શિયાળામાં તમારી ત્વચાને શુષ્ક થતી અટકાવોઃ ઘરે બેઠા અપનાવો આટલી ટિપ્સ
સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ ફક્ત ઉનાળામાં જ નહીં, પણ શિયાળામાં પણ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. તે ત્વચાને સૂર્યના અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોથી રક્ષણ આપે છે.
Published : November 17, 2026 at 6:27 PM IST
શિયાળો આવી ગયો છે. આ ઋતુ દરમિયાન ઠંડા પવનો ફક્ત હવામાનમાં ફેરફાર કરતા નથી, પરંતુ આપણી ત્વચામાંથી ભેજ પણ છીનવી લે છે, જેનાથી તે શુષ્ક લાગે છે. પરિણામે ફાટેલી એડી, ફાટેલા હોઠ અને શુષ્ક ત્વચા જેવી સમસ્યાઓ ખૂબ સામાન્ય બની જાય છે. મુંબઈની સૈફી હોસ્પિટલના કન્સલ્ટન્ટ ત્વચારોગ વિજ્ઞાની ડૉ. પ્રવિણ બાનોડકર સમજાવે છે કે, ઘણા લોકો આ સમસ્યાઓને ઉકેલવા માટે વિવિધ મોઇશ્ચરાઇઝિંગ ક્રીમનો ઉપયોગ કરે છે, જે ફક્ત કામચલાઉ રાહત આપે છે. જો કે, જો તમે શુષ્ક ત્વચા માટે કાયમી ઉકેલ શોધી રહ્યા છો, તો તમારે કેટલીક પદ્ધતિઓ અપનાવવી જોઈએ. ચાલો જાણીએ કે તે શું છે.
શિયાળા દરમિયાન આવી રીતે રાખો ત્વચાની સંભાળ
ક્લીન્ઝર: ડૉ. પ્રવિણ બાનોડકર તમારી ત્વચાને સાફ કરીને તમારા દિવસની શરૂઆત કરવાનું સૂચન કરે છે. ત્વચાના કુદરતી તેલ છીનવાઈ ન જાય તેની ખાતરી કરવા માટે ક્રીમ આધારિત અથવા તેલ આધારિત ફેસવોશ પસંદ કરવું શ્રેષ્ઠ છે. વધુમાં મૃત ત્વચાના કોષોને નિયમિતપણે દૂર કરવાથી સ્વસ્થ ચમક પુનઃસ્થાપિત થાય છે. સંવેદનશીલ ત્વચા ધરાવતા લોકોને મહિનામાં એકવાર એક્સફોલિએટ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
ટોનર: નિષ્ણાતો આલ્કોહોલ મુક્ત ટોનર પસંદ કરવાની ભલામણ કરે છે. ગ્લિસરીન, ગુલાબજળ અથવા એલોવેરા જેવા ઘટકો ધરાવતા ટોનર્સ શિયાળાની ઋતુ માટે ઉત્તમ છે. તેઓ ત્વચાને તાજગી, ભેજયુક્ત અને નરમ રાખે છે. વધુમાં, તેઓ છિદ્રોને કડક કરવામાં મદદ કરે છે અને ફોલ્લીઓ અને ખંજવાળ જેવી સમસ્યાઓથી રાહત આપે છે.
મોઇશ્ચરાઇઝર: આપણામાંથી ઘણા લોકો ઘણીવાર તેની સુગંધ, પેકેજિંગ અથવા જાહેરાતોથી પ્રભાવિત થઈને, ખૂબ વિચાર કર્યા વિના મોઇશ્ચરાઇઝર ખરીદે છે. જો કે, નિષ્ણાતો એવા ઉત્પાદનો પસંદ કરવાની ભલામણ કરે છે જેમાં સિરામાઇડ્સ, શિયા બટર અથવા ફેટી એસિડ જેવા ઘટકો હોય. ત્વચારોગ વિજ્ઞાનીઓ આ ઘટકોને ત્વચાના અવરોધને મજબૂત કરવા અને લાંબા સમય સુધી ભેજ જાળવી રાખવા માટે ખૂબ અસરકારક માને છે. જ્યારે સામાન્ય મોઇશ્ચરાઇઝર્સ ફક્ત ત્વચાની સપાટીને સરળ બનાવી શકે છે, આ ઘટકો શુષ્કતાના મૂળ કારણને સંબોધિત કરીને, ઊંડાણમાં પ્રવેશ કરે છે.
