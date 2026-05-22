અડદ, મગ, ચણા કે મસૂર: આમાંથી કઈ દાળમાં સૌથી વધુ પ્રોટીન હોય છે? નિષ્ણાતો પાસેથી જાણો

આપણે જાણીએ છીએ કે દાળ ખાવાથી પ્રોટીન મળે છે. પરંતુ ખરેખર કેટલા લોકો જાણે છે કે કઈ દાળમાં સૌથી વધુ પ્રોટીન હોય છે?

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 7:40 PM IST

હૈદરાબાદ : દાળ ખાવી એ સ્વાસ્થ્ય માટે ઉત્તમ છે. દરેક વ્યક્તિ સારી રીતે જાણે છે કે પ્રોટીન શરીર માટે કેટલું ફાયદાકારક છે. જો કે, ઘણા લોકો એવી ગેરસમજ ધરાવે છે કે પ્રોટીન ફક્ત માંસાહારી વાનગીઓમાં જ જોવા મળે છે. આ સાચું નથી, દાળ પણ પ્રોટીનનો સમૃદ્ધ સ્ત્રોત છે. વધુમાં, દાળમાં ફાઇબર, આયર્ન અને કેલ્શિયમ જેવા અન્ય પોષક તત્વો ભરપૂર હોય છે. છતાં, એ માનવું ખોટું હશે કે બધી દાળમાં બરાબર સમાન પોષક પ્રોફાઇલ હોય છે. નિષ્ણાતો જણાવે છે કે દરેક પ્રકારની દાળમાં વિવિધ માત્રામાં પોષક તત્વો હોય છે.

અડદની દાળ (કાળા ચણા)

અડદની દાળ - જેને કાળા ચણા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે - પ્રોટીનનો એક ઉત્તમ અને સસ્તો શાકાહારી સ્ત્રોત છે. 100 ગ્રામ કાચી અડદની દાળમાં આશરે 24 થી 25 ગ્રામ પ્રોટીન હોય છે. આપણે મુખ્યત્વે ઈડલી અને ઢોસા જેવી વાનગીઓ બનાવવા માટે અડદની દાળનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. વધુમાં, ઘણા લોકો તેનો ઉપયોગ દાળ તડકા બનાવવા માટે કરે છે. તેનું સેવન આપણને નોંધપાત્ર માત્રામાં પ્રોટીન પૂરું પાડે છે. આ કઠોળને પ્રોટીનનો મુખ્ય પ્લાન્ટ આધારિત સ્ત્રોત માનવામાં આવે છે. ખાસ કરીને, 100 ગ્રામ અડદની દાળમાં લગભગ 25 ગ્રામ પ્રોટીન હોય છે. વધુમાં, તે ફાઇબર, જટિલ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ, આયર્ન, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ઝીંકથી ભરપૂર હોય છે. આ કઠોળનું સેવન આપણને ઉર્જા પૂરી પાડે છે. તે પાચન સમસ્યાઓ દૂર કરવામાં પણ મદદ કરે છે અને હાડકાંને મજબૂત બનાવવામાં પણ મદદ કરે છે. તે લોહી માટે પણ ફાયદાકારક છે. તેમાં ફોલેટ અને નિયાસિન જેવા બી વિટામિન હોય છે અને તેમાં ચરબીનું પ્રમાણ પણ ઓછું હોય છે.

કળથીની દાળ

સામાન્ય રીતે, જ્યારે આપણે દાળ વિશે વિચારીએ છીએ, ત્યારે સૌપ્રથમ જે જાતો ધ્યાનમાં આવે છે તે છે અડદ (તુર), મગ, મસૂર અથવા ચણાની દાળ. કળથી દાળ ભારતના ઘણા ભાગોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે, પરંતુ તેને સામાન્ય રીતે અન્ય દાળ જેટલી મુખ્ય માનવામાં આવતી નથી. જો કળથી દાળ તમારા પ્રદેશ અથવા આહારમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે તો તે ઉત્તમ છે, કારણ કે તે તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે એક ઉત્તમ સુપરફૂડ છે. કારણ કે આ દાળ ફાઇબરથી ભરપૂર હોય છે, જે આપણા પાચનમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરે છે. આ દાળના 100 ગ્રામ પીરસવામાં 22 ગ્રામ પ્રોટીન હોય છે. વધુમાં, તે ફાઇબર, પુષ્કળ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ, આયર્ન, કેલ્શિયમ અને એન્ટીઑકિસડન્ટોથી ભરપૂર હોય છે. વજન ઘટાડવાથી લઈને બ્લડ સુગર મેનેજમેન્ટ સુધી, આ દાળ ખાવાથી અનેક ફાયદા થાય છે. તેનું સેવન ફક્ત મોટાભાગની પાચન સમસ્યાઓથી રાહત આપતું નથી પરંતુ હાડકાના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ ફાયદાકારક છે.

