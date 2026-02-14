ETV Bharat / lifestyle

મહાશિવરાત્રી પર 19 વર્ષ બાદ બની રહ્યો છે દુર્લભ 'મહાસિદ્ધિ લક્ષ્મી યોગ', જાણો આ દિવસે પત્નીની પૂજા કરવી કેમ જરૂરી

મહાશિવરાત્રી એક પવિત્ર તહેવાર છે, જે ભગવાન શિવ અને દેવી પાર્વતીના મિલનનું પ્રતિક છે. આ વર્ષે મહાશિવરાત્રીનું વ્રત રવિવાર, 15 ફેબ્રુઆરીએ રાખવામાં આવશે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ રાત્રે ભગવાન શિવ જાગતા રહે છે અને પોતાના ભક્તોની પ્રાર્થના સાંભળે છે. હિંદુ ધર્મમાં મહાશિવરાત્રીનું વિશેષ મહત્વ છે. આપણે સામાન્ય રીતે આ દિવસે ભગવાન શિવ અને દેવી પાર્વતીની પૂજા કરીએ છીએ. જોકે, આ વર્ષે લગભગ 19 વર્ષના લાંબા અંતર પછી મહાશિવરાત્રીના દિવસે ‘મહાસિદ્ધિ લક્ષ્મી યોગ’ બની રહ્યો છે, જે શિવકૃપા સાથે સાથે ધન-સમૃદ્ધિ માટે પણ ઉત્તમ માનવામાં આવે છે.

આ અદ્ભુત યોગ ભગવાન શિવનો આશીર્વાદ અને દેવી લક્ષ્મીની કૃપા લાવે છે. જ્યોતિષ મુજબ, આ દિવસે કરવામાં આવેલા કેટલાક કાર્યો તમારા ઘરમાં સુખ-સમૃદ્ધિ લાવી શકે છે. ખાસ કરીને, પોતાની પત્નીનો સન્માન કરવાથી, જેમને પરિવારમાં દેવી લક્ષ્મીનો અવતાર માનવામાં આવે છે, ખૂબ સારા પરિણામ મળે છે.

ભાગ્યોદય પુરાણ મુજબ, જ્યાં સ્ત્રીઓ ખુશ હોય છે ત્યાં ધન આવે છે. આ મહાશિવરાત્રીના શુભ અવસરે, લક્ષ્મી યોગ દરમિયાન પોતાની પત્નીને કોઈ ખાસ ભેટ આપવાથી તમારી કિસ્મત ચમકી શકે છે અને તમને ખૂબ પ્રગતિ મળી શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ મુજબ, આ દિવસે કોઈપણ ભેટ દિલથી આપો—મોટી હોય કે નાની. તેનાથી મતભેદ દૂર થશે અને વૈવાહિક જીવનમાં સુમેળ વધશે.

આ દિવસે તમે તમારી પત્નીને નીચે મુજબની ભેટ આપી શકો છો:

લીલી બંગડીઓ: આ શુભ દિવસે પોતાની પત્ની માટે લીલી બંગડીઓ ખરીદો. લીલો રંગ બુધ ગ્રહ અને શુભ ભાગ્યનું પ્રતિક છે. લીલી ચુડીઓ પહેરવાથી માત્ર સમૃદ્ધિ જ નહીં પરંતુ ઘરમાં સકારાત્મક ઊર્જા પણ આવે છે. આ ભગવાન શિવનો પ્રિય રંગ માનવામાં આવે છે. આ ચુડીઓને દેવી લક્ષ્મીના ચરણોમાં રાખીને તેમની પૂજા કર્યા પછી પત્નીને અર્પણ કરવાથી ઘરમાં ધન અને સુખ વધે છે.

મહાશિવરાત્રી પર પત્નીની માંગમાં સિંદૂર ભરવું: મહાશિવરાત્રીના દિવસે પતિ દ્વારા પત્નીના માથા પર સિંદૂર લગાવવાનું વિશેષ મહત્વ છે. તેનાથી દંપતીનો સંબંધ મજબૂત બને છે. આ ઉપરાંત, ચાંદીની પાયલ અથવા બિછિયા પહેરાવવાથી પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બને છે. ચાંદી ચંદ્રનું પ્રતિક છે, જે ભગવાન શિવના આશીર્વાદ સાથે જોડાયેલ છે. ચાંદીની પાયલ અથવા બિછિયા ભેટ આપવાથી ઘરની નકારાત્મક ઊર્જા દૂર થાય છે અને દેવી લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે.

પૈસાની તંગી દૂર કરવા માટે

જે લોકો લાંબા સમયથી દેવામાં છે અથવા વ્યવસાયમાં નુકસાન ભોગવી રહ્યા છે, તેઓ આ ઉપાયો અપનાવે તો સકારાત્મક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. ઘરમાં શિવલિંગ સ્થાપિત કરીને દેવી લક્ષ્મી (પત્ની સ્વરૂપે)ની પૂજા કરવાથી વિશેષ લાભ મળે છે. આવું કરવાથી દેવી લક્ષ્મીનું નિવાસ હંમેશા તમારા ઘરમાં રહે છે. આવકના સ્ત્રોતોમાં વૃદ્ધિ થાય છે, ગરીબી દૂર થાય છે અને જીવન સુખમય બને છે.

આ ખાસ અવસરને હાથમાંથી જવા ન દો. ઉપર જણાવેલા ઉપાયો શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ સાથે અપનાવો અને શિવ-પાર્વતીના આશીર્વાદ મેળવો.

