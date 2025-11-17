ETV Bharat / lifestyle

તમારા ફેફસાંને સાફ કરવા માટે આ 6 કુદરતી રીતો અપનાવો, બધી ગંદકી બહાર નીકળી જશે

આપણી વ્યસ્ત જીવનશૈલી અને પ્રદૂષણને કારણે, આપણા ફેફસાં ગંદકી અને ઝેરથી ભરાઈ જાય છે. તો, આ ઉપાયોથી તેમને સાફ કરો

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 17, 2025 at 8:49 PM IST

મારા ફેફસાં તમારા શરીરના સૌથી મહત્વપૂર્ણ અવયવોમાંનું એક છે. દરેક શ્વાસ સાથે, તમે ફક્ત તમારા ફેફસાંને હવાથી ભરો છો, પરંતુ પ્રદૂષકો, ધૂળ, બળતરા અથવા ધુમાડા જેવા હાનિકારક પદાર્થોને પણ શ્વાસમાં લો છો. આ પરિબળો તમારા ફેફસાંના સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર કરે છે, જેનાથી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે. આ ફેફસાના રોગ તરફ દોરી શકે છે. તેથી, સ્વસ્થ રહેવા માટે તમારા ફેફસાંને ડિટોક્સિફાય કરવું જરૂરી છે. આ લેખમાં જાણો કે તમારા ફેફસાંને કુદરતી રીતે કેવી રીતે સાફ કરવા.

આ પદ્ધતિઓ અપનાવીને તમે તમારા ફેફસાંને ડિટોક્સિફાય કરી શકો છો

  1. તુલસીનું સેવન કરવાના ફાયદા
    તુલસી, જેને પવિત્ર તુલસી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેમાં એન્ટીઑકિસડન્ટ અને બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો છે.નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિનઅને ઘણા અભ્યાસો દર્શાવે છે કે તુલસીમાં રહેલા આ ફાયટોકેમિકલ્સ વાયુમાર્ગોમાં બળતરા ઘટાડવામાં અને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. તુલસીના પાનને તમારા રોજિંદા જીવનમાં સામેલ કરવાથી, કાં તો તેને સીધું અથવા ચા તરીકે પીવાથી, ફેફસાંને ડિટોક્સિફાય કરવામાં અને શ્વાસ લેવામાં સરળતા રહે છે. નિષ્ણાતો ભલામણ કરે છે કે તુલસીનું સેવન નિયમિતપણે અને મર્યાદિત માત્રામાં કરવું જોઈએ.
  2. વસકાના ફાયદા
    વાસાકા, જેને સામાન્ય રીતે મલબાર અખરોટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે એક અનોખી ઔષધિ છે જે તેના ફેફસાંને સાફ કરવાના ગુણધર્મો માટે જાણીતી છે. અભ્યાસોએ દર્શાવ્યું છે કે વાસાકામાં રહેલા આલ્કલોઇડ્સમાં બ્રોન્કોડિલેટર અને કફનાશક અસરો હોય છે, જે ખાંસીમાં રાહત આપે છે, કફ બહાર કાઢે છે અને ફેફસાના કાર્યમાં સુધારો કરે છે.ઇન્ડિયન જર્નલ ઓફ ફાર્માકોલોજીમાં પ્રકાશિત થયેલા એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બ્રોન્કાઇટિસ અને અસ્થમાના લક્ષણોશ્વસન રોગોની સારવારમાં વાસકાની અસરકારકતા પર પ્રકાશ પાડે છે.તમારા દિનચર્યામાં વાસાકાનો સમાવેશ કરવાથી વાયુમાર્ગો સાફ થઈ શકે છે અને શ્વસન સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થઈ શકે છે.
  3. આદુના ફાયદા
    આદુના શક્તિશાળી બળતરા વિરોધી અને એન્ટિમાઇક્રોબાયલ ગુણધર્મો તેને ફેફસાના સ્વાસ્થ્ય માટે એક મૂલ્યવાન ઔષધિ બનાવે છે. ઇન્ટરનેશનલ જર્નલ ઓફ પ્રિવેન્ટિવ મેડિસિનમાં પ્રકાશિત સંશોધન સૂચવે છે કે આદુનો અર્ક શ્વસન સ્વાસ્થ્ય સામે રક્ષણાત્મક અસરો દર્શાવે છે અને વાયુમાર્ગમાં બળતરા ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. તમારા આહારમાં આદુનો સમાવેશ, પછી ભલે તે તાજી હોય, ચા તરીકે હોય કે હર્બલ મિશ્રણ તરીકે, ફેફસાંને શુદ્ધ કરવામાં અને શ્વસન કાર્યમાં સુધારો કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
  4. લિકરિસ રુટ
    આયુર્વેદમાં યષ્ટિમધુ તરીકે ઓળખાતા લિકરિસ રુટનો ઉપયોગ સદીઓથી શ્વસન રોગોને દૂર કરવા માટે કરવામાં આવે છે. અભ્યાસો દર્શાવે છે કે લિકરિસ રુટમાં રહેલા સંયોજનોમાં કફનાશક ગુણધર્મો હોય છે, જે શ્વસન માર્ગમાંથી લાળને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. જર્નલ ઓફ એથનોફાર્માકોલોજીમાં પ્રકાશિત સંશોધન મુજબ, લિકરિસ રુટમાં બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો પણ હોય છે, જે તેને બ્રોન્કાઇટિસ અને ગળામાં દુખાવો જેવી સ્થિતિઓ માટે ફાયદાકારક બનાવે છે. તમારા રોજિંદા દિનચર્યામાં લિકરિસ રુટ ચા અથવા પૂરવણીઓનો સમાવેશ કરવાથી ફેફસાં સાફ કરવામાં અને શ્વસન તકલીફ ઘટાડવામાં મદદ મળી શકે છે.
  5. હળદરના ફાયદા
    હળદર, જે તેના શક્તિશાળી બળતરા વિરોધી અને એન્ટીઑકિસડન્ટ ગુણધર્મો માટે જાણીતી છે, તે ફેફસાના સ્વાસ્થ્ય માટે બીજી એક ફાયદાકારક ઔષધિ છે. હળદરમાં રહેલું સક્રિય સંયોજન કર્ક્યુમિન, શ્વસન રોગો પર તેની ઉપચારાત્મક અસરો માટે વ્યાપકપણે અભ્યાસ કરવામાં આવ્યું છે. જર્નલ ઓફ ક્લિનિકલ બાયોકેમિસ્ટ્રી એન્ડ ન્યુટ્રિશનમાં પ્રકાશિત સંશોધન સૂચવે છે કે કર્ક્યુમિન શ્વસન માર્ગમાં બળતરા અને ઓક્સિડેટીવ તણાવ ઘટાડીને અસ્થમા, બ્રોન્કાઇટિસ અને અન્ય શ્વસન વિકૃતિઓના લક્ષણો ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે. તમારા આહારમાં હળદરનો સમાવેશ કરવો અથવા તેને પૂરક તરીકે લેવાથી તમારા ફેફસાંને સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ રાખવામાં મદદ મળી શકે છે.
  6. પીપળી (લાંબી મરી)
    પીપ્પલી, અથવા લાંબી મરી, પશ્ચિમમાં ઓછી જાણીતી ઔષધિ છે, પરંતુ આયુર્વેદમાં તેના શ્વસન લાભો માટે તેનું મૂલ્ય છે. અભ્યાસો દર્શાવે છે કે પીપ્પલીમાં રહેલા બાયોએક્ટિવ સંયોજનો વાયુમાર્ગોને આરામ કરવામાં અને શ્વાસ લેવાની ક્ષમતા સુધારવામાં મદદ કરે છે. પીપ્પલીમાં કફનાશક ગુણધર્મો પણ છે, જે કફને બહાર કાઢવામાં અને શ્વસન અવરોધને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.જર્નલ ઓફ એથનોફાર્માકોલોજીમાં પ્રકાશિત થયેલા સંશોધનમાં અસ્થમા અને ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિસીઝ (COPD) જેવી શ્વસન સ્થિતિઓના સંચાલનમાં પિપ્પલીની સંભાવના પર પ્રકાશ પાડવામાં આવ્યો છે.તમારા સ્વાસ્થ્ય દિનચર્યામાં પીપ્પલી પાવડર અથવા પૂરવણીઓનો સમાવેશ કરવાથી ફેફસાંને શુદ્ધ કરવામાં અને શ્વસન કાર્યમાં સુધારો કરવામાં મદદ મળી શકે છે

