યુનુસ ભારત સાથે સંબંધો સુધારવા માટે કરી રહ્યાં કામ: બાંગ્લાદેશના નાણાં સલાહકાર
બાંગ્લાદેશના નાણાં સલાહકાર, સાલેહુદ્દીન અહેમદે કહ્યું કે યુનુસે ભારત સાથેના તણાવપૂર્ણ સંબંધોને સરળ બનાવવા માટે પગલાં લીધાં છે.
Published : December 24, 2025 at 10:46 AM IST
ઢાકા: બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારના નાણાં સલાહકાર, સાલેહુદ્દીન અહેમદે મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે મુખ્ય સલાહકાર મુહમ્મદ યુનુસે નવી દિલ્હી સાથેના તણાવપૂર્ણ સંબંધોને સરળ બનાવવા માટે મહત્વપૂર્ણ પગલાં લીધા છે, જ્યારે તેમનું વહીવટીતંત્ર આર્થિક હિતોને રાજકીય વાણી-વર્તનથી અલગ કરીને ભારત સાથે આર્થિક સંબંધો બનાવવા માટે કામ કરી રહ્યું છે.
તેમણે તેમના કાર્યાલયમાં સરકારી ખરીદી પર સલાહકાર પરિષદ સમિતિની બેઠક બાદ પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે, "મુખ્ય સલાહકાર ભારત સાથે રાજદ્વારી સંબંધો સુધારવા માટે કામ કરી રહ્યા છે, અને તેઓ પોતે આ મુદ્દા પર વિવિધ હિસ્સેદારો સાથે વાત કરી રહ્યા છે." જ્યારે યુનુસે ભારત સાથે સીધી વાત કરી હતી કે, કેમ તે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે, અહેમદે કહ્યું કે મુખ્ય સલાહકારે "ના" કહ્યું, પરંતુ તેમણે આ બાબતમાં સંકળાયેલા લોકો સાથે વાત કરી.
તેમણે કહ્યું, "અમારી વાણિજ્ય નીતિ રાજકીય વિચારણાઓ દ્વારા સંચાલિત નથી. જો ભારતમાંથી ચોખાની આયાત વિયેતનામ કે અન્યત્ર ખરીદવા કરતાં સસ્તી હોય, તો ભારતથી આ મુખ્ય અનાજ ખરીદવાનો આર્થિક અર્થ થાય છે." મુખ્ય સલાહકાર યુનુસ એક અર્થશાસ્ત્રી છે. તેમણે આશા વ્યક્ત કરી કે બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો વધુ બગડશે નહીં.
અહમદે કહ્યું કે બાંગ્લાદેશે મંગળવારે "સારા સંબંધો બનાવવા માટે" ભારતથી 50,000 ટન ચોખા ખરીદવાના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આ ચોખાની આયાત કરવાથી બાંગ્લાદેશને ફાયદો થશે, કારણ કે ભારતને બદલે મુખ્ય વિકલ્પ વિયેતનામથી ચોખા આયાત કરવાથી પ્રતિ કિલોગ્રામ 10 બાંગ્લાદેશી ડોલર (0.082 ડોલર) વધુ ખર્ચ થશે.
અહમદની પ્રતિક્રિયા ત્યારે આવી જ્યારે રાજદ્વારી વિશ્લેષકોએ નોંધ્યું હતું કે ઢાકા-નવી દિલ્હી વચ્ચેના સંબંધો 1971માં પાકિસ્તાનથી બાંગ્લાદેશની સ્વતંત્રતા પછીના સૌથી નીચા સ્તરે છે, બંને દેશો વારંવાર તેમના રાજદૂતોને પાછા બોલાવી રહ્યા છે અને બંને દેશોની રાજધાનીઓ અને અન્યત્ર બાંગ્લાદેશી અને ભારતીય મિશનની સામે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.
પરંતુ સલાહકારે કહ્યું, "પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ સ્થિતિમાં પહોંચી નથી." અહેમદે ઉમેર્યું, "બહારથી, એવું લાગે છે કે ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે. જોકે, કેટલાક નિવેદનો એવા છે જેને દબાવવા મુશ્કેલ છે." "લોકો કે બહારની શક્તિઓ" ભારત વિરોધી નિવેદનો આપી રહ્યા છે કે કેમ તે પૂછવામાં આવતા, તેમણે કહ્યું, "અમે બંને દેશો વચ્ચે કોઈ કડવાશ નથી ઇચ્છતા.
જો બહારથી કોઈ સમસ્યા ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, તો તે બંને દેશના હિતમાં નથી." પરંતુ તેમણે ઉમેર્યું કે આ ઘટનાઓ રાષ્ટ્રીય ભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરતી નથી, પરંતુ બાંગ્લાદેશ માટે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ ઊભી કરી રહી છે.