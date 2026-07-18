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ફિટ અને એનર્જીથી ભરપૂર રહેવું છે? સવારમાં કરો આ 8 કામ

દરરોજ એક જ સમયે ઉઠવાથી શરીરનો સર્કેડિયન રિધમ સંતુલિત રહે છે, ઊંઘ સારી થાય છે અને સવારે વધુ એનર્જી અનુભવાય છે.

ફિટ અને એનર્જીથી ભરપૂર રહેવું છે? સવારમાં કરો આ 8 કામ
ફિટ અને એનર્જીથી ભરપૂર રહેવું છે? સવારમાં કરો આ 8 કામ (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 18, 2026 at 3:01 PM IST

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હૈદરાબાદ : ફિટ અને એનર્જીથી ભરપૂર રહેવા માટે તમારી સવાર કેવી રીતે શરૂ થાય છે, તે આખા દિવસની દિશા નક્કી કરે છે. કેટલીક સરળ આદતો અપનાવીને તમે તમારી એનર્જી વધારી શકો છો, ફોકસ સુધારી શકો છો અને દિવસને વધુ પ્રોડક્ટિવ બનાવી શકો છો. ચાલો જાણીએ એવી 8 અસરકારક સવારની આદતો, જે તમારી રૂટિનને વધુ સારી બનાવી શકે છે.

  • એક નિયમિત રૂટિન બનાવો
    દરરોજ, વિકેન્ડમાં પણ, એક જ સમયે ઉઠવાની આદત શરીરના સર્કેડિયન રિધમને સંતુલિત રાખે છે. આથી ઊંઘની ગુણવત્તા સુધરે છે, હોર્મોન યોગ્ય રીતે કામ કરે છે અને સવારે વધુ ઊર્જા અનુભવાય છે.
  • ઉઠતાં જ પાણી પીવો
    સવારે ઉઠતાની સાથે પાણી પીવાથી રાતભર પછી શરીરમાં થયેલી પાણીની કમી પૂરી થાય છે. તે મેટાબોલિઝમ વધારવામાં, પાચનતંત્રને સક્રિય કરવામાં અને આંતરડાની સફાઈમાં મદદ કરે છે.
  • શરીરને સ્ટ્રેચ કરો અથવા હળવું હલાવો
    પૂર્ણ વર્કઆઉટની જરૂર નથી. માત્ર 5થી 10 મિનિટની હળવી સ્ટ્રેચિંગ, યોગ, ચાલવું અથવા થોડું હલનચલન પણ માંસપેશીઓમાં બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધારે છે અને શરીરને દિવસભરના કામ માટે તૈયાર કરે છે.
  • ફોનથી થોડું દૂર રહો
    જાગતાં જ ફોન ચેક કરવાથી દિમાગ પર માહિતીનો ભાર વધી શકે છે. આથી તણાવ, એન્ઝાયટી અને આંખો પર દબાણ વધી શકે છે. તેના બદલે, શરૂઆતના 30 મિનિટ શાંતિથી પસાર કરો.
  • માઇન્ડફુલનેસ અથવા ઊંડા શ્વાસ લો
    થોડા સમય માટે ચુપચાપ બેસીને ઊંડા શ્વાસ લેવાની પ્રેક્ટિસ તમારા દિવસ માટે સકારાત્મક માહોલ બનાવી શકે છે. આ માટે કોઈ ખાસ રીત જરૂરી નથી; માત્ર શાંત રહીને શરીર કેવી રીતે અનુભવાય છે, તેના પર ધ્યાન આપો.
  • હેલ્ધી નાસ્તો કરો
    સવારનો હેલ્ધી નાસ્તો દિમાગ અને શરીર માટે ઇંધણનું કામ કરે છે. તેમાં પ્રોટીન, હેલ્ધી ફેટ્સ અને ફાઇબર સામેલ કરો, જ્યારે વધારે ખાંડથી બચો. અંડા, એવોકાડો ટોસ્ટ, દાળનો ચીલો, સ્પ્રાઉટ્સ સલાડ અને ફળો-નટ્સ સાથે ઓટમીલ સારા વિકલ્પો છે.
  • થોડી ધૂપ લો
    સવારની ધૂપ કુદરતી કેફીન બૂસ્ટ જેવી કામ કરે છે. તે શરીરના સ્લીપ-વેક સાયકલને નિયમિત કરવામાં મદદ કરે છે અને મૂડ સુધારે છે.
  • મ્યુઝિક અથવા પ્રેરણાદાયક કંઈક સાંભળો
    સવારના તૈયાર થતાં સમયે મનપસંદ મ્યુઝિક અથવા મોટિવેશનલ પોડકાસ્ટ સાંભળવાથી દિવસની શરૂઆત વધુ સકારાત્મક બને છે. તે તમને ઉત્સાહિત અને ફોકસ્ડ રાખવામાં મદદ કરે છે.

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