લાલ મસૂર દાળ

લાલ મસૂર દાળને મૈસુર દાળ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. લાલ મસૂરના 100 ગ્રામ પીરસવામાં લગભગ 9 ગ્રામ પ્રોટીન હોય છે. તેમાં ફાઇબર, ફોલેટ અને આયર્ન પણ હોય છે. આ મસૂર ખાવાથી ગ્લાયકેમિક ઇન્ડેક્સ ઓછો થાય છે. તે હૃદયના સ્વાસ્થ્ય માટે ઉત્તમ છે, તે સરળતાથી સુપાચ્ય હોય છે અને લોહીમાં સુગરના સ્તરને નિયંત્રિત કરવામાં મદદ કરે છે.

ચણાની દાળ

ચણાની દાળમાં કેલ્શિયમનો પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય છે - જે હાડકાં અને દાંતને મજબૂત બનાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પોષક તત્વો છે. 100 ગ્રામ ચણા દાળ ખાવાથી 22 ગ્રામ પ્રોટીન મળે છે. વધુમાં, તેમાં ફાઇબર, આયર્ન, બી વિટામિન, મેગ્નેશિયમ અને ઝીંક જેવા આવશ્યક પોષક તત્વો હોય છે. આ બધા પાચનતંત્ર માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. વધુમાં, તે સ્નાયુઓને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે. ચણા દાળનું સેવન વજન ઘટાડવામાં મદદ કરી શકે છે અને બ્લડ સુગરના વધઘટ જેવી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓને રોકવામાં મદદ કરી શકે છે.

મગ દાળમાં પોટેશિયમ

મગ દાળ પોટેશિયમનો ઉત્તમ કુદરતી સ્ત્રોત છે. કાચા મગ દાળમાં પ્રતિ 100 ગ્રામ આશરે 1,246 મિલિગ્રામ પોટેશિયમ હોય છે, જ્યારે રાંધેલા મગ દાળમાં, આ માત્રા લગભગ 266 થી 537 મિલિગ્રામ સુધીની હોય છે. મગ દાળ બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. તે વ્યક્તિની વ્યક્તિગત પસંદગી અનુસાર રાંધી શકાય છે. મગ દાળ ખાવાથી શરીરમાં ઠંડક રહે છે. આ જ કારણ છે કે લોકો ઉનાળાના મહિનાઓમાં આ દાળ ખાવાનું પસંદ કરે છે. 100 ગ્રામ મગની દાળમાં 24 ગ્રામ પ્રોટીન હોય છે. વધુમાં, તેમાં કેલરી, કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ, ફાઇબર, ચરબી, આયર્ન, મેગ્નેશિયમ, પોટેશિયમ અને ફોલેટ હોય છે. દાળ ખાવાથી સ્નાયુઓના મજબૂત થાય છે.

તુવેરની દાળમાં ફોલેટ

તુવેર દાળ ફોલેટ (વિટામિન B9) નો વિપુલ પ્રમાણમાં સ્ત્રોત છે. વધુમાં, તેમાં પ્રોટીન, કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ, ચરબી, ફાઇબર, આયર્ન, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ફોસ્ફરસ હોય છે. આ બધા પોષક તત્વો ઉર્જાના સ્ત્રોત તરીકે પણ કામ કરે છે. આ દાળ સ્નાયુઓના વિકાસ અને પાચન સમસ્યાઓના નિવારણ માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે.

(ડિસક્લેમર: આ વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને તબીબી સૂચનો ફક્ત માહિતીના હેતુ માટે છે. જ્યારે અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસ અને તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિકોની સલાહ પર આધારિત પ્રદાન કરીએ છીએ, ત્યારે ભલામણ કરવામાં આવે છે કે તમે આ માહિતી પર કાર્ય કરતા પહેલા તમારા ફેમીલી ડૉક્ટરની સલાહ લો.)

