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શું 'બ્લૂ લાઇટ'વાળા ચશ્મા આંખોને નુકસાનથી બચાવે છે? જાણો સાચી હકીકત

NIHના અભ્યાસ મુજબ, બ્લૂ-લાઇટ ચશ્મા ખાસ તરંગલંબાઈને રોકીને સ્ક્રીન જોતી વખતે આંખોને આરામ આપે છે, પરંતુ તે કાયમી ઉપાય નથી.

શું 'બ્લૂ લાઇટ'વાળા ચશ્મા આંખોને નુકસાનથી બચાવે છે?
શું 'બ્લૂ લાઇટ'વાળા ચશ્મા આંખોને નુકસાનથી બચાવે છે? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 28, 2026 at 2:11 PM IST

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હૈદરાબાદ : સવારે ઉઠતાં જ મોબાઇલ ફોન જોવો, કામ પર કમ્પ્યુટર સ્ક્રીન સામે બેસવું અને ઘરે ખાલી સમયમાં ટીવી જોવું – આપણો આખો દિવસ ડિજિટલ સ્ક્રીનની આસપાસ જ ફરે છે. લાંબા સમય સુધી સ્ક્રીન સામે બેસવું એ આપણી દૈનિક જીંદગીનો ભાગ બની ગયું છે. જોકે આનાથી કામ સરળ બન્યું છે, પણ સ્ક્રીનનો સતત ઉપયોગ આંખો માટે નુકસાનકારક છે. આવા સમયે 'બ્લૂ-લાઇટ પ્રોટેક્શન ગ્લાસ'નો ઉપયોગ ઝડપથી લોકપ્રિય થયો છે. પરંતુ શું આ ચશ્મા ખરેખર આંખોને સુરક્ષિત રાખે છે? ચાલો જાણીએ.

બ્લૂ લાઇટ ચશ્મા કેવી રીતે કામ કરે છે?
આ ચશ્મા કમ્પ્યુટર અને મોબાઇલ સ્ક્રીનમાંથી નીકળતી હાઇ-એનર્જી વિઝિબલ બ્લૂ લાઇટ (HEBL)ને ફિલ્ટર કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા છે. આ બ્લૂ લાઇટ રેટિના માટે નુકસાનકારક માનવામાં આવે છે અને લાંબા સમય સુધી સ્ક્રીન જોવાથી થતી તકલીફોનું મુખ્ય કારણ છે. NIHના એક અભ્યાસ મુજબ, આ ચશ્મા ખાસ તરંગલંબાઈને રોકે છે, જેનાથી સ્ક્રીન જોતી વખતે આંખોને આરામ મળે છે. રાત્રે મોબાઇલ વાપરતી વખતે તે ઊંઘ લાવતા હોર્મોન પર થતી અસરને ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે.

શું માથાનો દુખાવો અને આંખોનો તણાવ ઓછો થશે?
જે લોકો લાંબા સમય સુધી કમ્પ્યુટર સામે કામ કરે છે, તેમને ઘણીવાર માથાનો દુખાવો અને આંખોમાં બળતરા થાય છે. પરંતુ આ સમસ્યાનું એકમાત્ર કારણ બ્લૂ લાઇટ નથી. સ્ક્રીનને સતત જોતી વખતે આપણે આંખો ઝપકાવાનું ભૂલી જઈએ છીએ, જેનાથી આંખો સૂકાઈ જાય છે અને થાક લાગે છે. સ્ક્રીનની વધુ પડતી ચમક અને ખોટા કોણે બેસવાથી પણ માથાનો દુખાવો થઈ શકે છે. બ્લૂ લાઇટ ચશ્મા સ્ક્રીન પર વિખરાતા પ્રકાશને ઘટાડીને આંખો પરનો વધારાનો તણાવ ઓછો કરે છે, પરંતુ તે માથાના દુખાવાનો સંપૂર્ણ ઉપાય નથી.