સનસ્ક્રીન: સનસ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે, ફક્ત ઉનાળામાં જ નહીં, પરંતુ શિયાળામાં પણ. તે ત્વચાને સૂર્યના અલ્ટ્રાવાયોલેટ (UV) કિરણોથી થતા નુકસાન સામે રક્ષણ આપે છે. વધુમાં તે સૂર્યના સંપર્કને કારણે પડતી કરચલીઓને રોકવામાં મદદ કરે છે અને વૃદ્ધત્વના ચિહ્નોને ઘટાડે છે. તમારે ઓછામાં ઓછા 30 SPF (સન પ્રોટેક્શન ફેક્ટર) ધરાવતું 'બ્રોડ-સ્પેક્ટ્રમ' સનસ્ક્રીન પસંદ કરવું જોઈએ.
આહાર પર ધ્યાન આપો: શિયાળામાં ત્વચાની સંભાળ માટે આપણે ઘણીવાર ક્રીમ પર આધાર રાખીએ છીએ, પરંતુ શરીરને અંદરથી પોષણ આપવું પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. જર્નલ ઓફ ક્લિનિકલ એન્ડ એસ્થેટિક ડર્મેટોલોજીમાં 2020માં પ્રકાશિત થયેલા એક અભ્યાસ, જેનું શીર્ષક "ત્વચાના ભેજને જાળવી રાખવામાં 'સ્કિન બેરિયર' (ત્વચાના રક્ષણાત્મક સ્તર) કાર્યનું મહત્વ" છે, તેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ત્વચા સંબંધિત સમસ્યાઓથી બચવા માટે શરીરને હાઇડ્રેટેડ (ભેજયુક્ત) રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. સૂતા પહેલા હળવા ક્લીન્સર વડે તમારો ચહેરો સાફ કરો. ત્યારબાદ, તમારી ત્વચા પર એલોવેરા, વિટામિન E અને બદામના તેલનું મિશ્રણ લગાવો. આનાથી શુષ્કતા ઓછી થાય છે અને સવારે તમારો ચહેરો તાજગીભર્યો દેખાય છે.
સમસ્યાઓના નિવારણ માટેના ઘરેલું ઉપાયો:
નાળિયેરનું તેલ અને લીંબુ: નાળિયેરનું તેલ અને લીંબુનું મિશ્રણ લગાવવું એ ત્વચાને ભેજયુક્ત (મોઇશ્ચરાઇઝ્ડ) રાખવાનો એક ઉત્તમ અને કુદરતી ઉપાય છે. સૂતા પહેલા થોડા ગરમ કરેલા નાળિયેરના તેલમાં લીંબુના રસના થોડા ટીપાં ઉમેરો અને તેને તમારી એડીઓ પર લગાવો. ત્યારબાદ મોજાં પહેરી લો. ફાટેલી એડીઓ માટે આ એક અસરકારક ઘરેલું ઉપાય છે.
મધ અને ગુલાબજળ: મધ એક કુદરતી 'હ્યુમેક્ટન્ટ' (ભેજ જાળવી રાખનાર તત્વ) તરીકે કામ કરે છે, એટલે કે તે તમારા હોઠમાં ભેજ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. બીજી બાજુ ગુલાબજળ ત્વચાને મુલાયમ બનાવે છે. અડધી ચમચી મધમાં 4-5 ટીપાં ગુલાબજળ ભેળવીને તમારા હોઠ પર લગાવો. 10 મિનિટ પછી હુંફાળા પાણીથી ધોઈ લો. દિવસમાં બે વાર આમ કરવાથી તમારા હોઠનો ભેજ પાછો મેળવવામાં મદદ મળશે.
ગ્લિસરિન અને ગુલાબજળઃ ગ્લિસરિન અને ગુલાબજળનું મિશ્રણ વિવિધ ત્વચા સમસ્યાઓ માટે અસરકારક છે, જેમ કે ફાટેલી એડીઓ, સૂકા હાથ અને ફાટેલા હોઠ. દરરોજ રાત્રે સૂતા પહેલા, એક ચમચી ગ્લિસરિનમાં થોડા ટીપાં ગુલાબજળ ભેળવીને તમારી ત્વચા પર લગાવો. આનાથી ત્વચામાં ભેજ અને મુલાયમતા જળવાઈ રહેશે.
દેશી ઘી: મોટાભાગના ઘરોમાં સરળતાથી મળી રહેતું દેશી ઘી ત્વચાની વિવિધ સમસ્યાઓ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તેમાં રહેલા ફેટી એસિડ્સ ત્વચાને ઊંડાણપૂર્વક ભેજ (મોઇશ્ચર) પૂરો પાડે છે. સૂતા પહેલા તમારી એડીઓ અને હોઠ પર ઘી લગાવો અને સવારે હૂંફાળા પાણીથી ધોઈ લો. આનાથી તમારી ત્વચા મુલાયમ અને ચમકદાર બનશે.
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