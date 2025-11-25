સેવન્થ ડે સ્કૂલને ભાડાપટ્ટે આપેલો પ્લોટ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા પરત લેશે, જાણો શું કરવામાં આવશે પ્રોસિજર
આ પ્લોટનો કબજો પાછો લેવા માટે ઓર્ડર કરવામાં આવશે અને એને COPમાં મોકલવામાં આવશે, એના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
Published : November 25, 2025 at 9:47 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલને લઈને એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા શાળાને લઈને એક મહત્વના નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્કૂલને ત્રણ વાર નોટિસ આપવામાં આવી હતી તેમ છતાંય જરૂરી દસ્તાવેજો અને જવાબ આપવામાં આવ્યો નથી, જેના કારણે આગામી સમયમાં આ સ્કૂલનું પ્લોટ પરત લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. આ મુદ્દે અંતિમ ડેડ લાઈન 21 નવેમ્બર હતી જેની અવગણના કરવામાં આવી હતી, ડેડ લાઈન પસાર થઈ જતા અત્યાર સુધી કોઈ જવાબ નથી મળ્યો, જેથી કોર્પોરેશન દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યું છે.
આ અંગે ટીપી કમિટીના ચેરમેન પ્રિતેશ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, સેવન્થ ડે સ્કૂલને ત્રણ વખત નોટિસ આપ્યા બાદ પણ શાળા તરફથી જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ આપવામાં આવ્યા નથી. હવે COPની પ્રોસિજર કરવામાં આવશે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા એક સત્તામાં સેવન્થ ડે સ્કૂલના સંચાલકોને કોમ્પિન્ટ ઓફિસર્સ પ્રોસિડિંગ COP નોટિસ ફટકારવામાં આવશે. એટલે કે આ પ્લોટનો કબજો પાછો લેવા માટે ઓર્ડર કરવામાં આવશે અને એને COPમાં મોકલવામાં આવશે, એના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
તેમણે વધુ જણાવ્યું હતું કે, તાજેતરમાં આપવામાં આવેલી નોટિસમાં સેવન્થ ડે સ્કૂલના સત્તાધીશો દ્વારા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એસ્ટેટ વિભાગ સમક્ષ કોઈ ખુલાસો કરવામાં આવ્યો ન હતો. સેવન્થ ડે સ્કૂલને આ છેલ્લી નોટિસ આપવામાં આવી હતી. તેમના દ્વારા આ મામલે કોઈ ખુલાસો રજૂ કરવામાં આવ્યા નથી. આ શરતોનું ભંગ કરવા બદલ પ્લોટની ફાળવણી અને ભાડા પટ્ટાના કરાર રદ કરવામાં આવશે અને તેના માટે હવે પ્રોસિજર ચાલુ કરવામાં આવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, અમદાવાદ શહેરના ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં 19 ઓગસ્ટના દિવસે એક વિદ્યાર્થી દ્વારા બીજા વિદ્યાર્થી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં એક વિદ્યાર્થી મોત થયું હતું. આ સેવન્થ ડે શાળામાં વિદ્યાર્થી દ્વારા કરવામાં આવેલી હત્યા બાદ લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. વાલીઓ દ્વારા શાળા સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યો હતો. વાલીઓ દ્વારા સ્કૂલ સામે કાર્યવાહી કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી.
