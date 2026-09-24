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શું તમે પણ Fatty Liver Diseaseથી છો પરેશાન? કુદરતી રીતે નિયંત્રણમાં રાખવા માટે આ ચીજનું કરો સેવન

ફેટી લીવર બીમારીને 'સાયલન્ટ કિલર' માનવામા આવે છે, કારણ કે તે શરીરમાં કોઈપણ લક્ષણો દેખાયા વિના વધતું જાય છે. જાણો નિષ્ણાતો શું કહે છે...

ફેટી લીવર બીમારીને આ રીતે કરો કંટ્રોલ
ફેટી લીવર બીમારીને આ રીતે કરો કંટ્રોલ (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 5:31 PM IST

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ડાયાબિટીસ અને હાઈ બ્લડ પ્રેશરની જેમ જ, આજકાલ ફેટી લીવરની બીમારી પર પણ ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે. એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે સુસ્ત જીવનશૈલી, ખાન-પાનની આદતો, મોટાપો અને ખૂબ જ વધારે દારુ પીવું આ બીમારીનું મુખ્ય કારણ છે. આ બીમારીની યોગ્ય સમયે સારવાર ન થવા પર લીવરને ઘણું નુકસાન પહોંચી શકે છે. ફેટી લીવરની બીમારીને કંટ્રોલ કરવામા ખાન-પાનની મહત્ત્વની ભૂમિકા હોય છે. એવામાં આવો જાણીએ કે લીવરને સ્વસ્થ રાખવા અને આ બીમારીને કંટ્રોલ કરવા માટે કયા પ્રકારનો ખોરાક લેવો જોઈએ...

નેચરલી કંટ્રોલમાં રાખવા માટે આ ચીજો ખાઓ

લસણઃ જાણકારોનું કહેવું છે કે, આ લિવરમાં ફેટ જમા થવાથી રોકે છે. સાયન્સ ડાયરેક્ટના અનુસાર, દૈનિક થોડી માત્રામાં કાચુ લસણ ખાવાથી કે તેને ખોરાકમાં સામેલ કરવાથી લિવરનું સ્વાસ્થ્ય સારુ રહે છે. લસણમાં મળી આવતું 'એલિસિન' નામનું તત્ત્વ લિવરનું ફેટ ઓછું કરવામાં મદદ કરે છે.

ટોફુ: આ એક વનસ્પતિ આધારિત પ્રોટીન છે. નિષ્ણાતોના મતે તેમાં ચરબી ઓછી હોય છે અને તે ઇન્સ્યુલિન સંવેદનશીલતા સુધારવામાં મદદરૂપ માનવામાં આવે છે. ટોફુમાં રહેલું એન્ટીઑકિસડન્ટ લીવરના સોજાને ઘટાડવામાં અને કોષોને નુકસાનથી બચાવવામાં મદદ કરે છે.

કોફી: અનેક અભ્યાસો દર્શાવે છે કે, કોફીના સેવનથી લિવર એન્ઝાઇમ્સનું સ્તર ઘટે છે અને સોજો ઓછો થાય છે. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે કોફીમાં રહેલું કેફીન ઓક્સિડેટીવ સ્ટ્રેસ સામે લડે છે. દરરોજ બેથી ત્રણ કપ કોફી પીવાથી લિવર ફાઇબ્રોસિસ અને સિરોસિસનું જોખમ ઘટાડી શકાય છે. નેશનલ લાઇબ્રેરી ઓફ મેડિસિન અનુસાર, દિવસમાં બે કપ કોફીનું સેવન કરવાથી લિવર કેન્સરનું જોખમ ૪૩ ટકા સુધી ઘટાડી શકાય છે.

ગ્રીન ટી: નિષ્ણાતો જણાવે છે કે, તેમાં 'કેટેચિન' તરીકે ઓળખાતા શક્તિશાળી એન્ટીઑકિસડન્ટો હોય છે. આ ફક્ત લીવરની ચરબી ઘટાડે છે, પણ તેના એન્ટી-ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણધર્મોને કારણે સોજો પણ ઘટાડે છે. માયો ક્લિનિક અનુસાર, બ્લેક કોફી, ગ્રીન ટી અને અખરોટમાં જોવા મળતા એન્ટીઑકિસડન્ટ અને એન્ટી-ઈન્ફ્લેમેટરી ગુણધર્મો લીવરની ચરબી ઘટાડવામાં મદદ કરે છે.

ક્રુસિફેરસ શાકભાજી: બ્રોકોલી, કોબીજ અને કોબીજ જેવા શાકભાજી લીવરમાં ડિટોક્સિફાઇંગ એન્ઝાઇમ્સને સક્રિય કરે છે. તેમાં રહેલું કુદરતી કમ્પાઉન્ડ અને એન્ટીઑકિસડન્ટો લીવર કોષોનું રક્ષણ કરે છે.

અખરોટઃ તેમાં ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ અને એન્ટીઑક્સીડેન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. જાણકારોનું કહેવું છે કે નિયમિત રીતે અખરોટ ખાવાથી ફેટી લિવરની સમસ્યા ઓછી થઈ શકે છે. સાથે જ તે લિવર એન્જાઈમના કામની કાર્યક્ષમતા સુધારવામાં પણ મદદ કરે છે.

એવોકાડો: આ ફળમાં ગ્લુટાથિઓન (glutathione) નામનું એન્ટીઓક્સિડન્ટ હોય છે. નિષ્ણાતોના મતે, તે લીવરમાંથી ટૉક્સિન્સને બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. એવોકાડોમાં જોવા મળતા વિટામિન C, B9 અને E તેમજ ઓલિક એસિડ પણ લીવરના સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે.

બેરી: નિષ્ણાતોના મતે બ્લૂબેરી, સ્ટ્રોબેરી અને રાસબેરી એન્ટીઑકિસડન્ટોથી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. તે લીવરની બળતરા ઘટાડવામાં અને કોષોને સુધારવામાં મદદ કરે છે. વધુમાં, તે ઇન્સ્યુલિન સેન્સિટિવિટી અને ફેટ મેટાબૉલિઝ્મને સુધારવામાં મદદ કરે છે.

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ફેટી લીવર
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