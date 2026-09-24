યુક્રેન વિરૂદ્ધ યુદ્ધમાં ભારત સહિત 47 દેશોના નાગરિકોનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે રશિયા: ઝેલેન્સકી
યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં ભારત સહિત 47થી વધુ દેશોના નાગરિકોનો રશિયા યુદ્ધમાં ઉપયોગ કરી રહ્યું છે.
By PTI
Published : September 24, 2026 at 4:28 PM IST
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર: યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ વોલોડિમિર ઝેલેન્સકીએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભામાં જણાવ્યું કે, રશિયા તેમના દેશ વિરૂદ્ધ યુદ્ધમાં ભારત અને 40થી વધુ અન્ય દેશોના નાગરિકોનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે તથા તેમણે આ દેશોને અપીલ કરી છે કે તેમણે 'આ યુદ્ધમાં ઘસેડવાથી' રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને રોકે.
ઝેલેન્સકીએ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર મહાસભાના 81મા સત્રની ચર્ચાને સંબોધતા કહ્યું, "હું યુરોપ સાથે વાત કરવા માંગતો નથી, હું તે દેશો સાથે વાત કરવા માંગુ છુ જેમના લોકોને રશિયા એક ક્રૂર અભિયાનમાં ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે."
તેમણે કહ્યું કે યુક્રેનને યુદ્ધબંદીઓના રૂપમાં કેટલાક દેશોના નાગરિક મળે છે અને આ માત્ર ઉત્તર કોરિયાના નાગરિક નથી.
ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, "અમે જાણીએ છીએ કે રશિયા પોતાના યુદ્ધમાં 47 દેશના નાગરિકોનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. આ યુદ્ધમાં ઘાના, નેપાળ, તાજિકિસ્તાન, ભારત, યમન, કેન્યા, ઝિમ્બાબ્વે, ક્યૂબા, બેલારૂસ, સુદાન, દક્ષિણ આફ્રિકા અને કેટલાક અન્ય દેશ સામેલ છે. સમય સમયે અમને કેટલાક યુદ્ધબંદીઓને તેમના દેશ પરત મોકલવાનો અનુરોધ મળે છે.
તેમણે કહ્યું કે યુક્રેનને ખબર છે કે યુદ્ધમાં લડી રહેલા અન્ય દેશોના નાગરિક પણ યુદ્ધના મેદાનમાં માર્યા જઇ રહ્યા છે. ઝેલેન્સકીએ કહ્યું, 'અમે યુદ્ધના મેદાનમાં એવા લોકોને પણ મરતા જોયા છે, જે રશિયાના નથી, જે તમારા દેશના લોકો છે, 47 દેશના લોકો છે અને જે છલ-કપટ અને ચાલ દ્વારા રશિયા પહોંચી ગયા.
ઝેલેન્સકીએ 47 દેશોના પ્રતિનિધિને અપીલ કરતા કહ્યું, 'તમે જાણો છો કે રશિયા તમારા લોકોને, તમારા નાગરિકો સાથે શું કરી રહ્યા છો? તેમનું ધ્યાન રાખો અને તેમણે કોઇ બીજા મોરચા પર જતા રોકે. (રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર) પુતિનને તમારા આ યુદ્ધમાં ઘસેડવાથી રોકે. રશિયા પોતાની સમસ્યાઓમાંથી બહાર નીકળે, તેમની હિલચાલની સ્વતંત્રતા મર્યાદિત કરો. તેના ભંડોળના સ્ત્રોતો મર્યાદિત કરો. તેના યુદ્ધને મર્યાદિત કરો.
ભારતના વિદેશ સચિવ વિક્રમ મિસ્ત્રીએ આ મહિનાની શરૂઆતમાં કહ્યું હતું કે ભારતીય નાગરિકોના રશિયન સશસ્ત્ર દળોમાં ભરતીનો મુદ્દો ભારત અને રશિયા વચ્ચે 'વિવિધ સ્તરો પર કેટલીક તકો પર' ઉઠાવવામાં આવ્યો છે.
વિક્રમ મિસ્ત્રીએ કહ્યું હતું, "અમારી પાસે 227 ભારતીય નાગરિકો વિશે જાણકારી હતી જેમણે રશિયન સેનામાં ભરતી કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું, "તેમાંથી 138 ભારતીય નાગરિકોને સેનામાંથી મુક્ત કરવાની જાણકારી અમને મળી છે અને દુર્ભાગ્યથી અમારી પાસે અત્યાર સુધી 51 લોકોના માર્યા ગયાની પણ જાણકારી છે."
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