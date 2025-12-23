YEAR ENDER 2025: ભારત-પાકથી લઈને રશિયા-યુક્રેન સુધી, મોટા સૈનિક સંઘર્ષોનું સાક્ષી બન્યું આ વર્ષ
આ વર્ષે ઘણી મહત્વપૂર્ણ રાજકીય અને કુદરતી ઘટનાઓ જોવા મળી, જે ભવિષ્ય માટે યાદ રાખવામાં આવશે.
નવી દિલ્હી : વર્ષ 2025 ટૂંક સમયમાં સમાપ્ત થશે, અને આપણે તેને વિદાય આપીશું. તેની સાથે નવું વર્ષ 2026 આવશે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ આપણે વિશ્વભરમાં ઘણી ઉથલપાથલ જોઈ. આ વર્ષ સારી અને ખરાબ બંને યાદ છોડી જશે.
આ સમયગાળા દરમિયાન, ઘણી મહત્વપૂર્ણ રાજકીય અને કુદરતી ઘટનાઓ બની, જે ભવિષ્ય માટે યાદ રાખવામાં આવશે. આ વર્ષ વિશ્વભરમાં અનેક યુદ્ધો માટે પણ યાદ રાખવામાં આવશે. સૌથી ચર્ચિત યુદ્ધોમાં ઈરાન-ઈઝરાયલ અને ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધનો સમાવેશ થાય છે.
ઈઝરાયલ અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ
આ વર્ષના જૂનમાં, ઈઝરાયલે ઈરાન વિરુદ્ધ ઓપરેશન રાઇઝિંગ લાયન શરૂ કર્યું, જેમાં તેના ઘણા અધિકારીઓ માર્યા ગયા. આ સમયગાળા દરમિયાન ઈઝરાયલી સેનાએ ઈરાનની પરમાણુ-લશ્કરી સુવિધાઓ અને સરકારી માળખા પર હુમલો કર્યો. જવાબમાં, ઈરાને ઓપરેશન ટ્રુ પ્રોમિસ શરૂ કર્યું અને ઈઝરાયલ વિરુદ્ધ મિસાઈલ હુમલા કર્યા.
આ દરમિયાન, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સે સંઘર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો અને ઈરાનના પરમાણુ પ્રોગ્રામના સ્થળોને નિશાન બનાવ્યા, જેને ઇઝરાયલ નાશ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું. જોકે, 12 દિવસની લડાઈ પછી 24 જૂને બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધવિરામ થયો.
ભારત-પાકિસ્તાન યુદ્ધ
જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આતંકવાદી હુમલાના જવાબમાં મે 2025 ની શરૂઆતમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ વધ્યો. 7 મેના રોજ ભારતે ઓપરેશન સિંદૂર શરૂ કર્યું, જેમાં બહાવલપુરમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના ઠેકાણા અને મુરીદમાં લશ્કર-એ-તૈયબાના ઠેકાણાનો નાશ કરવામાં આવ્યો. પાકિસ્તાને ભારતની કાર્યવાહીનો જવાબ આપ્યો. જોકે, ચાર દિવસના યુદ્ધ પછી 10 મેના રોજ બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધવિરામ થયો.
અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે સંઘર્ષ
આ વર્ષના ઓક્ટોબરમાં અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પણ તણાવ ફાટી નીકળ્યો. પાકિસ્તાને કાબુલમાં તહરિક-એ-તાલિબાન પાકિસ્તાનના નેતા નૂર વલી મહસુદને નિશાન બનાવીને હવાઈ હુમલો કર્યો. આ હુમલો ખૈબર પખ્તુનખ્વામાં પાકિસ્તાની સૈનિકો પર TTP દ્વારા કરવામાં આવેલા હુમલા પછી થયો હતો. આ હુમલાથી અફઘાનિસ્તાન ગુસ્સે ભરાયું અને બદલો લીધો, જેમાં 20 થી વધુ પાકિસ્તાની સૈનિકો માર્યા ગયા. જોકે, બંને દેશો પાછળથી યુદ્ધવિરામ માટે સંમત થયા.
થાઇલેન્ડ અને કંબોડિયામાં સૈનિક સંઘર્ષ
24 જુલાઈ, 2025 ના રોજ થાઇલેન્ડ અને કંબોડિયા વચ્ચે અથડામણ થઈ, જેના પરિણામે એક મંદિર સંકુલ પર સશસ્ત્ર અથડામણ થઈ. આશરે 38 લોકો માર્યા ગયા અને 300,000 લોકો વિસ્થાપિત થયા. તણાવ વધતાં 28 જુલાઈના રોજ મલેશિયાની મધ્યસ્થી અને યુએસ અને ચીનના રાજદ્વારી સમર્થનથી બંને દેશો વચ્ચે યુદ્ધવિરામ સ્થાપિત થયો.
રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ, હજુ પણ ચાલુ...
2022 માં શરૂ થયેલ રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ આ વર્ષે પણ ચાલુ છે. હજારો લોકોના જીવ લેનારા આ સંઘર્ષને કારણે રશિયા સામે અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિબંધો લાદવામાં આવ્યા છે. આ છતાં, રશિયન રાષ્ટ્રપતિ પુતિન પીછેહઠ કરવાના કોઈ સંકેત બતાવતા નથી. દરમિયાન, શાંતિ કરાર માટે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનું દબાણ વધી રહ્યું છે. યુરોપિયન દેશોને ડર છે કે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પ યુક્રેનને શરણાગતિ સ્વીકારવા દબાણ કરી શકે છે.
