શરદી-ખાંસીમાં બંધ નાકને ખોલવા નેઝલ સ્પ્રેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે નહીં? જાણો ડોક્ટરે શું કહ્યું
નેઝલ સ્પ્રે બંધ નાકથી તરત રાહત આપે છે, પણ તેના પ્રકાર અને ઉપયોગ મર્યાદામાં થવો ખૂબ જ જરૂરી છે...
Published : November 27, 2026 at 2:27 PM IST
નાક બંધ થવા પર નેઝલ સ્પ્રેનો ઉપયોગ મોટેભાગે લોકો કરતા હોય છે, ખાસ કરીને ઋતુ બદલાય ત્યારે, કે પછી એલર્જી, શરદી-તાવ કે પ્રદૂષણના કારણે થતી સમસ્યામાં. નેઝલ સ્પ્રે નાક બંધ થવા પર તરત રાહત આપે છે, તે ખૂબ જ ઝડપથી કામ કરે છે અને શ્વાસ લેવામાં સરળતા રહે છે. કેટલાક લોકો તેનો ઉપયોગ દિવસમાં ઘણીવાર, કે સપ્તાહ સુધી સતત કરતા હોય છે. જો કે કેટલાક પ્રકારના નેઝલ સ્પ્રે જો ખૂબ વધારે કે લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ કરવામા આવે, તો તે નાકની સમસ્યા સુધારવાને બદલે બગાડી શકે છે.
જયપુરના સીકે બિરલા હૉસ્પિટલ્સમાં કન્સલ્ટન્ટ ENT ડૉ.વિજય કુમાર શર્માનું કહેવું છે કે આ સમસ્યા મુખ્ય રીતે એ decongestant નેઝલ સ્પ્રે સાથે થાય છે, જેમાં ઑક્સીમેટાઝોલિન (oxymetazoline) કે જાઈલોમેટાઝોલિન (xylometazoline) જેવા તત્વો હોય છે. આ સ્પ્રે નાકની અંદરની રક્ત વાહિકાઓને સંકોચી કાઢે છે, જેનાથી સોજો ઓછો થાય છે અને નાકનો રસ્તો ખુલી જાય છે. આ ઘણી ઝડપથી કામ કરે છે, માટે થોડા સમય માટે રાહત મેળવવા માટે આ સારુ છે. જો કે તેને લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ કરવા માટે નથી બનાવાયું.
ત્રણ દિવસથી વધારે ઉપયોગ ન કરવું
જો આ સ્પ્રેનો ઉપયોગ નક્કી સમય (સામાન્ય રીતે લગભગ ત્રણ દિવસ)થી વધારે સમય સુધી સતત કરવામા આવે, તો કેટલાક લોકોને 'રિબાઉન્ડ કન્જેશન' (rebound congestion) કે 'રાઈનિટિસ મેડિકામેન્ટોસા' (rhinitis medicamentosa) જેવી સ્થિતિ થઈ શકે છે. તેમાં નાકની રક્ત વાહિકાઓ વધારે સુજી જાય છે, અને જેવી દવાની અસર ઓછી થાય છે, વ્યક્તિને પહેલાથી પણ વધારે જકડાઈ ગયેલું અનુભવવા લાગે છે. જેનાથી એક એવું ચક્ર બની જાય છે જેમાં વ્યક્તિ આરામથી શ્વાસ લેવા માટે ફરીથી સ્પ્રેનો ઉપયોગ કરે છે, પણ તેનાથી મળતી રાહત ખૂબ ઓછા સમય માટે હોય છે અને પાછુ નાક બંધ થઈ જાય છે.
તમામ નેઝલ સ્પ્રે એક જેવા જોખમવાળા નથી હોતા
એ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે તમામ નેઝલ સ્પ્રે એક જેવા જોખમવાળા નથી હોતા. 'સલાઈન' (saline) નેઝલ સ્પ્રે ખારા પાણીથી બનેલા હોય છે. તેનો ઉપયોગ નિયમિત રીતે કરી શકાય છે, જેનાથી નાકની અંદર નમી બની રહે છે અને કફ, એલર્જી પેદા કરતા કણો (એલર્જેન) અને બળતરા પેદા કરતા પદાર્થોને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. 'એલર્જિક રાઇનાઇટિસ' (allergic rhinitis) માટે અવારનવાર સૂચવવામાં આવતા સ્ટેરોઇડ (steroid) નેઝલ સ્પ્રે, સોજાને ઘટાડે છે.
આ સામાન્ય રીતે ડૉક્ટરની દેખરેખ હેઠળ લાંબા ગાળાના ઉપયોગ માટે બનાવવામાં આવ્યા હોય છે. સામાન્ય રીતે તેનાથી 'રીબાઉન્ડ કન્જેશન' (નાક બંધ થવાની સમસ્યામાં વધારો) થતો નથી; જો કે, જો તેનો ખોટી રીતે કે વધુ પડતો ઉપયોગ કરવામાં આવે, તો નાકમાં સૂકાપણું, બળતરા અથવા નસકોરી ફૂટવી (નાકમાંથી લોહી આવવું) જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે.
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