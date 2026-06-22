શું તમે પણ એસિડ રિફ્લક્સથી પરેશાન છો? તો, દવા વગર જ છૂટકારો અપાવતી આ 6 સરળ ટીપ્સ અપનાવો
ડૉ. શેઠીની સલાહ મુજબ જમ્યા બાદ શુગર-ફ્રી ગમ ચાવવાથી લાળ વધે અને એસિડ ઝડપથી સાફ થાય, પણ મિન્ટ ફ્લેવરથી રહો દૂર.
Published : June 22, 2026 at 10:12 PM IST
હૈદરાબાદ : એસિડ રિફ્લક્સ અથવા ગેસ્ટ્રોઈસોફેગલ રિફ્લક્સ ડિસીઝ (GERD) આજની વ્યસ્ત જીવનશૈલી અને અનિયમિત આહારને કારણે ખૂબ જ સામાન્ય સમસ્યા બની ગઈ છે. જ્યારે પેટનો એસિડ અન્ન નળીમાં પાછો આવે છે, ત્યારે તેની અંદરની સપાટી પર અસર થાય છે અને છાતીમાં બળતરા, ખાટ્ટો સ્વાદ અને બેચેની થાય છે, જે રોજિંદા જીવનને અસર કરી શકે છે. દવાઓ લક્ષણોને કાબૂમાં રાખવામાં મદદ કરી શકે છે, પરંતુ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે જીવનશૈલીમાં નાના-નાના ફેરફારો પણ ઘણી વાર મોટો ફરક લાવી શકે છે.
AIIMS, હાર્વર્ડ અને સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીમાંથી તાલીમ લીધેલા ગેસ્ટ્રોએન્ટેરોલોજિસ્ટ ડૉ. સૌરભ શેઠી (MD, MPH) એ દવા પર સંપૂર્ણપણે નિર્ભર રહ્યા વગર એસિડ રિફ્લક્સને નિયંત્રિત કરવાના 6 સરળ ટીપ્સ જણાવી છે. એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટમાં તેમણે રોજિંદી એવી આદતો વિશે માહિતી આપી છે જે એસિડની અસર ઘટાડવામાં અને પાચન સુધારવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે.
1. જમ્યા પછી શુગર-ફ્રી ગમ ચાવો
ડૉ. શેઠીની સૌથી સરળ સલાહ છે કે જમ્યા પછી શુગર-ફ્રી ગમ ચાવવી. તેમના મતે, ગમ ચાવવાથી લાળ બને છે અને ગળવાની પ્રક્રિયા થાય છે, જે ખોરાકની નળીમાંથી એસિડને ઝડપથી સાફ કરવામાં મદદ કરે છે. જોકે, તેઓ મિન્ટ ફ્લેવરવાળી ગમથી દૂર રહેવાની સલાહ આપે છે. ડૉ. શેઠી જણાવે છે કે પિપરમિન્ટથી બચો, તે ઊલ્ટી અસર કરી શકે છે કારણ કે તે એસિડને નીચે રાખતા વાલ્વને ઢીલો કરી દે છે.
2. જમ્યા પછી થોડીવાર ટહેલો
તમારા દાદા-દાદી હંમેશા રાતના જમ્યા પછી ચાલવાની જે સલાહ આપતા, તે ખરેખર ખૂબ જ કામની સલાહ છે. ડૉ. શેઠી કહે છે કે જમ્યા પછી (ખાસ કરીને રાત્રિ ભોજન બાદ) માત્ર 10 મિનિટ ચાલવાથી પણ રિફ્લક્સનું જોખમ ઘણું ઘટી શકે છે. ચાલવાથી ખોરાક પાચનતંત્રમાં આગળ વધે છે અને પેટની વસ્તુઓ પાછી ઉપર આવવાની સંભાવના ઓછી થઈ જાય છે.
3. ફક્ત મસાલા પર જ નહીં, સુગર પર પણ ધ્યાન આપો
ઘણા લોકો એસિડ રિફ્લક્સ માટે મસાલેદાર ખોરાકને જવાબદાર માને છે, પરંતુ ડૉ. શેઠી કહે છે કે આ સમસ્યા હંમેશા મસાલાના કારણે નથી થતી. તેઓ સમજાવે છે કે રિફ્લક્સ મસાલા જેવા ટ્રિગર કરતી ચીજોને બદલે સુગર સાથે વધુ સંબંધિત છે. કેટલાક લોકો માટે, માત્ર મસાલાથી દૂર રહેવાને બદલે રિફાઇન્ડ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ અને વધુ સુગરનું સેવન ઘટાડવાથી લક્ષણોને વધુ અસરકારક રીતે કાબૂમાં કરી શકાય છે.
4. તમારા પથારીનો માથાનો ભાગ ઊંચો કરો
રાતના સમયે થતો રિફ્લક્સ ઘણો તકલીફદાયક બની શકે છે. તેનો એક સરળ ઉપાય તમારી સૂવાની રીત બદલવાનો છે. ડૉ. શેઠીના જણાવ્યા પ્રમાણે, પથારીના માથા તરફના ભાગને છથી આઠ ઈંચ ઊંચો કરવાથી સૂતી વખતે ખોરાકની નળી સુધી પહોંચતા એસિડનું પ્રમાણ નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકાય છે. કેટલીક વાર ગુરુત્વાકર્ષણ સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉપાય બની શકે છે.
5. મોડી રાત્રે જમવાનું ટાળો
જ્યારે રિફ્લક્સની વાત આવે છે ત્યારે જમવાનો સમય ખૂબ મહત્વનો છે. ડૉ. શેઠી સૂવાના સમયથી ઓછામાં ઓછા બે થી ત્રણ કલાક પહેલાં જમી લેવાની સલાહ આપે છે. સૂતા પહેલાં તરત જ જમવાથી સૂતી વખતે પેટનો એસિડ ઉપર આવવાની સંભાવના વધી જાય છે.
6. ડાબી કોરવટે સૂઓ
તમારી સૂવાની રીત પણ રિફ્લક્સના લક્ષણો પર અસર કરી શકે છે. ડૉ. શેઠીનું કહેવું છે કે પીઠ અથવા જમણી કોરવટે સૂવાની તુલનામાં ડાબી કોરવટે સૂવાથી પેટનો એસિડ વધુ સારી રીતે સાફ થાય છે અને એસિડના સંપર્કમાં આવવાનું જોખમ ઘટે છે.
નિષ્ણાતની આ સરળ પણ વૈજ્ઞાનિક ટિપ્સ અપનાવીને એસિડ રિફ્લક્સની તકલીફમાંથી ઘણી હદ સુધી રાહત મેળવી શકાય છે. જોકે, જો સમસ્યા ગંભીર હોય તો ડૉક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.
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