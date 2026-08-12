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લાલ સમુદ્રમાં હુથી વિદ્રોહીઓએ એક જહાજ પર મિસાઇલ છોડી, 6 લોકોના મોત

લાલ સમુદ્રમાં બાબ અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટમાં ખાદ્ય પુરવઠો લઈ જતા એક જહાજ પર હુતી બળવાખોરોએ મિસાઇલથી હુમલો કર્યો હતો જેમાં ઓછામાં ઓછા 6 લોકોના મૃત્યું થયાં.

લાલ સમુદ્રમાં હુથી વિદ્રોહીઓએ એક જહાજ પર મિસાઇલ છોડી
લાલ સમુદ્રમાં હુથી વિદ્રોહીઓએ એક જહાજ પર મિસાઇલ છોડી (IANS)
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By ANI

Published : August 12, 2026 at 8:05 AM IST

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એડન: યમનની સરકારે કહ્યું છે કે, લાલ સમુદ્રના બાબ અલ-મંડેબ સ્ટ્રેટમાં એક કોમર્શિયલ જહાજ પર "ડબલ-ટેપ" મિસાઇલ હુમલામાં ઓછામાં ઓછા છ લોકોનાં મૃત્યું થયાં છે. સરકારે આ હુમલા માટે ઈરાન સમર્થિત હુથી બળવાખોરોને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે.

CNNના અહેવાલ અનુસાર યમનની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માન્યતા પ્રાપ્ત સરકારના પરિવહન મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, હુથીઓએ ખાદ્ય પુરવઠો લઈ જતા "તિહામાહ" નામના એક નાના કાર્ગો જહાજ પર ત્રણ બેલિસ્ટિક મિસાઇલો છોડી હતી. મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, આ હુમલાના પગલે જહાંજમાં આગ લાગી હતી, જેમાં ચાર ક્રૂ સભ્યો (ત્રણ પાકિસ્તાની અને એક ઇન્ડોનેશિયન) ના મૃત્યું નીપજ્યાં અને ચાર અન્ય ક્રૂ સભ્યો અને એક બચાવકર્મી ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.

વધુમાં જણાવાયું છે કે શોધ અને બચાવ કામગીરી શરૂ થયા પછી, હુથીઓએ બીજી વખત જહાજ પર હુમલો કર્યો હતો, જેને "બચાવ ટીમ સહિત બોર્ડ પરના દરેકના જીવને જોખમમાં મૂકવાનો" પ્રયાસ ગણાવ્યો હતો. યમનના કોસ્ટ ગાર્ડે પાછળથી પુષ્ટિ કરી હતી કે મૃતકોમાંથી બે બચાવ કાર્યકર્તા હતા.

શરૂઆતમાં, જહાજની માલિકી અંગે મૂંઝવણ હતી. યમનના અધિકારીઓ અને દરિયાઈ ગુપ્તચર જૂથ મેરિસ્કે શરૂઆતમાં જણાવ્યું હતું કે, સાઉદી માલિકીના જહાજ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, મરીનટ્રાફીકના ડેટા અનુસાર 'તિહામાહ'માં તાંઝાનિયાનો ધ્વજ હતો, અને તે ઇજિપ્ત અને યમનમાં નોંધાયેલી કંપનીઓની માલિકીનું છે.

દરમિયાન, જેરુસલેમ પોસ્ટમાં પ્રકાશિત થયેલા વિશ્લેષણ મુજબ, પાકિસ્તાન, તુર્કી અને સાઉદી અરેબિયા વચ્ચે તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલ મક્કા સંયુક્ત સંરક્ષણ કરાર તેના પ્રથમ મોટા પરીક્ષણમાં નિષ્ફળ ગયો હોય તેવું લાગે છે. આ ત્યારે બન્યું જ્યારે યમનના ઈરાન સમર્થિત હુતી બળવાખોરોએ જાઝાનમાં અરામકો રિફાઇનરી પર હુમલો કર્યો, પરંતુ નવા ગઠબંધને કોઈ સ્પષ્ટ લશ્કરી પ્રતિક્રિયા કે ચેતવણી આપી ન હતી.

રવિવારે સવારે જાઝાનમાં અરામકો રિફાઇનરીમાં આગ ફાટી નીકળી હતી. હુતી પ્રવક્તા યાહ્યા સારીએ જણાવ્યું હતું કે તેમના જૂથે સાદા અને હજ્જા પ્રાંતોમાં સાઉદી અરેબિયાના ડ્રોન ઓપરેશનના જવાબમાં ડ્રોનથી સુવિધાને નિશાન બનાવી હતી. સાઉદી અરેબિયાના ઉર્જા મંત્રાલયે બાદમાં આગની પુષ્ટિ કરી અને કહ્યું કે તે બુઝાઈ ગઈ છે.

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TAGGED:

YEMEN CLAIMS 6 KILLED IN HOUTHI
YEMEN CLAIMS 6 KILLED
HOUTHI STRIKE ON SHIP
ઈરાન યુદ્ધ
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