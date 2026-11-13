money plant થઈ જશે એકદમ હર્યોભર્યો, રસોડાની આ ચીજોથી જાતે જ બનાવો ખાતર!
શું તમે ઈચ્છો છો કે તમારો 'મની પ્લાન્ટ' હર્યોભર્યો થઈ જાય? તો આજે જ અપનાવો આ ટિપ્સ!
Published : November 13, 2026 at 11:25 AM IST
ઘણાબધા લોકો પોતાના ઘરને પ્લાન્ટ્સથી સજાવવાનું પસંદ કરે છે. 'મની પ્લાન્ટ' એક એવો પ્લાન્ટ છે જેને ઉગાડવો ઘણા લોકોને સારો લાગે છે. ઘણા ઘરોમાં આ દરવાજા પાસે, બાલકનીમાં કે લિવિંગ એરિયામાં જોવા મળી જાય છે. ચીની પરંપરા 'ફેંગશુઈ'ના અનુસાર, મની પ્લાન્ટને સૌભાગ્યનું પ્રતીક પણ માનવામા આવે છે, આ જ કારણ છે કે ઘણા લોકો તેને પોતાના ઘરે ઉગાડવું પસંદ કરે છે.
જાણકારોના મતે, મની પ્લાન્ટને યોગ્ય જગ્યાએ રાખવો ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. જો તેને સીધો તડકામાં રાખવામા આવે, તો તેના પાંદડા પીળા પડી શકે છે અને કરમાઈ શકે છે. માટે, તેને કોઈ બારી પાસે કે એવી જગ્યાએ રાખવાની સલાહ આપવામા આવે છે જ્યાં કુદરતી પ્રકાશ અવતો હોય, પણ સીધો તડકો ન આવતો હોય.
મની પ્લાન્ટને ન ફક્ત માટીમાં પણ પાણીમાં પણ ઉગાડી શકાય છે. વિશેષજ્ઞોની સલાહ છે કે તેને પારદર્શી કાચની બોટલમાં ઉગાડો. જો કે, એવું પણ કહેવાય છે કે સપ્તાહમાં એકવાર જૂની બોટલનું પાણી કાઢીને તેમાં નવું પાણી ભરવાનું ન ભૂલો.
મની પ્લાન્ટને એવી માટીની જરૂર હોય છે જે પાણીને શોષી ન શકે. જાણકારોના મતે, થોડી માત્રામાં કોકોપીટ, રેત અને સામાન્ય માટીનું મિશ્રણ મની પ્લાન્ટને ખૂબ સારી રીતે વધવામા મદદ કરે છે.
જો તે વેલની જેમ ખૂબ લાંબો થઈ જાય, તો એટલો આકર્ષક નથી લાગતો. માટે, સમયે-સમયે તેનું કટિંગ કરતા રહો. તેનાથી નવી શાખાઓ વધે છે અને મની પ્લાન્ટ વધારે ઘાટો થઈ જાય છે.
આ ટિપ્સને અપનાવવાથી તમારા મની પ્લાન્ટનો સારો ગ્રોથ થશે
કેળાની છાલઃ વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે મની પ્લાન્ટ માટે કેળાની છાલ એક સારા ખાતરનું કામ કરે છે. તેનો ઉપયોગ કરવા માટે, કેળાની છાલના નાના ટુકડા કરી લો અને તેને થોડા ક્રશ કરી લો. આ મિશ્રણને એક પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં નાખો, તેમાં બેગણી માત્રામાં પાણી મિલાવો અને સારી રીતે મિક્ષ કરી લો. ડબ્બાને ઢાંકી દો અને આખી રાત મુકી રાખો. આગલા દિવસે, આ તરલ મિશ્રણને તમારા મની પ્લાન્ટમાં નાખી દો. સપ્તાહમાં બે થી ત્રણ વાત આવું કરવાથી થોડાક જ દિવસમાં તમારો મની પ્લાન્ટ હર્યો-ભર્યો અને સ્વસ્થ થઈ જશે.
ડુંગળીના છોતરા અને 'ચા'ના પાંદડા સાથેઃ ડુંગળી કાપતી વખતે આપણે તેના ઉપરના બે-ત્રણ પડ હટાવી દઈએ છીએ. જો કે, વિશેષજ્ઞોનું કહેવું છે કે તેનો ઉપયોગ મની પ્લાન્ટ માટે ખાતર તરીકે કરી શકાય છે. તેના માટે ડુંગળીના પડને સુકવી લો. પછી તેને મિક્સરમાં નાખીને પીસીને પાવડર બનાવી લો. ત્યાર બાદ, પાવડરમાં તાજા ચાના પાંદડા નાખીને સારી રીતે મિલાવી લો. પછી પાવડરને એક પ્લાસ્ટિકના ડબ્બામાં નાખો, તેમાં પાણી નાખીને મિલાવી લો. તેને બે દિવસ માટે રાખો. ત્યાર બાદ આ પાણી મની પ્લાન્ટને આપી શકાય છે.