એપલ સાઇડર વિનેગરના આ 7 અસરદાર ઘરેલુ નુસખા જાણીને તમે ચોંકી જશો
એપલ સાઇડર વિનેગર એક ઓલ-રાઉન્ડર છે, તે ફક્ત વજન ઘટાડવા કે સ્વાસ્થ્ય માટે જ નહીં, પણ સાફ-સફાઈ માટે પણ ખૂબ મદદગાર છે.
Published : June 15, 2026 at 3:59 PM IST
હૈદરાબાદ: ઘણા લોકો એપલ સાઇડર વિનેગરનો ઉપયોગ ઘરની સફાઈથી લઈને ટેસ્ટી ભોજન બનાવવા સુધીના અનેક કામો માટે કરે છે. તેમાં રહેલા એસિટિક એસિડની મદદથી તે ઘરની સફાઈ, સ્વાસ્થ્ય અને રસોડાના કામોમાં ખૂબ કામ આવે છે. આ સિવાય તેનો ઉપયોગ ફળ-શાકભાજી ધોવા, ચહેરાને ટોન કરવા, વાળ સાફ કરવા, ડેન્ડ્રફ દૂર કરવા અને માઉથવોશ તરીકે પણ કરવામાં આવે છે. જોકે, નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે એપલ સાઇડર વિનેગરનો ઉપયોગ ઘરની અન્ય ઘણી જરૂરિયાતો માટે પણ કરી શકાય છે. આ લેખમાં એપલ સાઇડર વિનેગર સાથે જોડાયેલા કેટલાક અન્ય અસરદાર ઘરેલુ નુસખા વિશે જાણો.
સાઇડર વિનેગરના અસરદાર ઘરેલુ નુસખા
1. હાથની દુર્ગંધ દૂર કરવા માટે કરો ઉપયોગ
માછલી, માંસ કે ડુંગળીને સ્પર્શ કરવાથી હાથમાં વારંવાર દુર્ગંધ રહી જાય છે અને સાબુથી ધોયા પછી પણ તે સરળતાથી જતી નથી. આ સમસ્યામાંથી છૂટકારો મેળવવા માટે એપલ સાઇડર વિનેગર એક અસરદાર ઉપાય માનવામાં આવે છે. એપલ સાઇડર વિનેગરનો ઉપયોગ કરીને હાથમાંથી દુર્ગંધ દૂર કરવા માટે, સૌપ્રથમ તમારા હાથને સાબુથી ધોઈ લો. ત્યારબાદ, થોડા વિનેગર મિશ્રિત પાણીથી હાથને ફરીથી ધોઈ લો. અંતે, તમારા હાથને ગરમ પાણીથી ધોઈ લો, આનાથી હાથની દુર્ગંધ સરળતાથી દૂર થઈ જશે.
2. ચશ્મા પર લાગેલા દાગ થશે ગાયબ
રોજાના ઉપયોગથી ચશ્મા પર દાગ પડવા સામાન્ય છે. આ દાગ દૂર કરવા મુશ્કેલ હોઈ શકે છે, કારણ કે જોરથી લૂંછવાથી લેન્સ પર સ્ક્રેચ આવી શકે છે. આ સમસ્યાનો સામનો કરવા માટે, ફક્ત ચશ્મા પર થોડો એપલ સાઇડર વિનેગર સ્પ્રે કરો અને નરમ કપડાથી લૂંછીને સાફ કરી લો. આવું કરવાથી ચશ્મા એકદમ નવા જેવા ચમકી જશે.
3. ગમલામાં વધારાના ઉગતા નીંદામણને દૂર કરી શકાય છે
એપલ સાઇડર વિનેગરનો ઉપયોગ કરીને બગીચાઓ અને ગમલામાં વધારાના ઉગતા નીંદામણનો નાશ કરવા માટે પણ કરી છે. આવું કરવા માટે, 3/4 કપ એપલ સાઇડર વિનેગરને 1/4 કપ પાણી સાથે મિશ્ર કરો અને આ મિશ્રણને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો. ગમલામાં વધારાના નીંદામણને દૂર કરવા માટે આ મિશ્રણનો સ્પ્રે કરો.
4. દૂધની બોટલ અને જગ સાફ કરવા
જો બાળકો માટે ઉપયોગમાં લેવાતી દૂધની બોટલ અને જગને નિયમિત રીતે સાફ ન કરવામાં આવે, તો તેમના બીમાર થવાનો ખતરો રહે છે. આવામાં, સિરકાથી આ વસ્તુઓને સાફ કરવાથી બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થતા અટકાવી શકાય છે. આવું કરવા માટે, ગરમ પાણીમાં થોડો એપલ સાઇડર વિનેગર મિશ્ર કરો અને દિવસમાં એક વખત આ મિશ્રણથી બોટલ અને જગને ધોઈ લો. ત્યારબાદ, તેમને ફરીથી ગરમ પાણીથી ધોઈ લો. આમ કરવાથી દૂધની બોટલમાં સિરકાની ગંધ ન રહે.
5. મીણબત્તીના દાગ
ક્યારેક મીણબત્તીથી ફ્લોર અને લાકડાની વસ્તુઓ પર દાગ લાગી શકે છે. આને એપલ સાઇડર વિનેગરનો ઉપયોગ કરીને સરળતાથી દૂર કરી શકાય છે. આ માટે, સમાન માત્રામાં એપલ સાઇડર વિનેગર અને પાણી મિશ્ર કરો, આ મિશ્રણમાં એક કપડું ડુબાડો અને દાગવાળી જગ્યા પર ઘસો.
6. વાસણોમાંથી સ્ટિકર દૂર કરવા
નવા ખરીદેલા વાસણોમાંથી સ્ટિકર અને બારકોડ દૂર કરવા થોડા મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. જોકે, એપલ સાઇડર વિનેગરનો ઉપયોગ કરીને આને સરળતાથી દૂર કરી શકાય છે. આવું કરવા માટે, સ્પ્રે બોટલમાં થોડો એપલ સાઇડર વિનેગર નાખો અને તેને સ્ટિકર પર સ્પ્રે કરો. ત્યારબાદ, તેને તમારા હાથથી ઘસો અને સ્ટિકર સરળતાથી નીકળી જશે.
7. વાસણ પર લાગેલ દાગ
રસોઈ બનાવતા હોઈએ ત્યારે અમુક વખત રસોઈ બળી જવાથી વાસણમાં દાગ પડી જાય છે અને ગેસ, કે ચૂલા પર લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ કરવાથી વાસણોનો બહારનો ભાગ પણ કાળો પડી જાય છે. આ કાળા અને બળેલા વાસણોને સરળતાથી સાફ કરવા માટે એપલ સાઇડર વિનેગર એક અસરદાર ઉપાય છે. આવું કરવા માટે, જે વાસણને સાફ કરવાનું છે કે વાસણમાં એક કપ પાણી અને એક કપ એપલ સાઇડર વિનેગર નાખો અને તેને સ્ટોવ પર ગરમ કરો. આંચ બંધ કર્યા પછી, તેમાં બે મોટા ચમચી બેકિંગ સોડા નાખો અને તેને ફીણ થવા દો. જ્યારે ફીણ બેસી જાય પછી વાસણને પાણીથી ધોઈ લો. તમારું વાસણ ચકાચક થઈ જશે.
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