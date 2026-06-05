ગર્ભાવસ્થા કેવી રીતે ઓળખવી? જાણો શરૂઆતના લક્ષણોની સંપૂર્ણ માહિતી
ઘણી મહિલાઓ ગાયનેકોલોજિસ્ટ પાસે જવા પહેલાં એ જાણવાનો પ્રયાસ કરે છે કે તેઓ ગર્ભવતી છે કે નહીં.
Published : June 5, 2026 at 10:52 AM IST
ગર્ભાવસ્થા દરેક મહિલાની જીવનમાં એક મહત્વપૂર્ણ પડાવ છે. ઘણી મહિલાઓ પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ કરવા અથવા ગાયનેકોલોજિસ્ટ પાસે જવા પહેલાં એ જાણવાનો પ્રયાસ કરે છે કે તેઓ ગર્ભવતી છે કે નહીં. સામાન્ય રીતે કન્સિવ કર્યાના લગભગ ચાર અઠવાડિયા પછી લક્ષણો દેખાવા શરૂ થાય છે. લગભગ 60 ટકા મહિલાઓને છઠ્ઠા અઠવાડિયા સુધી અને લગભગ 90 ટકા મહિલાઓને આઠમા અઠવાડિયા સુધી પ્રેગ્નન્સીના શરૂઆતના લક્ષણો અનુભવાય છે.
ક્લીવલેન્ડ ક્લિનિકના મુજબ, દરેક મહિલાની પ્રેગ્નન્સી અલગ હોય છે. પ્રેગ્નન્સી એક યાદગાર સફર છે. મહિલાઓ વિવિધ પ્રકારના પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ અને અલ્ટ્રાસાઉન્ડ દ્વારા પોતાની પ્રેગ્નન્સી કન્ફર્મ કરી શકે છે. જોકે, કેટલાક શારીરિક બદલાવ અથવા લક્ષણો પણ હોય છે જે પ્રેગ્નન્સીના સંકેત આપે છે. તેમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે પીરિયડ્સ મિસ થવો, જેને સામાન્ય રીતે પ્રેગ્નન્સીનું પહેલું સંકેત માનવામાં આવે છે. જોકે, પીરિયડ્સ મિસ થવો માત્ર પ્રેગ્નન્સી કન્ફર્મ કરવાનો એકમાત્ર કારણ નથી. સ્ટ્રેસ, હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ, PCOD/PCOS, થાઈરોઇડ, અચાનક વજનમાં ફેરફાર અથવા કેટલીક દવાઓ પણ પીરિયડ્સ સાયકલ પર અસર કરી શકે છે. ચાલો આ અહેવાલમાં જાણીએ ગર્ભાવસ્થાના શરૂઆતના લક્ષણો શું હોય છે.
ગર્ભાવસ્થાના શરૂઆતના લક્ષણો
- પીરિયડ્સ મિસ: બોર્ડ સર્ટિફાઈડ પ્રસૂતિ અને સ્ત્રીરોગ નિષ્ણાત એલેક્સ શર્લિંગનું કહેવું છે કે જો તમારા પીરિયડ્સ નિયમિત હોય, તો આ પ્રેગ્નન્સીનું પહેલું અને સૌથી યોગ્ય સંકેત છે.
- મોર્નિંગ સિકનેસ: હોર્મોનલ બદલાવના કારણે જી મચલાવું અને ઉલટી થવી, જે સવારે અથવા દિવસ દરમિયાન કોઈપણ સમયે થઈ શકે છે.
- બ્રેસ્ટમાં ફેરફાર: બ્રેસ્ટમાં સોજો, નરમાશ અથવા ભારેપણું. નિપ્પલનું કાળું પડવું પણ તેમાં શામેલ છે.
- થાક અને સુસ્તી: પ્રોજેસ્ટેરોન હોર્મોનનું સ્તર વધવાને કારણે સામાન્ય કરતાં વધુ થાક લાગવો.
