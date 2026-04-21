બુધવાર સુધીમાં કોઈ સમજૂતી નહીં થાય તો ઈરાન પર બોમ્બમારો શરૂ કરીશું: ટ્રમ્પ; યુદ્ધવિરામ લંબાવવાની શક્યતા નકારી
ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાને વાટાઘાટો કરવી પડશે, અને જો તેઓ કોઈ સોદો કરે છે, તો તે ફરીથી એક મજબૂત રાષ્ટ્ર બની શકે છે
By PTI
Published : April 21, 2026 at 9:59 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 10:04 PM IST
વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મંગળવારે કહ્યું કે જો ઈરાન બુધવારે બે અઠવાડિયાના યુદ્ધવિરામના અંત પહેલા અમેરિકા સાથે કોઈ કરાર પર સહમત નહીં થાય તો તેઓ ઈરાન પર બોમ્બમારો શરૂ કરશે.
શું તેઓ ઈરાન સાથે યુદ્ધવિરામ લંબાવશે જેથી શાંતિ વાટાઘાટોને યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે કોઈ કરાર પર પહોંચવાનો સમય મળે? સીએનબીસીના "સ્ક્વોક બોક્સ" દ્વારા પૂછવામાં આવેલા સવાલ પર ટ્રમ્પે જણાવ્યું કે, "હું તે કરવા માંગતો નથી," .
તેમણે ઉમેર્યું, "તેઓએ વાટાઘાટો કરવી પડશે. અને, તમે જાણો છો, હું એક વાત કહીશ કે: ઈરાન પોતાને ખૂબ જ સારી સ્થિતિમાં લાવી શકે છે. જો તેઓ કોઈ કરાર કરે છે તો તેઓ ફરીથી એક મજબૂત રાષ્ટ્ર, ફરીથી એક અદ્ભુત રાષ્ટ્ર બનાવી શકે છે," ટ્રમ્પે કહ્યું કે, જો બુધવારે કોઈ કરાર વિના યુદ્ધવિરામ સમાપ્ત થાય છે, તો તેઓ ઈરાન પર ફરીથી હુમલો કરવા માટે તૈયાર છે.
તેમણે કહ્યું, "હું બોમ્બમારો કરવાની અપેક્ષા રાખું છું કારણ કે મને લાગે છે કે તે વધુ સારું વલણ છે," રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે, તેમને લાગે છે કે અઠવાડિયાથી ચાલતા યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે અમેરિકા ઈરાન સાથે "એક મહાન સોદો" કરશે.
ટ્રમ્પને ઈરાન સાથે શાંતિ વાટાઘાટોના બીજા રાઉન્ડ માટે તેમની અપેક્ષાઓ વિશે પૂછવામાં આવતા તેમણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે તેમની પાસે કોઈ વિકલ્પ નથી," "અમે તેમના નૌકાદળ, અમે તેમના વાયુસેના, અમે તેમના નેતાઓને બહાર કાઢ્યા છે," રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું.
"અમે તેમના નેતાઓને બહાર કાઢ્યા છે, પ્રમાણિકપણે, જે એક રીતે વસ્તુઓને જટિલ બનાવે છે, પરંતુ આ નેતાઓ વધુ તર્કસંગત છે," ટ્રમ્પે કહ્યું. "તે શાસન પરિવર્તન છે, ભલે તમે તેને શું કહેવા માંગો છો, જે મેં કહ્યું ન હતું કે હું કરવાનો છું, પરંતુ મેં તે પરોક્ષ રીતે કર્યું છે."
11 અને 12 એપ્રિલના રોજ યોજાયેલી યુએસ-ઈરાન વાટાઘાટોનો પ્રથમ રાઉન્ડ કોઈ કરાર વિના સમાપ્ત થયો, પરંતુ બીજા રાઉન્ડને લઈને અનિશ્ચિતતા છે.