ભારતમાં શ્વસન સ્વાસ્થ્ય એક મોટી સમસ્યા છે

ભારતમાં શ્વસન સમસ્યાઓ એક ગંભીર આરોગ્ય સમસ્યા બની ગઈ છે, જે લાખો લોકોને અસર કરે છે. કરોડો લોકો શ્વસન રોગોથી પીડાય છે. ભારતમાં આશરે 35 મિલિયન લોકોને અસ્થમા અસર કરે છે. COPD એ ભારતમાં શ્વસન સમસ્યાઓમાંની એક મુખ્ય સમસ્યા છે, જે 55.23 મિલિયન લોકોને અસર કરે છે. નબળી હવાની ગુણવત્તા અસ્થમા, COPD અને ચેપ જેવા શ્વસન રોગોમાં ફાળો આપે છે. વાહનોનું પ્રદૂષણ, ઔદ્યોગિક ઉત્સર્જન, બાંધકામ પ્રવૃત્તિઓ અને કૃષિ દહન હવાને અસર કરે છે. વધુમાં, ઘરેલું વાયુ પ્રદૂષણ પણ શ્વસન રોગોમાં ફાળો આપે છે. અન્ય કારણોમાં તમાકુનું ધૂમ્રપાન, ઉંમર, શરદી અને ક્રોનિક સાઇનસાઇટિસનો સમાવેશ થાય છે.

(અસ્વીકરણ: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત તમારી માહિતી માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની ભલામણોના આધારે આપી રહ્યા છીએ. જો કે, આનું પાલન કરતા પહેલા તમારા વ્યક્તિગત ચિકિત્સકની સલાહ લેવી હંમેશા વધુ સારું છે.)

