અમેરિકામાં મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પછી શું ભારતને વધુ જટિલ પરિસ્થિતિઓનો કરવો પડશે સામનો?
એવી શક્યતા ઓછી છે કે, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર માટે ભારત પ્રાથમિકતા હશે. બંને દેશો વચ્ચે ટેરિફ હજુ પણ વિવાદનો મુખ્ય મુદ્દો છે.
Published : November 5, 2026 at 9:33 PM IST
નવી દિલ્હી: અમેરિકાના ઉપરાષ્ટ્રપતિ જે.ડી. વેન્સે મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓમાં રિપબ્લિકન પાર્ટીની કારમી હાર માટે ઈરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધને સીધું જવાબદાર ગણાવ્યું છે. બીજી તરફ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ અનિચ્છાએ સ્વીકાર્યું છે કે, ઈરાન સાથેના સંઘર્ષે કદાચ તેમાં ભૂમિકા ભજવી હોઈ શકે છે.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રમાં પોતાની વિદેશ નીતિ અંગે ચાલી રહેલા આ આંતરિક મંથન વચ્ચે વાસ્તવિકતા એ છે કે, વોશિંગ્ટનમાં હવે સત્તાના બે અલગ-અલગ કેન્દ્રો છે. એક તરફ ટ્રમ્પ છે, જેઓ તેમના બીજા કાર્યકાળ દરમિયાન અત્યંત અસ્થિર અને અણધાર્યા સાબિત થયા છે અને બીજી તરફ ડેમોક્રેટ્સના નિયંત્રણ હેઠળની કોંગ્રેસ છે, જે સંભવતઃ તેમના પર અંકુશ રાખવાનો પ્રયાસ કરશે.
ભારત માટે એક મોટો પડકાર વોશિંગ્ટનના સત્તાના ગલિયારાઓમાં આગળ વધવાનો હશે, જે કદાચ પહેલા કરતા પણ વધુ અણધાર્યા બની ગયા છે. એવી પ્રબળ શક્યતા છે કે, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર અને કોંગ્રેસ વચ્ચે મુખ્ય ઘરેલું અને વિદેશ નીતિના મુદ્દાઓ પર મતભેદો સર્જાશે.
ભારત માટે આ મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ એવા સમયે આવી છે, જ્યારે અમેરિકા અને ભારત બંને તણાવ ઘટાડવા માટે કામ કરી રહ્યા છે. ડેમોક્રેટ્સે સેનેટ અને હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ બંનેમાં બહુમતી મેળવી લીધી છે. ભારત-અમેરિકા સંબંધો માટે તાત્કાલિક પડકાર એ હોઈ શકે છે કે, ભારત દ્વારા રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા અંગે યુ.એસ. તરફથી ફરીથી વાંધો ઉઠાવવામાં આવે. વધુમાં વેપાર કરારને આખરી ઓપ આપવા માટે ફરીથી તાકીદના પ્રયાસો થઈ શકે છે. બંને પક્ષોના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ કરાર લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયો છે.
ભૂતપૂર્વ રાજદ્વારી અને રાજદૂત અનિલ વાધવાએ નોંધ્યું હતું કે, "ભારતીય નીતિ-નિર્ધારકોએ વ્હાઇટ હાઉસ અને ડેમોક્રેટ્સના નિયંત્રણ હેઠળની કોંગ્રેસ વચ્ચેના સમીકરણોને સમજવા અને સંભાળવા પડશે; આ સ્થિતિ વિવિધ મુદ્દાઓ પર સતત ઘર્ષણ તરફ દોરી શકે છે." તેમ છતાં, ડેમોક્રેટ્સના નિયંત્રણ હેઠળની કોંગ્રેસ ભારત પ્રત્યે સહાનુભૂતિ ધરાવતી રહે તેવી શક્યતા છે. છેલ્લા એક વર્ષ દરમિયાન ઘણા ડેમોક્રેટ્સે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રની નીતિઓની ટીકા કરી છે, જેમાં ટેરિફ, પ્રતિબંધો અને ચીન તથા પાકિસ્તાન પ્રત્યેના અભિગમનો સમાવેશ થાય છે. નવી દિલ્હી આ નીતિઓને શંકાની નજરે જુએ છે અને ટીકાકારોના મતે, તેના કારણે ભારત-અમેરિકા સંબંધોને નુકસાન થયું છે.
વિશ્લેષકોનું માનવું છે કે, રાષ્ટ્રપતિ તરીકેના તેમના બાકીના બે વર્ષમાં ટ્રમ્પ વિદેશ નીતિના ક્ષેત્રમાં પોતાની વિરાસત સ્થાપિત કરવા પર ધ્યાન આપી શકે છે. પ્રશ્ન એ છે કે, મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પછી શું ટ્રમ્પ સમાધાનકારી વલણ અપનાવશે કે પછી આક્રમક વલણ? 'ઓબ્ઝર્વર રિસર્ચ ફાઉન્ડેશન'ના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ પ્રોફેસર હર્ષ વી. પંતે ટિપ્પણી કરી, "ચૂંટણી પરિણામોને જોતાં આંતરિક મોરચે ટ્રમ્પ પાસેના વિકલ્પો ઘણા મર્યાદિત થઈ જશે. જોકે, વિદેશ નીતિના ક્ષેત્રમાં તેમની પાસે હજુ પણ કામગીરી માટે પૂરતી અવકાશ છે, જેમ કે સામાન્ય રીતે કોઈપણ રાષ્ટ્રપતિના કિસ્સામાં હોય છે."