શું આ ચશ્મા પ્રિસ્ક્રિપ્શન ચશ્માની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે?
ના, બ્લૂ લાઇટવાળા ચશ્મા પ્રિસ્ક્રિપ્શન ચશ્માનો વિકલ્પ નથી. બંને પ્રકારના ચશ્મા અલગ-અલગ કામ કરે છે. પ્રિસ્ક્રિપ્શન ચશ્મા માયોપિયા, હાઇપરમેટ્રોપિયા અથવા એસ્ટિગ્મેટિઝમ જેવી નજરની સમસ્યાઓને ઠીક કરે છે. બ્લૂ લાઇટ ચશ્મા માત્ર સ્ક્રીનમાંથી નીકળતી બ્લૂ લાઇટને ફિલ્ટર કરે છે. તે આંખોની પાવર ઘટાડી શકતા નથી કે નજરની ખામી દૂર કરી શકતા નથી. હા, પ્રિસ્ક્રિપ્શન લેન્સ પર બ્લૂ લાઇટ ફિલ્ટરિંગ કોટિંગ લગાવી શકાય છે.

કોના માટે આ ચશ્મા ઉપયોગી છે?
બ્લૂ-લાઇટ બ્લૉકિંગ ચશ્મા એવા લોકો માટે ફાયદાકારક છે જે ઓફિસમાં 8 કલાકથી વધુ સમય કમ્પ્યુટર પર કામ કરે છે, જે વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઇન ક્લાસ લે છે, અને જેમને રાત્રે મોબાઇલ જોવાની આદત છે. મોબાઇલ ફોનમાંથી નીકળતી બ્લૂ લાઇટ સૂર્યપ્રકાશ કરતાં ઓછી તીવ્ર હોય છે, પણ આપણે સ્ક્રીનને ખૂબ નજીકથી જોતા હોવાથી તે આપણને અસર કરે છે. જો સ્ક્રીન જોવાથી આંખો લાલ થઈ જાય અથવા વારંવાર પલકારા મારવા પડે, તો આ ચશ્મા પહેરવાથી ઘણો ફરક પડી શકે છે.

માત્ર ચશ્મા પર નિર્ભર ન રહેવું જોઈએ
હાલના તબીબી અભ્યાસ મુજબ, બ્લૂ-લાઇટ બ્લૉકિંગ ચશ્મા માત્ર થોડા સમય માટે જ રાહત આપે છે, અને તેનાથી નજરમાં કાયમી સુધારો થતો નથી. તેથી, માત્ર ચશ્મા પર આધાર રાખવાને બદલે કેટલીક સરળ ટેવો અપનાવવી જોઈએ. દર 20 મિનિટે સ્ક્રીનથી નજર હટાવીને 20 ફૂટ દૂરની કોઈ વસ્તુ પર 20 સેકન્ડ માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો (આને 20-20-20 નિયમ કહેવાય છે). આનાથી આંખોના સ્નાયુઓને જરૂરી આરામ મળે છે. સ્ક્રીન પર કામ કરતી વખતે સારી રોશનીવાળા ઓરડામાં બેસવું અને વારંવાર પલકારા મારવા પણ જરૂરી છે.

ઊંઘ અને ડિજિટલ સ્ક્રીન
આંખો અને મગજને આરામ આપવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે સૂવાના બે કલાક પહેલાં મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ ન કરવો. જો ઉપયોગ કરવો જ પડે, તો સ્ક્રીનની બ્રાઇટનેસ ઓછી કરો અને 'નાઇટ મોડ'નો ઉપયોગ કરો. બ્લૂ લાઇટ રોકતા ચશ્મા ઊંઘના ચક્ર પર થતી અસરને થોડી ઓછી કરી શકે છે, પરંતુ તે સ્ક્રીનના ઉપયોગથી થતી મગજની ઉત્તેજનાને રોકી શકતા નથી. તેથી, ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ સાથે સાથે આંખોને કુદરતી આરામ આપવો પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

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