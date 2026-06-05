શું તમારે પણ વાળ ખરે છે?, તો ભૂલથી પણ ન ખાતા આ 5 વસ્તુઓ
નિષ્ણાતો કહે છે કે આપણે જે ખોરાક આટલી ઉત્સુકતાથી ખાઈએ છીએ તેમાંથી કેટલાક આપણા વાળના મૂળને ચુપચાપ નબળા બનાવી રહ્યા છે
Published : June 5, 2026 at 1:31 PM IST
આજકાલ, વાળ ખરવા એક સામાન્ય સમસ્યા બની ગઈ છે, જે બધી ઉંમરના લોકોને પરેશાન કરે છે. કેટલાક લોકોના વાળ મોંઘા વાળના તેલ, શેમ્પૂ અને સીરમનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ ખરતા રહે છે. વધુ પડતા વાળ ખરતા જોતાં જ આપણું ધ્યાન તરત જ વાળની સંભાળ તરફ જાય છે. જોકે, સાચુ એ છે કે આપણા વાળનું સ્વાસ્થ્ય 70 ટકા આપણા આહાર પર આધાર રાખે છે.
નિષ્ણાતો કહે છે કે આપણે જે ખોરાક આટલી ઉત્સુકતાથી ખાઈએ છીએ તેમાંથી કેટલાક આપણા વાળના મૂળને ચુપચાપ નબળા બનાવી રહ્યા છે. નિષ્ણાતો ભાર મૂકે છે કે વાળ ફક્ત સુંદરતાનો વિષય નથી; તે આપણા આંતરિક સ્વાસ્થ્યનું પ્રતિબિંબ છે. એ સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે કે તમારે કયા ખોરાક ટાળવા જોઈએ.
વાળ ખરવાનું કારણ ઘણા પરિબળો હોઈ શકે છે, જેમ કે આનુવંશિકતા, આહાર અને જીવનશૈલી. જોકે, વાળ ખરતા અટકાવવા અને ઘટાડવામાં યોગ્ય વાળની સંભાળ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. આપણે શું ખાઈએ છીએ તેના પર ધ્યાન આપવાથી પણ વાળ સ્વસ્થ રહે છે. આ સંદર્ભમાં, નિષ્ણાતો વાળ ખરતા અટકાવવા અને સ્વસ્થ વાળ જાળવવા માટે ખોરાક ટાળવાની ભલામણ કરે છે.
રિફાઇન્ડ સ્ટાર્ચ અને ખાંડવાળા ખોરાક
સફેદ બ્રેડ, બિસ્કિટ, કેક અને મીઠા નાસ્તા - જે ખોરાક આપણે દરરોજ ખાવાનો આનંદ માણીએ છીએ, પરંતુ તે આપણા વાળના સૌથી મોટા દુશ્મનોમાંના એક છે. તેમાં રહેલા રિફાઇન્ડ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ બ્લડ સુગરના સ્તરમાં ઝડપી વધારો કરે છે. 2016ના NIH અભ્યાસ મુજબ , આ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સનું વધુ પડતું સેવન શરીરમાં બળતરા પેદા કરી શકે છે. આ બળતરા હોર્મોનલ અસંતુલન તરફ દોરી શકે છે (ખાસ કરીને સ્ત્રીઓમાં) અને વાળ ખરવાનું કારણ બની શકે છે. ખાંડવાળા અને રિફાઇન્ડ ખોરાક કરતાં આખા અનાજ પસંદ કરવાથી વાળમાં તાજગી આવી શકે છે.
તળેલા ખોરાક
તમારા શરીરને સ્વસ્થ રાખવા અને વાળની ઘનતા જાળવવા માટે, તમારે સૌ પ્રથમ તળેલા ખોરાક ટાળવા જોઈએ. વડા, સમોસા અને ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ જેવા ખોરાકમાં ટ્રાન્સ ચરબી અને ઓમેગા-6 ફેટી એસિડનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. આ શરીરમાં ઓક્સિડેટીવ તણાવ નામની સ્થિતિ બનાવે છે. આ વાળના ફોલિકલ્સ પર સીધો હુમલો કરે છે અને નુકસાન પહોંચાડે છે, જેનાથી નવા વાળનો વિકાસ અટકે છે અને હાલના વાળ નબળા પડે છે, જેના કારણે વાળ ખરવા લાગે છે. તળેલા ખોરાક કરતાં બાફેલા અથવા બાફેલા ખોરાક પસંદ કરવાથી વાળ ખરતા અટકાવવામાં મદદ મળી શકે છે.
લાલ માંસ
સ્વાદિષ્ટ હોઈ શકે છે, પરંતુ તે તમારા વાળ માટે સારું નથી. તે ફક્ત કોલોન કેન્સરનું જોખમ જ નહીં, પણ તમારા ખોપરી ઉપરની ચામડીમાં તેલ ગ્રંથીઓ પર પણ વધુ પડતું કામ કરે છે. 2010 ના એક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે લાલ માંસ અને તળેલા ખોરાક ટાળવાથી વાળના સ્વાસ્થ્યમાં નોંધપાત્ર સુધારો થાય છે. ખોપરી ઉપરની ચામડી પર વધુ પડતું તેલ સંચય છિદ્રોને બંધ કરે છે અને વાળના વિકાસ પર નકારાત્મક અસર કરે છે. પ્રોટીન માટે લાલ માંસ પર આધાર રાખવાને બદલે, માછલી અથવા છોડ આધારિત પ્રોટીન સ્ત્રોતોનું સેવન કરવું વધુ સારું છે.
ખાંડવાળા પીણાં અને સોડા
સોફ્ટ ડ્રિંક્સ અને સોડા માત્ર આંતરડાના સ્વાસ્થ્યને જ અસર કરતા નથી પણ વાળને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે. ઘણા લોકો માને છે કે ડાયેટ સોડા સલામત છે, પરંતુ તેમાં રહેલા કૃત્રિમ સ્વીટનર્સ ફાયદાકારક આંતરડાના બેક્ટેરિયાને મારી નાખે છે. જ્યારે આંતરડાનું સ્વાસ્થ્ય ખરાબ હોય છે, ત્યારે શરીર ખોરાકમાંથી પોષક તત્વોને યોગ્ય રીતે શોષી શકતું નથી. જ્યારે પોષક તત્વોની ઉણપ હોય છે, ત્યારે શરીરનું પ્રાથમિક ધ્યાન પોષક તત્વોને વાળ સુધી પહોંચતા અટકાવવા પર કેન્દ્રિત થાય છે. પરિણામે, વાળ પાતળા થવા લાગે છે અને આખરે ખરવા લાગે છે.
વધારે મરકરીવાળી માછલી અને મીઠું
આ ચિંતાઓ ઉપરાંત, માછલી ખાનારાઓએ એક વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ: શાર્ક અને સ્વોર્ડફિશ જેવી મોટી માછલીઓમાં પારોનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. શરીરમાં આ તત્વનું સંચય વાળ ખરવાનું જોખમ વધારે છે. તેવી જ રીતે, તમારા આહારમાં વધુ પડતું મીઠું શામેલ કરવાથી તમારા વાળ માટે પણ નુકસાનકારક છે. મીઠું શરીરને ડિહાઇડ્રેટ કરે છે અને વાળના ફોલિકલ્સમાં રક્ત પ્રવાહને પ્રતિબંધિત કરે છે. તેના બદલે, ઓમેગા-3 થી ભરપૂર પાંદડાવાળા શાકભાજી, ઈંડા અને બદામ ખાવાથી તમારા વાળને જરૂરી પોષક તત્વો મળશે.
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