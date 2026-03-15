LPG ગેસની વધતી માંગ વચ્ચે, દેશભરમાં ઈન્ડક્શન સ્ટવની જોરદાર ડિમાન્ડ, પરંતુ શું આ સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે?

ઈન્ડક્શન સ્ટવ માટે ખાસ વાસણની જરૂર પડે છે, જેમ કે સ્ટીલના વાસણ.

LPG ગેસની વધતી માંગ વચ્ચે, દેશભરમાં ઈન્ડક્શન સ્ટવની જોરદાર ડિમાન્ડ, પરંતુ શું આ સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે?
LPG ગેસની વધતી માંગ વચ્ચે, દેશભરમાં ઈન્ડક્શન સ્ટવની જોરદાર ડિમાન્ડ, પરંતુ શું આ સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 15, 2026 at 7:06 PM IST

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલી યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિને કારણે, ભારતમાં ક્રૂડ ઓઇલ અને રસોઈ ગેસનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે. પરિણામે, સમગ્ર ભારતમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરોની તીવ્ર અછત છે. પરિણામે, રેસ્ટોરાં અને ખાણીપીણીની દુકાનો નોંધપાત્ર મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી છે, અને કેટલીક જગ્યાઓને તો બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. આ અછત ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરોમાં પણ ફેલાઈ શકે છે તે ડરથી, લોકો વૈકલ્પિક ઉકેલો શોધી રહ્યા છે અને ઇલેક્ટ્રિક સ્ટોવ તરફ વળી રહ્યા છે. નોંધનીય છે કે, બેંગલુરુ અને ચેન્નાઈ જેવા મોટા શહેરોમાં, ઇન્ડક્શન સ્ટોવ, એર ફ્રાયર્સ અને ઇલેક્ટ્રિક કૂકરના વેચાણમાં અનેકગણો વધારો થયો છે.

ઘણા મોડેલો રિટેલ સ્ટોર્સ અને ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર ઝડપથી વેચાઈ રહ્યા છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને - અને સંભવિત ગેસની અછત અંગેની ચિંતાઓ વચ્ચે - પરંપરાગત ગેસ સ્ટોવની તુલનામાં આ ઝડપથી વેચાતા આધુનિક ડિવાઈસ (જેમ કે ઇન્ડક્શન કુકટોપ) તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલા ફાયદાકારક છે તે જાણો. વધુમાં, રસોઈ બનાવવા માટે બળતણનો ઉપયોગ ખર્ચ-અસરકારક રીતે કેવી રીતે કરવો તે શીખો...

LPG ગેસની વધતી માંગ વચ્ચે, દેશભરમાં ઈન્ડક્શન સ્ટવની જોરદાર ડિમાન્ડ, પરંતુ શું આ સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે?
LPG ગેસની વધતી માંગ વચ્ચે, દેશભરમાં ઈન્ડક્શન સ્ટવની જોરદાર ડિમાન્ડ, પરંતુ શું આ સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે? (GETTY IMAGES)

ગેસ સિલિન્ડર પુરવઠામાં વિક્ષેપોના ડરથી, લોકો ઇન્ડક્શન કુકર ખરીદી રહ્યા છે
આમ તો સરકારે જનતાને ખાતરી આપી છે કે હાલમાં રસોઈ ગેસની કોઈ અછત નથી, બજારની ચિંતાઓએ ગ્રાહકોનો વ્યવહાર બદલી નાખ્યો છે. શહેરી રહેવાસીઓ - જેઓ સામાન્ય રીતે સંપૂર્ણપણે ગેસ સિલિન્ડર પર આધાર રાખતા હતા - હવે LPG સિલિન્ડરના વિકલ્પ તરીકે ઝડપથી ઇલેક્ટ્રિક સંચાલિત રસોઈ સાધનો (જેમ કે ઇન્ડક્શન કુકર) ખરીદી રહ્યા છે. લોકો આ ઉપકરણોનો સંગ્રહ કરી રહ્યા છે કારણ કે ડર છે કે જો ગેસ પુરવઠો અચાનક બંધ થઈ જશે, તો તેમને ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ એવી છે કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સ્ટોર્સ ગ્રાહકોથી ભરેલા છે, અને ઘણી મોટી બ્રાન્ડના ઉત્પાદનો ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર "આઉટ ઓફ સ્ટોક" પણ થઈ ગયા છે. ઇન્ડક્શન અને

ઇલેક્ટ્રિક સ્ટવના સ્વાસ્થ્ય લાભો: નિષ્ણાતો જણાવે છે કે પરંપરાગત ગેસ સ્ટોવની તુલનામાં ઇન્ડક્શન કુકર સ્વાભાવિક રીતે સલામત, સ્વચ્છ અને આરોગ્યપ્રદ હોઈ શકે છે. તેઓ સીધા વાસણને ગરમ કરે છે, જેનાથી ગરમીનું નુકસાન ઓછું થાય છે અને ઘરની અંદર ઝેરી વાયુઓના ઉત્સર્જનને અટકાવે છે - જે શ્વસન સંબંધી સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે. ગેસ સ્ટોવથી વિપરીત, તેઓ આગ ઉત્પન્ન નથી થતી, તેથી આગના જોખમને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે. ઇન્ડક્શન સ્ટોવ માટે ચોક્કસ પ્રકારના રસોઈ વાસણોનો ઉપયોગ જરૂરી છે, જેમ કે લોખંડ અથવા સ્ટીલના બનેલા વાસણો. જ્યારે યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે ગેસ સ્ટોવની કાર્યક્ષમતા સાથે મેળ ખાતો ઉત્તમ વિકલ્પ સાબિત થાય છે.

