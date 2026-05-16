ACમાં બ્લાસ્ટની વધતી ઘટનાઓ: ગરમીમાં ACમાં કઈ બાબતોનુંં ધ્યાન રાખવું? આ સંકેતો મળે તો સાવધાન
કૂલિંગ એસી શા માટે ઘાતક બોમ્બમાં ફેરવાય છે, અને નિષ્ણાતો તેનાથી સુરક્ષિત રહેવા માટે કઈ સાવચેતીઓની ભલામણ કરે છે? અહીં જાણો...
Published : May 16, 2026 at 9:56 PM IST
તાજેતરમાં, પૂર્વ દિલ્હીના વિવેક વિહાર વિસ્તારમાં ચાર માળની રહેણાંક ઇમારતમાં આગ લાગવાથી નવ લોકોના મોત થયા હતા. આ ઘટનાથી ઘણા લોકો હચમચી ગયા છે. આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને, આજના રિપોર્ટમાં કૂલિંગ એ.સી યુનિટ કેવી રીતે ઘાતક બોમ્બમાં ફેરવાઈ શકે છે અને નિષ્ણાતો આવા જોખમોથી બચવા માટે કઈ સાવચેતીઓ લેવાની ભલામણ કરે છે તેના વિશે જાણીએ
એસી બ્લાસ્ટના કારણો અને જરૂરી સાવચેતીઓ
- ગરમીના મહિનાઓમાં, વિવિધ સ્થળોએ એસી યુનિટ બ્લાસ્ટ થવાના અહેવાલો વધુને વધુ સામાન્ય બન્યા છે. નિષ્ણાતો માને છે કે એસી બ્લાસ્ટ થવાનું મુખ્ય કારણ 'ઓવરહીટિંગ' છે. ઉનાળામાં, જ્યારે બહારનું તાપમાન 45 થી 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે વધે છે, ત્યારે એસી કોમ્પ્રેસર પર ભારે દબાણ આવે છે. વધુમાં, ઘણા કલાકો સુધી સતત એસી ચલાવવાથી તેના આંતરિક પાર્ટ્સ વધુ ગરમ થઈ શકે છે, જેનાથી આગ લાગવાનું જોખમ રહેલું છે. તેથી લાંબા સમય સુધી એસી ચલાવવાનું ટાળવું જોઈએ.
- વધુમાં, એસીનું આઉટડોર યુનિટ સાંકડી જગ્યાઓ અથવા બંધ બાલ્કનીઓમાં રાખવાથી હવા આવતી નથી, જેનાથી કોમ્પ્રેસર ફાટવા અથવા વિસ્ફોટ થવાનું ગંભીર જોખમ રહેલું છે. આઉટડોર યુનિટ ઘરની અંદરની ગરમીને બહારના કાઢવાનું કાર્ય કરે છે. જો આ ગરમ હવાને બહાર કાઢવા માટે પૂરતી ખુલ્લી જગ્યા ન મળે, તો સિસ્ટમમાં આંતરિક પ્રેશર ખતરનાક સ્તરે વધી શકે છે, જેના કારણે કોમ્પ્રેસર ફાટવાનું જોખમ વધી શકે છે. તેથી, આઉટડોર યુનિટને ખુલ્લા, સારી રીતે હવા આવે તેવી જગ્યાએ લગાવવું જોઈએ જ્યાં પૂરતો પવન આવતો હોય.
- આધુનિક રેફ્રિજરેટર્સ અને એર કન્ડીશનર્સ ઘણીવાર પર્યાવરણને અનુકૂળ હાઇડ્રોકાર્બન વાયુઓનો ઉપયોગ કરે છે; જો કે, આ વાયુઓ ખૂબ જ જ્વલનશીલ હોય છે. જો રેફ્રિજન્ટ લીક થાય છે અને ગેસ કોઈ બંધ રૂમમાં જમા થાય, તો એક નાના સ્પાર્ક પણ મોટા બ્લાસ્ટનું કારણ બની શકે છે. પરિણામે, નિષ્ણાતો સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે ગેસ લીક માટે નિયમિતપણે તપાસ કરવાના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે.
- ઇલેક્ટ્રિકલ ખરાબી (શોર્ટ સર્કિટ, વોલ્ટેજ વધઘટ અથવા ખરાબ વાયરિંગ) એર કન્ડીશનરમાં આગના મુખ્ય કારણોમાં શામેલ છે. વોલ્ટેજ વધઘટ થવાની સંભાવના ધરાવતા વિસ્તારોમાં, વોલ્ટેજ સ્ટેબિલાઇઝરનો ઉપયોગ ન કરવાથી આંતરિક સર્કિટ બોર્ડને નુકસાન પહોંચી શકે છે. વધુમાં, જો AC નિયમિતપણે સર્વિસ ન કરવામાં આવે, તો ફિલ્ટર્સમાં ધૂળ એકઠી થાય છે, જે હવા પ્રવાહને રોકે છે; આ કારણે કોમ્પ્રેસર પર વધુ પ્રેશર બને છે અને તે ઝડપથી ગરમ થાય છે.
- દુર્ઘટના થાય તે પહેલાં એસીથી મળતા સંકેતો પર ધ્યાન આપવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો તમને યુનિટમાંથી વિચિત્ર અવાજો સંભળાય, બળવાની ગંધ આવે, રૂમ યોગ્ય રીતે ઠંડો ન થાય, અથવા એસી ચાલુ કરતાની સાથે જ સર્કિટ બ્રેકર ટ્રિપ થઈ જાય તો તરત જ સાવધાન થઈ જાઓ. જો તમને ઇન્ડોર અથવા આઉટડોર યુનિટમાંથી હવા લીક થવાનો અવાજ સંભળાય, તો તે ગેસ લીકેજનો સંકેત હોઈ શકે છે. આવા કિસ્સાઓમાં, તમારે તાત્કાલિક એસી બંધ કરવું જોઈએ અને અનુભવી ટેકનિશિયનને બોલાવવા જોઈએ.
ધ્યાન આપવાની બાબતો
એસી સતત ચલાવવાને બદલે, તેને સમયાંતરે થોડા સમય માટે બંધ કરવું જોઈએ. રાત્રે ટાઇમર સેટ કરવાથી અથવા 'સ્લીપ મોડ'નો ઉપયોગ કરવાથી કોમ્પ્રેસર પરનું પ્રેશર ઓછું થાય છે. વર્ષમાં ઓછામાં ઓછા બે વાર યુનિટની ટેકનિશિયન દ્વારા સર્વિસ કરાવો, અને ખાતરી કરો કે વાયરિંગની ક્વોલિટી ચેક કરવામાં આવે છે. ખાતરી કરો કે આઉટડોર યુનિટની આસપાસ યોગ્ય હવા આવ-જાની જગ્યા છે. જો તમે ધુમાડો અથવા આગ જુઓ છો તો તરત જ એસી બંધ કરો અને મુખ્ય પાવર સપ્લાય બંધ કરી દો.
આ પણ વાંચો: