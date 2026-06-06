દુનિયાના એ 9 શહેરો જે 24 કલાક ધમધમે છે, ભારતનું આ મેટ્રો શહેર પણ યાદીમાં સામેલ
દુબઈ, મેડ્રિડ, શાંઘાઈ અને સિડની જેવા શહેરોમાં શોપિંગ મોલ, રેસ્ટોરન્ટ, ક્લબ અને પર્યટન સ્થળો આખી રાત પ્રવાસીઓથી ધમધમતા રહે છે.
Published : June 6, 2026 at 9:10 PM IST
હૈદરાબાદ : પરંપરાગત રીતે, રાતનો સમય શરીર અને મનને આરામ આપવા માટે હોય છે. જીવોની જૈવિક ઘડિયાળ પણ આ મુજબ કામ કરે છે. જ્યારે સૂર્યાસ્ત પછી અંધારું થાય છે, ત્યારે આપણું મગજ મેલાટોનિન નામનું એક હોર્મોન છોડે છે, જે આપણને ઊંઘ માટે તૈયાર કરે છે. માણસનું જીવનચક્ર જૂના સમયથી જ પ્રકૃતિના આ નિયમથી બંધાયેલું છે. જોકે, આધુનિક જીવનશૈલી અને કૃત્રિમ પ્રકાશે આપણા રૂટિનને ખૂબ બદલી નાખ્યું છે. દુનિયાભરના કેટલાક શહેરો ઝડપથી પોતાની 'નાઇટ-ટાઇમ ઇકોનોમી' વિકસાવી રહ્યા છે. આ શહેરોમાં મધરાત પછી પણ મુસાફરી અને ઓફિસનું કામ અટક્યા વિના ચાલતું રહે છે. દુનિયાના કેટલાક શહેરો, ખાસ કરીને, ચોવીસ કલાક વ્યસ્ત રહે છે. ચાલો આ સમાચારમાં આવા જ કેટલાક શહેરો પર એક નજર કરીએ.
દુનિયાના આ કેટલાક સૌથી મશહૂર શહેરો તેમની 24 કલાકની જીવનશૈલી માટે જાણીતા છે
ટોક્યો: જાપાનમાં શિબુયા અને શિંજુકુ જેવા વિસ્તારો રાત્રે પણ લોકોથી ભરેલા રહે છે. દુનિયાના સૌથી વ્યસ્ત ચોક, શિબુયા ક્રોસિંગ પર મધરાતે પણ હજારો લોકો હાજર હોય છે. ખાણીપીણીની જગ્યાઓ સહિત બધી દુકાનો રાતભર ખુલ્લી રહે છે. ટેક્નોલોજી, ગેમિંગ અને એનિમેશન સાથે જોડાયેલા સ્ટોર રાતના સમયે યુવાનોથી ભરેલા રહે છે. આ ઉપરાંત, હજારો પબ, ક્લબ અને રોબોટ રેસ્ટોરન્ટ પણ 24 કલાક ખુલ્લા રહે છે.
લાસ વેગાસ: અમેરિકાનું લાસ વેગાસ શહેર તેના કસિનો માટે પ્રખ્યાત છે. અહીં રાત્રે એટલી રોશની હોય છે કે દિવસ અને રાતમાં ફરક કરવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે. રોશની ઉપરાંત, શહેરમાં ચહલપહલ પણ રહે છે. ક્લબ, શાનદાર હોટલ અને નાઇટ પાર્ટીઓને કારણે દિવસની સરખામણીએ રાત્રે તે વધુ રોનકવાળું થઈ જાય છે. દુનિયાભરથી પ્રવાસીઓ અહીં આવે છે.
બેંગકોક: આ થાઈ શહેરને કોઈ ઓળખની જરૂર નથી. તે વેકેશન ટૂર અને મનોરંજન માટે મશહૂર છે. ખાસ કરીને, તે પ્રવાસીઓ માટે એક મોટું આકર્ષણ છે. રાત્રે, રસ્તાઓ નાઇટ માર્કેટ, સ્ટ્રીટ ફૂડ, રૂફટોપ બાર, નાઇટ ક્લબ અને ઓપન રેસ્ટોરન્ટથી ધમધમતા રહે છે, જે પ્રવાસીઓને પોતાની તરફ ખેંચે છે.
