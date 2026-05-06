ઊંચું કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર ઘટાડવા માટે આ મૂળભૂત માર્ગદર્શિકા અનુસરો

કોલેસ્ટ્રોલ આપણા શરીર માટે જરૂરી છે, પરંતુ તેનું વધુ પડતું પ્રમાણ (ખાસ કરીને ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ (LDL)) ખતરનાક છે. તેને કુદરતી રીતે મેનેજ કરવાની રીતો છે...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 6, 2026 at 5:50 PM IST

શું તમારા ડૉક્ટરે તમને કહ્યું છે કે તમારા કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર ઊંચું છે? તો પછી તમારે તમારા આહાર અને જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. જો તમે કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવા માટે દવા લઈ રહ્યા છો, તો પણ તમારે કેટલીક મૂળભૂત માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન કરવું જોઈએ. અહીં કેટલીક મૂળભૂત માર્ગદર્શિકાઓ છે જે તમારે તમારી દવા સાથે અનુસરવી જોઈએ...

  • વજન નિયંત્રણ: મેડલાઇન પ્લસ મુજબ, શરીરનું વજન વધવાથી કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર વધવાનું જોખમ વધે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસ પણ જોખમ વધારે છે. આ રક્ત વાહિનીઓની દિવાલોને નુકસાન પહોંચાડે છે અને પ્લેક જમા થવાનું કારણ બને છે. તેથી, વજન નિયંત્રણમાં રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે. ખાસ કરીને, વજન ઘટાડવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડશે અને સારા કોલેસ્ટ્રોલને વધારશે.
  • માછલી ખાવાના ફાયદા: માછલી ઓમેગા-3 ફેટી એસિડથી ભરપૂર હોય છે. આ લોહીમાં ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ્સ અને કુલ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. તે રક્ત વાહિનીઓમાં પ્લેક જમા થવાને પણ અટકાવે છે. તેથી, સૅલ્મોન, ટુના અને સારડીન જેવી ચરબીયુક્ત માછલીનું નિયમિત સેવન ફાયદાકારક છે. આને તેલમાં તળેલી નહીં, કાચી કે બાફેલી ખાવી જોઈએ.
  • આખા અનાજ: દરરોજ સવારે નાસ્તામાં બ્રાઉન રાઈસ, બાજરી, જુવાર અને ઓટ્સ જેવા આખા અનાજ ખાવાની આદત પાડો. આનાથી તમને લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું રહેવાની અનુભૂતિ થશે અને બપોરે ઓછું ખાવામાં મદદ મળશે.
  • બદામ અને બીજ: હળવો નાસ્તો ખાવાની ઈચ્છા છે? બદામ, કાજુ, પિસ્તા અને અખરોટ જેવા મુઠ્ઠીભર બદામ ખાવાનો પ્રયાસ કરો. તેમાં ચરબી ભરપૂર હોય છે જે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. જોકે, તેનું સેવન મધ્યમ માત્રામાં કરવું જોઈએ. અભ્યાસો દર્શાવે છે કે જે લોકો દરરોજ 30 ગ્રામ બદામ અને બીજ ખાય છે તેમને હૃદય રોગનું જોખમ ઓછું હોય છે.
  • અસંતૃપ્ત ચરબી: તમારા આહારમાં ચરબીનું યોગ્ય પ્રમાણ સંતુલિત હોવું જોઈએ. સૂર્યમુખી, કુસુમ, મગફળી અને ઓલિવ તેલમાં જોવા મળતી અસંતૃપ્ત ચરબી તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. તે ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં અને સારા કોલેસ્ટ્રોલને વધારવામાં મદદ કરે છે. બીજી બાજુ, સંતૃપ્ત ચરબી (જેમ કે માંસ, સ્કિમ્ડ દૂધ, માખણ અને પામ તેલમાં જોવા મળતી) ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલને વધારે છે.
  • કસરત: બ્રિટિશ હાર્ટ ફાઉન્ડેશન અનુસાર, દિવસમાં અડધો કલાક કસરત કરવાથી પણ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું થઈ શકે છે. તમારા શરીરની ક્ષમતાના આધારે લાંબા સમય સુધી કસરત કરવી વધુ સારું રહેશે. હૃદયને સક્રિય રાખતી કસરત, જેમ કે ઝડપી ચાલવાથી, હૃદય રોગ અને સ્ટ્રોકનું જોખમ ઓછું થઈ શકે છે. તે વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ કરે છે.
  • આરામ મંત્ર: એ જ રીતે, જ્યારે તમે તણાવમાં હોવ છો, ત્યારે તમારું બ્લડ પ્રેશર વધે છે. કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર પણ વધી શકે છે. તેથી, આરામને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ. ધીમા, ઊંડા શ્વાસ લેવા, ધ્યાન કરવા અને મિત્રો સાથે સમય વિતાવવો અને હસવું એ બધું તમને આરામ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.

(ડિક્સલેમર: અહીં આપેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને ટિપ્સ ફક્ત તમારી સમજણ માટે છે. આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય નિષ્ણાતોની સલાહ પર આધારિત છે. જો કે, આ ટિપ્સને અનુસરતા પહેલા તમારા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી હંમેશા શ્રેષ્ઠ છે. )

