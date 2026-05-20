શી જિનપિંગે પશ્ચિમ એશિયામાં તમામ દુશ્મનાવટ તાત્કાલિક બંધ કરવા હાકલ કરી

ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શીએ પશ્ચિમ એશિયામાં દુશ્મનાવટ અટકાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો, આ નિવેદન તેમણે રાષ્ટ્રપતિ પુતિન સાથેની વાતચીત દરમિયાન આપ્યું હતું

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 20, 2026 at 8:47 PM IST

બેઇજિંગ: ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે બુધવારે વધતા પ્રાદેશિક તણાવ વચ્ચે પશ્ચિમ એશિયામાં દુશ્મનાવટનો તાત્કાલિક અંત લાવવા હાકલ કરી અને કહ્યું હતું કે પરિસ્થિતિ "નિર્ણાયક તબક્કે" પહોંચી ગઈ છે. જિનપિંગે અહીં તેમના રશિયન સમકક્ષ વ્લાદિમીર પુતિન સાથે વાતચીત કરી હતી.

ગ્રેટ હોલ ઓફ ધ પીપલ ખાતે પુતિનનું સ્વાગત કરતા શી જિનપિંગે કહ્યું કે ગલ્ફ અને સમગ્ર પશ્ચિમ એશિયામાં લડાઈ બંધ થવી જોઈએ અને ભાર મૂક્યો કે વાતચીત ચાલુ રહેવી જોઈએ.

ચીનના રાષ્ટ્રપતિએ જણાવ્યું હતું કે સંઘર્ષનો વહેલો અંત ઉર્જા પુરવઠા, ઔદ્યોગિક અને પુરવઠા શૃંખલાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર વ્યવસ્થામાં વિક્ષેપો ઘટાડવામાં મદદ કરશે.

શી જિનપિંગ અને પુતિન વચ્ચેની વાતચીત 14-15 મેના રોજ યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ચીન મુલાકાતના થોડા દિવસો પછી થઈ, જે દરમિયાન તેમણે ઈરાન-ઇઝરાયલ સંઘર્ષ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અને દ્વિપક્ષીય વેપાર તણાવ પર ચીની નેતા સાથે વ્યાપક ચર્ચા કરી હતી.

આ બેઠક પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે કારણ કે ચીન અને રશિયા બંને ઈરાનના મુખ્ય વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર છે અને ઈરાન સાથે ગાઢ આર્થિક અને લશ્કરી સંબંધો ધરાવે છે અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ કરવા પર ઈરાનના મક્કમ વલણને પ્રભાવિત કરી શકે છે, જેના કારણે વૈશ્વિક સ્તરે ઉર્જા સંકટ સર્જાયું છે.

શી જિનપિંગે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિને "અસ્થિર અને તોફાની" ગણાવી હતી અને ટ્રમ્પની નીતિઓની આડકતરી ટીકા કરતા કહ્યું હતું કે "એકપક્ષીયતા અને વર્ચસ્વ ફરી ઉભરી રહ્યું છે."

તેમણે કહ્યું, "તેમ છતાં, શાંતિ, વિકાસ અને સહયોગ લોકોની આકાંક્ષાઓ રહે છે." ચીન અને રશિયા વચ્ચે ગાઢ સંકલનનું આહ્વાન કરતા, શી જિનપિંગે કહ્યું કે બંને દેશોએ વૈશ્વિક શાસન પ્રણાલીને "વધુ ન્યાયી અને તર્કસંગત" બનાવવા માટે સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ.

તેમણે કહ્યું, "યુએન સુરક્ષા પરિષદના કાયમી સભ્યો અને વિશ્વના મુખ્ય દેશો તરીકે, ચીન અને રશિયાએ વ્યૂહાત્મક અને લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણ અપનાવવો જોઈએ, ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા વ્યાપક વ્યૂહાત્મક સંકલન દ્વારા પોતપોતાના દેશોના વિકાસ અને પુનરુત્થાનને આગળ વધારવું જોઈએ, અને વૈશ્વિક શાસન પ્રણાલીને વધુ ન્યાયી અને તર્કસંગત બનાવવા માટે કામ કરવું જોઈએ."

ક્રેમલિન અનુસાર, પુતિનની મુલાકાત દરમિયાન આશરે 40 કરારો પર હસ્તાક્ષર થવાની ધારણા છે. પુતિનની આ ચીનની 25મી મુલાકાત છે. તેમણે શી જિનપિંગને તેમના "પ્રિય મિત્ર" ગણાવ્યા અને બે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારો વચ્ચે ગાઢ સંકલન અને સહયોગ પર ભાર મૂક્યો.

રશિયન સમાચાર એજન્સી TASS અનુસાર, તેમના ઉદ્ઘાટન ભાષણમાં, પુતિને કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગ, પ્રિય મિત્ર! અહીં એક ચીની કહેવતનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય રહેશે: ચીનમાં લોકો કહે છે, 'એક દિવસનું અંતર ત્રણ પાનખર જેટલું લાંબું લાગે છે.'"

તેમણે કહ્યું, "અમે ખરેખર તમને મળીને ખૂબ જ ખુશ છીએ, અને અમે વ્યક્તિગત રીતે અને અમારા ભાગીદારો દ્વારા સતત પરસ્પર સંકલન જાળવી રાખીએ છીએ."

બંને નેતાઓ 25 વર્ષ પહેલાં હસ્તાક્ષર કરાયેલી ચીન-રશિયા સદ્ભાવના અને મૈત્રીપૂર્ણ સહયોગ સંધિને વધુ આગળ વધારવા સંમત થયા. ગ્રેટ હોલ ઓફ ધ પીપલ ખાતે વાટાઘાટો પહેલાં, શી જિનપિંગે પુતિનનું ઔપચારિક સ્વાગત કર્યું. દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો પછી ઔપચારિક સ્વાગત થયું.

મંગળવારે રાત્રે અહીં પહોંચેલા પુતિનનું ચીનના વિદેશ પ્રધાન વાંગ યી દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. મંગળવારે તેમની મુલાકાત પહેલા એક વિડીયો સંબોધનમાં, પુતિને કહ્યું કે રશિયા-ચીન સંબંધો "ખરેખર અભૂતપૂર્વ સ્તરે" પહોંચી ગયા છે.

ઈરાન રશિયા અને ચીન બંનેનો નજીકનો વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર છે. યુએસ પ્રતિબંધો છતાં, ચીન તેનું 90 ટકા તેલ ઈરાનથી આયાત કરે છે.