LPG ગેસની વધતી માંગ વચ્ચે, દેશભરમાં ઈન્ડક્શન સ્ટવની જોરદાર ડિમાન્ડ, પરંતુ શું આ સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે?
LPG ગેસની વધતી માંગ વચ્ચે, દેશભરમાં ઈન્ડક્શન સ્ટવની જોરદાર ડિમાન્ડ, પરંતુ શું આ સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે? (GETTY IMAGES)

એર ફ્રાયર્સ અને મોડર્ન કિચન સાધનોનો ઉપયોગ: ઇલેક્ટ્રિક સ્ટોવથી આગળ વધીને, આજે લોકો એર ફ્રાયર્સ ખરીદવામાં ઊંડો રસ દાખવી રહ્યા છે. તેમનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે તેમાં તેલના ઉપયોગ વિના ખોરાક રાંખી કે તળી શકાય છે. જ્યારે આ ચોક્કસપણે સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે, ત્યારે તેમાં તમામ પ્રકારની પરંપરાગત ભારતીય વાનગીઓ તૈયાર કરવી કંઈક અંશે પડકારજનક હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને, તે સાંભાર અને રસમ જેવી પ્રવાહી વ્યંજનો માટે યોગ્ય નથી; તે નાસ્તા અને એપેટાઇઝર તૈયાર કરવા માટે વધુ યોગ્ય છે. તેવી જ રીતે, ઇલેક્ટ્રિક પ્રેશર કૂકર માત્ર રસોઈનો સમય ઘટાડે છે સાથે શાકભાજીમાં હાજર પોષક તત્વોને જાળવવામાં પણ મદદ કરે છે.

ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનોનો ઉપયોગ કરતી વખતે કઈ સાવચેતીઓ લેવી જોઈએ?
ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનોનો ઉપયોગ કરતી વખતે, ચોક્કસ વ્યવહારુ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. આ ઉપકરણો નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં વીજળી વાપરે છે; તેથી, તે ચકાસવું જરૂરી છે કે તમારા ઘરના ઇલેક્ટ્રિકલ વાયરિંગ અને કનેક્શન આ લોડને સંભાળવા માટે પૂરતા છે કે નહીં. વધુમાં, એક જ ઇલેક્ટ્રિકલ આઉટલેટમાં બહુવિધ ઉપકરણો પ્લગ કરવાનું ટાળો. નિષ્ણાતો મુજબ જ્યારે માઇક્રોવેવ ઓવન ખોરાકને ફરીથી ગરમ કરવા માટે ઉત્તમ છે, ત્યારે એ યાદ રાખવું મહત્વપૂર્ણ છે કે તેઓ સ્ટોવટોપ પર તૈયાર કરેલા ખોરાકના સ્વાદ જેવા સ્વાદ બનાવી શકતા નથી.

LPG ગેસની વધતી માંગ વચ્ચે, દેશભરમાં ઈન્ડક્શન સ્ટવની જોરદાર ડિમાન્ડ, પરંતુ શું આ સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે?
LPG ગેસની વધતી માંગ વચ્ચે, દેશભરમાં ઈન્ડક્શન સ્ટવની જોરદાર ડિમાન્ડ, પરંતુ શું આ સ્વાસ્થ્ય માટે સારા છે? (GETTY IMAGES)

વીજળી બચાવવાની કેટલીક સરળ ટિપ્સ

નવા ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણો ખરીદવાને બદલે, તમે હાલના ઊર્જા સંસાધનોનો આર્થિક ઉપયોગ કરવા માટે કેટલીક મૂળભૂત આદતો અપનાવી શકો છો. જાણીતા પોષણ વિશેષજ્ઞ નંદિતા ઐયરે તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર શેર કર્યું છે કે કેટલીક સરળ પદ્ધતિઓ અપનાવીને, તમે ઊર્જા વપરાશ 30 ટકા સુધી ઘટાડી શકો છો.

  • રસોઈ માટે દાળ અને અન્ય જરૂરી સામગ્રીને અગાઉથી પલાળી રાખો.
  • ભોજન રાંધવા માટે પ્રેશર કૂકરનો વ્યાપક ઉપયોગ કરો.
  • રસોઈ કરતી વખતે ખોરાક હંમેશા ઢાંકીને રાખો.

(ડિસ્ક્લેમર: આ સામાન્ય માહિતી ફક્ત વાંચવાના હેતુ માટે આપવામાં આવી છે. ETV ભારત આ માહિતીની વૈજ્ઞાનિક માન્યતા અંગે કોઈ દાવો કરતું નથી. વધુ વિગતો માટે, કૃપા કરીને ડૉક્ટરની સલાહ લો.)

