તમારી આંખો માટે ખતરનાક છે સ્મોગઃ પ્રદૂષણથી થતી આંખની સમસ્યાઓથી કેવી રીતે બચશો?
સ્મોગના કારણે તમારી આંખોમાં લાલાશ, સૂકાપણું અને બળતરા થઈ શકે છે. જ્યારે PM2.5 અને PM10 જેવા પ્રદૂષક તત્વો આંખોના સંપર્કમાં આવે છે.
Published : November 26, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 5:27 PM IST
પ્રદૂષણનું વધતું સ્તર માત્ર ફેફસાં માટે જ નહીં, પરંતુ આંખો માટે પણ જોખમ ઊભું કરે છે. હવામાં રહેલા સ્મોગ, ધૂળના રજકણો અને અન્ય પ્રદૂષક તત્વો આંખોની નાજુક અને સંવેદનશીલ સપાટીને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આ નુકસાનને કારણે આંખોમાં લાલાશ, સૂકાપણું, ખંજવાળ અને પીડાદાયક બળતરા થઈ શકે છે. આંખો હવામાં રહેલા આવા પદાર્થો પ્રત્યે શા માટે આટલી સંવેદનશીલ હોય છે અને તમે આવી સમસ્યાઓથી કેવી રીતે બચી શકો છો? આ અહેવાલમાં જાણો.
હવાના પ્રદૂષણ પ્રત્યે આંખો આટલી સંવેદનશીલ કેમ?
પુણેની રૂબી હોલ ક્લિનિકના ER કન્સલ્ટન્ટ ડૉ. સોનિત યાદવ સમજાવે છે કે, આંખની સપાટી 'ટીયર ફિલ્મ' (આંસુના પાતળા પડ) થી ઢંકાયેલી હોય છે, જે તેને ભીની (લ્યુબ્રિકેટેડ) રાખે છે અને ધૂળ તથા અન્ય હાનિકારક કણોને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે. જો કે, જ્યારે PM2.5 અને PM10 જેવા પ્રદૂષક તત્વો આંખોના સંપર્કમાં આવે છે, ત્યારે તેઓ આ પડને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. આ સૂક્ષ્મ કણો 'કન્જક્ટિવા' (conjunctiva) માં સોજો લાવી શકે છે, આ એક એવું પડ છે, જે આંખના સફેદ ભાગ અને પોપચાંની અંદરની સપાટીને ઢાંકે છે. આ સોજાને કારણે આંખોમાં લાલાશ, ફૂલી જવું અને બળતરા થાય છે.
ડૉ. સોનિત યાદવના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રદૂષણ 'ટીયર ફિલ્મ'ની ગુણવત્તા અને સ્થિરતાને બગાડી શકે છે, જેના કારણે આંસુ ઝડપથી સુકાઈ જાય છે. જ્યારે આંસુ પૂરતા પ્રમાણમાં હોતા નથી, ત્યારે આંખમાં જરૂરી ભીનાશ રહેતી નથી, પરિણામે આંખો સૂકી થઈ જાય છે અને અસ્વસ્થતા અનુભવાય છે. આ સમસ્યા એવા લોકોમાં વધુ જોવા મળે છે જેઓ પહેલેથી જ 'ડ્રાય આઈ' (dry eye) સિન્ડ્રોમથી પીડાય છે અથવા જેઓ લાંબા સમય સુધી સ્ક્રીન (જેમ કે કોમ્પ્યુટર કે મોબાઈલ) સામે જોઈ રહે છે. અમુક પ્રદૂષક તત્વો આંખની સપાટી પરના કોષોને નુકસાન પહોંચાડે છે અને સોજા (inflammation)માં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે.
જે લોકો કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરે છે, જેમને આંખની એલર્જી છે, અથવા જેઓ લાંબો સમય ઘરની બહાર વિતાવે છે, તેઓમાં આ લક્ષણો વધુ તીવ્ર હોઈ શકે છે. પવન ફૂંકાવાથી આ સમસ્યા વધુ વકરી શકે છે, કારણ કે પવન પ્રદૂષક તત્વોને આંખો સુધી પહોંચાડે છે.
પ્રદૂષણને કારણે થતી આંખની સમસ્યાઓથી કેવી રીતે બચવું:
આંખોની બળતરા ઘટાડવા માટે નિષ્ણાતો સલાહ આપે છે કે, જ્યારે હવાની ગુણવત્તા નબળી હોય ત્યારે ઘરની અંદર જ રહેવું જોઈએ. બહાર જતી વખતે ચશ્મા પહેરો અને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ લુબ્રિકેટિંગ આઇ ડ્રોપ્સનો ઉપયોગ કરો.
તમારી આંખોને ઘસશો નહીં, કારણ કે આ બળતરામાં વધારો કરી શકે છે.
- જો તમને લાલાશ, દુખાવો, પ્રકાશ પ્રત્યે સંવેદનશીલતા અથવા ઝાંખી દ્રષ્ટિ જેવા લક્ષણોનો અનુભવ થાય, તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો.
- ધૂળના કણોને બહાર કાઢવા અને તમારી આંખોમાં ભેજ જાળવવા માટે પ્રિઝર્વેટિવ-મુક્ત કૃત્રિમ આંસુનો ઉપયોગ કરો - તમારા ડૉક્ટરની ભલામણ મુજબ.
- બહારથી પાછા ફર્યા પછી, તમે ઠંડા પાણીમાં સ્વચ્છ સુતરાઉ કાપડ પલાળીને અને તેને તમારી બંધ આંખો પર થોડી મિનિટો માટે મૂકીને બળતરા અથવા બળતરા ઘટાડી શકો છો.
- જ્યારે પ્રદૂષણનું સ્તર ઊંચું હોય ત્યારે બારીઓ બંધ રાખો, અને શક્ય હોય તો એર પ્યુરિફાયરનો ઉપયોગ કરો.
- કુદરતી આંસુના ઉત્પાદનને ટેકો આપવા માટે દિવસભર પુષ્કળ પાણી પીવો.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી અને સૂચનો માત્ર જાણકારીના હેતુ માટે જ છે. આ સૂચના કે જાણકારીના ઉપયોગ પહેલા કોઈ વિશેષજ્ઞની સલાહ અવશ્યથી લો.)
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