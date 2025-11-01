ETV Bharat / lifestyle

શું આપ પણ પહેલી વખત બનાવી રહ્યાં છો ટેટૂ ? તો આ 5 મહત્વપૂર્ણ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો.

જો પહેલી વાર ટેટૂ કરાવતા લોકોના મનમાં ઘણા પ્રશ્નો હોય છે, જો તમને પણ આવા જ પ્રશ્નો હોય, તો તમારે આ જાણવાની ખાસ જરૂર છે.

ટેટૂ
ટેટૂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 1, 2025 at 7:43 AM IST

હૈદરાબાદ: આજકાલ ટેટૂ વધુને વધુ લોકપ્રિય બની રહ્યા છે, કારણ કે ઘણા યુવાનો સ્ટાઈલિશ દેખાવા અને ટ્રેન્ડમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે. જોકે, બદલાતી જીવનશૈલી સાથે, ટેટૂ ફક્ત ફેશન સ્ટેટમેન્ટ કરતાં વધુ બની ગયા છે, પરંતુ તેમના વ્યક્તિત્વ અને વિચારોને વ્યક્ત કરવાનો એક માર્ગ પણ બની ગયા છે. કેટલાક લોકો તેમની લાગણીઓ, યાદોને વ્યક્ત કરવા અને કોઈ ખાસ વ્યક્તિને કાયમ માટે યાદ રાખવા માટે ટેટૂ કરાવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ટેટૂ એટલા જ સુંદર હોઈ શકે છે જેટલા તે મેળવવાનું મુશ્કેલ હોય છે ? ટેટૂ કરાવતી વખતે કેટલીક સાવચેતી રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે, ખાસ કરીને જો તમે પહેલી વાર ટેટૂ કરાવતા હોવ. કારણ કે ટેટૂ માત્ર ફેશન સ્ટેટમેન્ટ નથી, તે એવી વસ્તુ છે જે જીવનભર તમારી સાથે રહે છે. જો તમે પહેલી વાર ટેટૂ કરાવતા હોવ, તો તમારે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતો જાણવી જોઈએ. તો, આજના લેખમાં, ચાલો ટેટૂ કરાવતા પહેલા તમારે કઈ તૈયારીઓ અને સાવચેતીઓ લેવી જોઈએ તે શોધી કાઢીએ...

પ્રોફેશનલ ટેટૂ આર્ટિસ્ટ પસંદ કરવું મહત્વપૂર્ણ છે

એકવાર ટેટૂ થઈ ગયા પછી, તે તમારા શરીર પર કાયમ (કાયમી) રહેશે. તેથી, ટેટૂ કરાવતી વખતે પ્રોફેશનલ ટેટૂ આર્ટિસ્ટ પસંદ કરવું જરૂરી છે. ખાતરી કરો કે ટેટૂ આર્ટિસ્ટ યોગ્ય સોય અને જંતુમુક્ત સાધનોનો ઉપયોગ કરે. સસ્તા અથવા અસ્વચ્છ સ્થળોએ ટેટૂ કરાવવાનું ટાળો, કારણ કે આ ત્વચા ચેપ અથવા એલર્જીક પ્રતિક્રિયાઓનું જોખમ વધારી શકે છે.

ટેટૂ ડિઝાઇન સમજદારીપૂર્વક પસંદ કરો

ટેટૂ હંમેશા વ્યક્તિત્વ, વિચારો અને લાગણીઓથી ભરેલા હોય છે. તેથી, કોઈપણ ટ્રેન્ડી ટેટૂની નકલ કરશો નહીં; તેના બદલે, તમારા પોતાના વિચારોને પ્રતિબિંબિત કરતું ટેટૂ મેળવો. ઉપરાંત, નાના ટેટૂથી શરૂઆત કરો, કારણ કે તે ઓછું પીડાદાયક છે. જો તમને ટેટૂ ગમે છે, તો તે કેવું દેખાશે તેનો ખ્યાલ મેળવવા માટે ડિજિટલ ટ્રાયલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને પહેલા તેને અજમાવી જુઓ.

ટેટૂ કરાવતા પહેલા તમારી ત્વચા અને સ્વાસ્થ્યનો વિચાર કરો

ટેટૂ કરાવતા પહેલા તમારી ત્વચાની કાળજી લેવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમે જ્યાં ટેટૂ કરાવવા માંગો છો તે શરીરની ત્વચા શુષ્ક હોય, અથવા કોઈ ઈજા કે સોજો હોય, તો ટેટૂ કરાવવું ખતરનાક બની શકે છે. તેથી, ટેટૂ કરાવતા 24 કલાક પહેલા આલ્કોહોલ, કેફીન અથવા પેઇનકિલર્સ લેવાનું ટાળો. આ લોહીને પાતળું કરે છે અને રક્તસ્ત્રાવ વધારી શકે છે. હાઇડ્રેટેડ રહેવા માટે એક દિવસ પહેલા પુષ્કળ પાણી પીવો.

પીડા માટે માનસિક રીતે તૈયાર રહો

પહેલી વાર ટેટૂ કરાવવું પીડાદાયક અને તણાવપૂર્ણ હોઈ શકે છે. તેથી પીડા માટે માનસિક રીતે પોતાને તૈયાર કરો. જો તમે પીડા સહન ન કરી શકો, તો ટેટૂ કરાવવાનું ટાળો. ખાલી પેટે ટેટૂ કરાવવાનું ટાળો, કારણ કે તેનાથી ચક્કર આવી શકે છે અથવા બેહોશ થઈ શકે છે. પ્રક્રિયા દરમિયાન તમારી જાતને શાંત રાખો. આનાથી દુખાવો ઓછો થશે.

ટેટૂ કાઢ્યા પછી કાળજી

ટેટૂ કરાવ્યા પછી તે વિસ્તારની કાળજી લેવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો ટેટૂની યોગ્ય રીતે કાળજી લેવામાં ન આવે, તો ચેપનું જોખમ રહેલું છે. ટેટૂ કરાવ્યા પછી, તેને 24 કલાક સુધી પાણીમાં ન રાખો. ઉપરાંત, સમયાંતરે ટેટૂ આર્ટીસ્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલ દવાયુક્ત મલમ અથવા મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવો. થોડા દિવસો માટે સ્વિમિંગ, જીમિંગ અને સૂર્યના સંપર્કમાં રહેવાનું ટાળો.

(અસ્વીકરણ: આ વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી બધી આરોગ્ય માહિતી અને તબીબી સલાહ ફક્ત તમારા માટે છે. અમે આ માહિતી વૈજ્ઞાનિક સંશોધન, અભ્યાસો અને તબીબી અને આરોગ્ય વ્યાવસાયિક સલાહના આધારે આપી રહ્યા છીએ. જો કે, તેમના પર કાર્ય કરતા પહેલા તમારા વ્યક્તિગત ડૉક્ટરની સલાહ લેવી શ્રેષ્ઠ છે.)

