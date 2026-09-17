ઘરે જ ઉગાડો કોથમીર અને ફુદીના સહિતની આ 8 જડી બુટીઓ, જાતે જ બનાવો તમારો નાનો બગીચો!
તમે ઘરે આખુ વર્ષ સરળતાથી લીલી ડુંગળી ઉગાડી શકો છો. તેના માટે બસ તમારે આ ટિપ્સને ફોલો કરવાની છે.
Published : September 17, 2026 at 1:27 PM IST
ઘરમાં હર્બ્સ (ઔષધીય છોડ) ઉગાડવા માટે તમારે મોટા ટેરેસ કે બગીચાની જરૂર નથી. સૂર્યપ્રકાશ આવતી બારી, બાલ્કની અથવા રસોડાનો સારો પ્રકાશ ધરાવતો ખૂણો પણ પૂરતો છે. આ લેખમાં એવા આઠ હર્બ્સ વિશે જાણો જેને તમે બગીચા વગર પણ ઘરે સરળતાથી ઉગાડી શકો છો.
જો તમારી પાસે છોડ માટે કુંડા નથી તો પણ કોઈ વાત નહીં. તમે જૂના ડબ્બા, ટાયરસ દૂધના કાર્ટન અને પ્લાસ્ટિકના જાર જેવી ચીજોનો ઉપયોગ કરી શકો છો. બસ તમે જે વાસણ પસંદ કરો, તેમાં પાણી નિકળવાની યોગ્ય જગ્યા હોય અને છોડને પર્યાપ્ત તડકો અને પાણી મળે. ખૂબ જ નાના વાસણોનો ઉપયોગ કરવાથી બચો, કારણ કે ઓછી જગ્યામાં હર્બ્સને વધવામા મુશ્કેલી થઈ શકે છે.
આ રહ્યું એ હર્બ્સનું લિસ્ટ જેને તમે ઘરે સરળતાથી ઉગાડી શકો છો
તુલસી- જો તમે બીજથી તુલસી ઉગાડી રહ્યા છો, તો કુંડાને ગરમ જગ્યાએ રાખો જેથી બીજ અંકુરિત થઈ શકે. માટીમાં નમી બનાવી રાખો, પણ તેમાં પાણી જમા ન થવા દો. તમે તુલસીના બીજ કે stem cuttings, બન્ને રીતોથી ઉગાડી શકો છો.
ફુદીનો- ફુદીનાને બીજ કે બજારમાંથી લાવેલા ફુદીનાની દાંડીઓમાંથી ઉગાડી શકો છો. દાંડીઓને પાણીથી ભરેલા ગ્લાસ કે જારમાં રાખો અને મૂળ વિકસવા દો. મૂળ વિકસ્યા બાદ, દાંડીઓને માટીમાં લગાવી દો. કુંડાને એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં તડકો આવતો હોય. ફૂલ આવ્યા પહેલા ફુદીનાનું કટિંગ કરી લો, કટિંગ લેવાનો સમય વધારવો હોય, તો ફુલની કળીઓ તોડતા રહો.
રોઝમેરી – રોઝમેરી ઉગાડવાની શ્રેષ્ઠ રીત એ છે કે પહેલાથી લગાવેલા છોડમાંથી તેની કલમ (ડાળીનો ટુકડો) લેવો. રોઝમેરી સૂર્યપ્રકાશવાળી જગ્યાએ સારી રીતે વિકસે છે. જ્યારે માટી સૂકી લાગે ત્યારે જ છોડને પાણી આપો. છોડનો ઉપરનો ભાગ કાપતા રહેવાથી તે ઘટાદાર બને છે. સ્ટિર-ફ્રાય વાનગીઓ, બેક કરેલી વસ્તુઓ, શેકેલા બટાકા અને ચિકનની વાનગીઓમાં તમે તેનો છૂટથી ઉપયોગ કરી શકો છો.
મીઠો લીમડો – ભારતીય રસોઈમાં મીઠા લીમડાના પાનનો ઉપયોગ થાય છે. કુંડામાં મીઠા લીમડાનો તંદુરસ્ત છોડ ઉગાડવા માટે, તેને સૂર્યપ્રકાશ મળે તેવી જગ્યાએ રાખો અને ખાતરી કરો કે માટીમાંથી પાણીના નિકાલની સારી વ્યવસ્થા હોય. દાળ અને કઢીમાં સ્વાદ અને સુગંધ ઉમેરવા ઉપરાંત, મીઠા લીમડાના પાન ડાયાબિટીસને નિયંત્રિત કરવામાં અને કોલેસ્ટ્રોલનું સ્તર જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે. તેને બીજ અથવા ડાળીના ટુકડા (કલમ) દ્વારા ઉગાડી શકાય છે.
મેથી – બજારમાંથી ખરીદેલા બીજમાંથી મેથી સરળતાથી ઉગાડી શકાય છે અને તેને 'માઈક્રોગ્રીન્સ' તરીકે લણી શકાય છે. માટી અને ખાતરના મિશ્રણથી ભરેલું પહોળું અને છીછરું કુંડું પસંદ કરો. કુંડાને સૂર્યપ્રકાશ મળે તેવી જગ્યાએ રાખો પરંતુ તેને સૂર્યના અત્યંત તેજ સીધા તાપથી બચાવો, અને માટીમાં ભેજ જાળવી રાખો.
લસણ – સુગંધિત લસણના પાનનો ઉપયોગ વઘાર, સલાડ અને ચટણીમાં કરવામાં આવે છે. માટી અને ખાતર ભરેલા પહોળા અને ઊંડા કુંડામાં લસણની ૫-૬ કળીઓ વાવો. કુંડાને સૂર્યપ્રકાશ મળે તેવી જગ્યાએ રાખો અને હળવું પાણી આપો. ૭-૧૦ દિવસમાં લસણના પાન ફૂટી નીકળશે; બસ, તેને કાપીને ઉપયોગમાં લો.
લીલી ડુંગળી – તમે આખું વર્ષ ઘરે સરળતાથી લીલી ડુંગળી ઉગાડી શકો છો. આ માટે તમારે ફક્ત રસોડામાં રહેલા થોડી આખી ડુંગળીની જરૂર પડશે. ડુંગળીને માટીમાં વાવો અને માટીમાં ભેજ જાળવી રાખવા માટે નિયમિતપણે પાણી આપો. થોડા જ દિવસોમાં લીલા અંકુર ફૂટવા લાગશે; તેને કાપીને તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છે.
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