- વારંવાર પેશાબ આવવો: યૂટરસના કદમાં ફેરફાર અને બ્લેડર પર દબાણના કારણે વારંવાર બાથરૂમ જવાની જરૂર લાગવી.
- મૂડ સ્વિંગ્સ: હોર્મોનમાં ઉતાર-ચઢાવના કારણે અચાનક ચીડિયાપણું અથવા ભાવનાત્મક લાગણીઓ આવવી.
- સ્પોટિંગ (અથવા ઇમ્પ્લાન્ટેશન બ્લીડિંગ): હળવો રક્તસ્રાવ (સ્પોટિંગ) ગર્ભાવસ્થાનું સંકેત હોઈ શકે છે. ઇમ્પ્લાન્ટેશન બ્લીડિંગ યોનિમાંથી લોહીના નાના ટીપાં અથવા ભૂરો સ્રાવ રૂપે દેખાઈ શકે છે, જે પોંછતી વખતે અથવા પેશાબ પછી પણ જોવા મળે છે.
- ખાવાની ક્રેવિંગ: પ્રેગ્નન્સીના શરૂઆતના દિવસોમાં કેટલીક વસ્તુઓ ખાવાની ખૂબ ઈચ્છા થઈ શકે છે અથવા સતત ભૂખ લાગી શકે છે. કેટલીક ખાદ્ય વસ્તુઓ ખૂબ સારી લાગશે જ્યારે કેટલીક અચાનક નાપસંદ થઈ શકે છે.
- મોઢામાં ધાતુ જેવો સ્વાદ: ગર્ભાવસ્થાના શરૂઆતના તબક્કામાં મોઢામાં ધાતુ જેવો સ્વાદ અનુભવાઈ શકે છે.
- એઠણ (ક્રેમ્પિંગ): માસિક જેવી હળવી એઠણ પણ થઈ શકે છે જે થોડા દિવસો સુધી આવે-જાય કરે છે.
- નાક બંધ થવું: હોર્મોનના સ્તર અને રક્તની માત્રામાં વધારો થવાના કારણે નાક બંધ થઈ શકે છે. નાકની શ્લેષ્મ ઝિલી સૂકી થઈ જાય છે અને રક્તસ્રાવની શક્યતા વધે છે.
- પેટ ફૂલવું: ભલે બેબી બંપ દેખાવામાં ઘણા અઠવાડિયા લાગે, પરંતુ હોર્મોનના અચાનક વધારા કારણે પેટ ફૂલેલું લાગી શકે છે. વારંવાર ગેસ પણ થઈ શકે છે.
- મુખાસા અથવા ત્વચામાં ફેરફાર: વધેલા હોર્મોન અને રક્તપ્રવાહના કારણે ત્વચામાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
જો તમને આ લક્ષણો અનુભવાઈ રહ્યા હોય અને શંકા હોય, તો સૌથી સારું એ છે કે તમે ઘરે પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ કિટનો ઉપયોગ કરીને યુરિન ટેસ્ટ કરો. આ તમારા યુરિનમાં hCG હોર્મોન શોધે છે અને પરિણામ બતાવે છે. ઘરે પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ કિટનો ઉપયોગ કરવો સૌથી સરળ, સૌથી સચોટ અને સૌથી વિશ્વસનીય રીત છે. આ કિટ યુરિનમાં hCG (હ્યુમન કોરિયોનિક ગોનાડોટ્રોપિન) હોર્મોન શોધે છે, જે શરીરમાં ત્યારે જ બને છે જ્યારે કોઈ મહિલા ગર્ભવતી હોય છે.
દરેક મહિલાનું શરીર એકસરખી રીતે પ્રતિક્રિયા આપતું નથી. કેટલીક મહિલાઓને આ બધા લક્ષણો અનુભવાઈ શકે છે, જ્યારે કેટલીકને કોઈ પણ લક્ષણ ન પણ અનુભવાય શકે.
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