠાઈઓ તથા નમકીન બનાવવામાં આવે છે. તહેવારોમાં પોતાની જાત પર ગમે તેટલો કાબૂ રાખવાનો પ્રયાસ કરીએ, પણ સામે અનેક પ્રકારની મીઠાઈઓ હોય ત્યારે મન રોકવું મુશ્કેલ બની જાય છે.
ઘણી વાર તહેવારના બહાને લોકો અજાણતાં જ રોજ બે-ત્રણ મીઠાઈ ખાઈ લે છે. જોકે, દરરોજ આટલી મીઠાઈ ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય અને વજન પર ખરાબ અસર થઈ શકે છે. દિવાળીની ખુશી અને સ્વાદનો પૂરો આનંદ માણવાની સાથે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવા માટે મીઠાઈનું પ્રમાણ મર્યાદિત રાખવું અને સમજદારીપૂર્વક ખાવું શ્રેષ્ઠ છે.
દિવાળી દરમિયાન તંદુરસ્ત રહીને મનગમતું ખાવા અને ફિટ રહેવા માટે કેટલીક સરળ ટિપ્સ અપનાવી શકાય છે. અહીં એવી 9 ઉપયોગી ટિપ્સ આપવામાં આવી છે, જેની મદદથી તમે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખીને અને અફસોસ કર્યા વિના દિવાળીનો ભરપૂર આનંદ માણી શકો છો.
1. યોગ્ય મીઠાઈ પસંદ કરો અને ખાવાની આદતોમાં ફેરફાર કરો
દિવાળી દરમિયાન મીઠાઈથી સંપૂર્ણપણે દૂર રહેવું મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, પરંતુ ખાવાની આદતોમાં કેટલાક ફેરફાર જરૂર કરી શકાય છે.
દૂધ અને મગની દાળમાંથી બનેલી મીઠાઈ: મગની દાળ અને દૂધમાંથી બનતો પાયસમ પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે. તેમાં ઉમેરવામાં આવતાં કાજુ-કિસમિસ જેવા સૂકા મેવા અને ઘીમાંથી સ્વસ્થ ચરબી મળે છે.
તળેલી મીઠાઈ ટાળો: ગુલાબજાંબુ અને જલેબી જેવી ચાસણીમાં ડૂબેલી તળેલી મીઠાઈઓ ટાળવી શ્રેષ્ઠ છે. તે બ્લડ શુગરમાં અચાનક વધારો કરી શકે છે.
ખાલી પેટે મીઠાઈ ન ખાઓ: મીઠાઈ ખાલી પેટે ખાવાને બદલે, ભરપેટ ભોજન પછી અથવા બદામ, અખરોટ કે પનીર જેવા પ્રોટીનયુક્ત નાસ્તાની સાથે થોડી માત્રામાં ખાઓ.
2. તહેવારો દરમિયાન આહારમાં ફેરફાર કરો
તહેવારોમાં બનાવતા ભોજનમાં કેટલાક નાના ફેરફાર કરીને સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખી શકાય છે.
મેંદાને બદલે આખા અનાજનો લોટ: ઘરે મીઠાઈ બનાવતી વખતે મેંદાના બદલે આખા અનાજનો લોટ વાપરો. ઓછી કૅલરીવાળા ખાંડના વિકલ્પો અથવા કુદરતી મીઠાશ આપતી વસ્તુઓનો પણ મર્યાદિત ઉપયોગ કરો.
ફાઇબર અને પ્રોટીનનો સમાવેશ કરો: મુખ્ય ભોજનમાં વધુ શાકભાજી, કઠોળ અને પ્રોટીનયુક્ત વસ્તુઓ ઉમેરો.
કાર્બોહાઇડ્રેટનું પ્રમાણ ઘટાડો: જમ્યા પછી મીઠાઈ ખાવાની હોય, તો ભોજનમાં ચોખા અથવા રોટલીનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખો.
નક્કી સમયે ભોજન કરો: નિયમિત સમયે જમવાથી રાત્રે બ્લડ શુગરમાં થતી વધઘટને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળી શકે છે.
3. તંદુરસ્ત નાસ્તો પસંદ કરો
મિત્રો કે સગાના ઘરે હો કે પોતાના ઘરે—તળેલી અને કરકરી વાનગીઓના બદલે બાફેલા ચણા, શેકેલી મગફળી, કાપેલાં શાકભાજી અથવા સૂકા મેવા ખાઓ.
4. સક્રિય રહો અને કસરત કરો
તહેવારો દરમિયાન પણ કસરત કરવાનું ભૂલશો નહીં. બપોરના કે રાત્રિના ભોજન પછી 15–20 મિનિટ હળવું ચાલવાથી જમ્યા પછી બ્લડ શુગરમાં અચાનક વધારો થતો અટકાવવામાં મદદ મળી શકે છે.
5. બ્લડ શુગર પર નજર રાખો
તહેવારો દરમિયાન સામાન્ય દિવસો કરતાં વધુ કાળજીપૂર્વક બ્લડ શુગર તપાસો. તેનાથી કયા ખોરાક કે મીઠાઈથી તમારું બ્લડ શુગર વધે છે તે સમજવામાં મદદ મળશે.
6. પૂરતું પાણી પીઓ
તહેવારોની દોડધામમાં પાણી પીવાનું ભૂલશો નહીં. શરીરમાં પૂરતું પાણી જળવાઈ રહે તો બ્લડ શુગરને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ મળે છે. મીઠાં સોફ્ટ ડ્રિન્ક્સ ટાળો અને તેના બદલે હર્બલ ટી અથવા લીંબુ પાણી લો.
7. દવા અને ઇન્સ્યુલિન સમયસર લો
તહેવારો દરમિયાન કામ અથવા મુસાફરીને કારણે દવા લેવાનું ભૂલશો નહીં. ડૉક્ટરે સૂચવેલી ઇન્સ્યુલિન અથવા અન્ય દવાઓ હંમેશાં સમયસર લો.
8. હાઇપોગ્લાયસીમિયા માટે તૈયાર રહો
બ્લડ શુગર અચાનક ઘટી જાય (હાઇપોગ્લાયસીમિયા) તો ઉપયોગી થાય તે માટે પાસે ગ્લુકોઝની ગોળીઓ, કૅન્ડી અથવા ફળનો રસ રાખવો યોગ્ય છે.
9. તણાવ ઓછો કરો અને આરામ કરો
દિવાળી દરમિયાન ઘરની સફાઈ અને મહેમાનોની આગતાસ્વાગતા જેવાં કામોથી તણાવ અને થાક થઈ શકે છે. તણાવ વધવાથી બ્લડ શુગર પણ વધી શકે છે. તેથી મનને શાંત રાખવા ધ્યાન, યોગ અથવા શ્વાસના વ્યાયામ કરો અને પૂરતો આરામ લો.
ડિસ્ક્લેમર: અહીં આપવામાં આવેલી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત માહિતી અને સૂચનો માત્ર શૈક્ષણિક હેતુ માટે છે. તેનો અમલ કરતાં પહેલાં નિષ્ણાતની સલાહ જરૂર લો.
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