બર્લિન: આ જર્મન શહેરને ઘણીવાર પાર્ટી સિટી કહેવામાં આવે છે. અહીંના યુવાનોમાં સંગીત અને કલા સંસ્કૃતિ પ્રત્યે ઊંડો જુસ્સો છે. બર્લિનમાં ટેક્નો સંગીત અને ક્લબ કલ્ચરનો એટલો પ્રભાવ છે કે જર્મન સરકારે તેને દેશની સાંસ્કૃતિક વિરાસતનો ભાગ માની લીધો છે. પરિણામે, શહેરમાં સતત કોન્સર્ટ અને નાઇટક્લબ ચાલતા રહે છે. કેટલાક ક્લબ મેરેથોન વીકેન્ડ પાર્ટીઓ માટે સતત બે કે ત્રણ દિવસ સુધી ખુલ્લા રહે છે. મોટા પાયે ખુલ્લા આકાશ નીચે થતા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ અહીં સામાન્ય વાત છે.
દુબઈ: ઘણા લોકો માટે, દુબઈનું નામ સાંભળતા જ સોનું, વૈભવ અને ગગનચુંબી ઇમારતોની છબી ઊભી થાય છે. જોકે, અહીંના શોપિંગ મોલ અને રેસ્ટોરન્ટ રાત્રે પણ ગ્રાહકોથી ધમધમતા રહે છે. એક વૈશ્વિક વેપાર કેન્દ્ર અને પર્યટન સ્થળ હોવાને કારણે, આ શહેર ચોવીસ કલાક ખરીદદારો અને પ્રવાસીઓની સતત અવરજવરથી ગુંજતું રહે છે. દુબઈ ફાઉન્ટેન શો, ગ્લોબલ વિલેજ અને વિશ્વસ્તરીય પબ જેવા આકર્ષણો પણ પ્રવાસીઓને તરત આકર્ષિત કરે છે.
મુંબઈ: ભારતની નાણાકીય રાજધાની મુંબઈને ક્યારેય ન ઊંઘતા શહેર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં સતત ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝનું શૂટિંગ થતું રહે છે. આ વિસ્તાર હંમેશા મીડિયા અને ફાઇનાન્શિયલ સેક્ટરના પ્રોફેશનલ્સથી ધમધમતો રહે છે. શહેરના અલગ અલગ ભાગોમાં ખાણીપીણીની દુકાનો આખી રાત ખુલ્લી રહે છે અને અલગ અલગ પ્રકારની વાનગીઓ પીરસે છે. પ્રવાસીઓ પણ અહીંની જીવંત નાઇટલાઇફની મજા માણે છે.
મેડ્રિડ: સ્પેનમાં નાઇટલાઇફ જીવનશૈલીનો એક જરૂરી ભાગ છે. ખાસ કરીને, મેડ્રિડના લોકો સવાર સુધી પાર્ટી કરે છે. બાર, લાઇવ મ્યુઝિક અને સ્ટ્રીટ કલ્ચર અહીંના મુખ્ય આકર્ષણો છે. મોટાભાગના નાઇટક્લબ મધરાત પછી પણ ખુલ્લા રહે છે, આ એ વાતનો પુરાવો છે કે ત્યાંના લોકો નાઇટલાઇફના કેટલા દીવાના છે. સાથે જ, દુનિયામાં સ્પેનના લોકો મોડા સુધી જાગવા માટે જાણીતા છે. અહીંના રેસ્ટોરન્ટ રાત્રે 10 કે 11 વાગ્યા સુધી ગ્રાહકોથી ભરેલા રહે છે.
શાંઘાઈ: આ ચીનના સૌથી વધુ વસ્તીવાળા શહેરોમાંનું એક છે. તેના ભવિષ્યવાદી નાઇટ દૃશ્યો દુનિયાભરથી પ્રવાસીઓને ખેંચે છે. જોકે, ટેક્નોલોજી અને બીજા ક્ષેત્રોમાં વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓ અટક્યા વિના ચાલુ રહે છે. રાત્રે, શાંઘાઈ ટાવર અને ઓરિએન્ટલ પર્લ ટાવર શાનદાર રોશનીથી ઝગમગે છે. અંધારું થયા પછી પણ, શહેર રોબોટિક દુકાનો અને AI સંચાલિત ડિલિવરી સર્વિસથી ધમધમતું રહે છે.
સિડની: ઓસ્ટ્રેલિયાનું સિડની શહેર તેના બંદર, પર્યટન અને કોર્પોરેટ પ્રવૃત્તિઓને કારણે ચોવીસ કલાક સક્રિય રહે છે. તે રોનકવાળા ક્લબ અને કોન્સર્ટનું કેન્દ્ર છે. સ્થાનિક સરકાર રાતની ઇકોનોમીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ખાસ પ્રયાસો કરી રહી છે. રાત્રે, સિડની ઓપેરા હાઉસ અને સિડની હાર્બર બ્રિજ તેમની શાનદાર લાઇટોથી ગ્રાહકો અને પ્રવાસીઓને ખેંચે છે. ત્યાં જ, દરિયાકિનારાનો વિસ્તાર રેસ્ટોરન્ટ, ક્લબ અને પબથી ભરેલો રહે છે.
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