પંતે જણાવ્યું કે, "એક પડકાર એ છે કે, તેઓ વિદેશ નીતિના મોરચે વધુ આક્રમક વલણ અપનાવી શકે છે. વ્યાપક અર્થમાં કહીએ તો વિદેશ નીતિમાં તેમનો પ્રભાવ જોવા મળી શકે છે, કારણ કે તેઓ કદાચ તેને એકમાત્ર એવું ક્ષેત્ર માને છે જ્યાં તેઓ પોતાની જાતને અને પોતાની વિરાસતને ફરીથી સ્થાપિત કરી શકે છે."
ટ્રમ્પ માટે એક મોટી જીત એ ગણાશે કે, તેઓ યુક્રેન યુદ્ધનો અંત લાવે અને ઈરાન સાથેના સંઘર્ષમાંથી અમેરિકાને બહાર કાઢે. આ બંને એવા પડકારો છે, જેનો ઉકેલ તેમણે હજુ લાવવાનો બાકી છે. યુદ્ધોનો અંત લાવવાના તેમના વચનો હોવા છતાં ઈરાન સાથેના સંઘર્ષમાં ફસાવું રિપબ્લિકન પાર્ટી માટે રાજકીય રીતે મોંઘું સાબિત થયું, જેના કારણે મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓમાં તેમને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
ટ્રમ્પ માટે એક પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવું લક્ષ્ય ભારત-અમેરિકા વેપાર કરાર હોઈ શકે છે, જે વિશ્વની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓમાંની એક અને તેના બજારને અમેરિકન વ્યવસાયો માટે ખુલ્લું મૂકી શકે છે. ભારત માટે આનો અર્થ એ થઈ શકે છે કે ટ્રમ્પ વિદેશી વેપાર નીતિમાં સફળતા મેળવવા માટે વધુ સમાધાનકારી અભિગમ અપનાવે, અથવા તેનાથી વિપરીત, ભારત પર તેના બજારોને વધુ ખોલવા માટે દબાણ લાવીને આક્રમક વલણ અપનાવે.
તેમ છતાં ભારતે પોતાની રેડ લાઇન પહેલેથી જ સ્પષ્ટ કરી દીધી છે: ભારત એવી કોઈપણ વેપાર વાટાઘાટમાં દબાણ સામે ઝૂકશે નહીં, જેનાથી તેના કૃષિ ક્ષેત્ર સાથે બાંધછોડ થતી હોય, એવું ક્ષેત્ર જેને ભારત અમેરિકન વ્યાપારી હિતોથી સુરક્ષિત રાખવા માટે મક્કમ છે. ભારતીય વાટાઘાટકારો પોતાની મક્કમ સ્થિતિ જાળવી રાખે તેવી શક્યતા છે; આ સ્થિતિને એ હકીકતથી વધુ બળ મળે છે કે, ટ્રમ્પ હાલમાં નબળી સ્થિતિમાં છે અને અમેરિકી કોંગ્રેસમાં ડેમોક્રેટ્સ તરફથી તીવ્ર તપાસનો સામનો કરી રહ્યા છે. બંને પક્ષોના અધિકારીઓ સંકેત આપે છે કે, બંને દેશો કરારને આખરી ઓપ આપવાની ખૂબ નજીક છે; હવે એ જોવાનું રહે છે કે આ સોદો કેટલી ઝડપથી પૂર્ણ થઈ શકે છે.
મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓ પછી ટ્રમ્પ પાસે કઈ સત્તા કે પ્રભાવ બાકી છે?
અમેરિકી મતદારોએ સંકેત આપ્યો છે કે તેઓ તેમના કાર્યકાળથી સંતુષ્ટ નથી. ઈરાન સાથેના સંઘર્ષો, તેમજ વેપાર અને ટેરિફ નીતિઓ અંગેની અનિશ્ચિતતાને કારણે તેલ, ખાદ્યપદાર્થો અને અન્ય ચીજવસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થયો છે. જોકે રાષ્ટ્રપતિઓના કાર્યકાળ દરમિયાન મધ્યસત્ર ચૂંટણીઓમાં તેમની પાર્ટીનું નબળું પ્રદર્શન જોવા મળવું સામાન્ય છે, પરંતુ અમેરિકી મીડિયાનું કહેવું છે કે આ વખતે થયેલું નુકસાન અભૂતપૂર્વ હતું.
રાષ્ટ્રપતિ તરીકે તેમની પાસે હજુ પણ કારોબારી સત્તાઓ અકબંધ છે. તેમણે સંકેત આપ્યો છે કે તેઓ તેમના 'વીટો' સત્તાનો ઉપયોગ કરશે, જેનો અર્થ છે કે યુ.એસ. કોંગ્રેસ દ્વારા પસાર કરાયેલા કાયદાઓને અટકાવવાની સત્તા. તેમના પ્રથમ કાર્યકાળ દરમિયાન, 2019માં ટ્રમ્પે 'વોર પાવર્સ રિઝોલ્યુશન' પર વીટો વાપર્યો હતો, જેનો ઉદ્દેશ્ય યમનમાં સાઉદી અરેબિયાને મળતા યુ.એસ. લશ્કરી સમર્થનને સમાપ્ત કરવાનો હતો. તેવી જ રીતે, 2020માં તેમણે કોંગ્રેસના એક ઠરાવ પર વીટો મૂક્યો હતો, જેનો હેતુ ઈરાન સામે યુદ્ધ છેડવા અંગેની તેમની લશ્કરી સત્તાને મર્યાદિત કરવાનો હતો. જોકે તે સમયે તેમણે ખરેખર આવો કોઈ સંઘર્ષ કર્યો ન હતો.
રાષ્ટ્રપતિના વીટોને રદ કરવા માટે કોંગ્રેસમાં બે તૃતીયાંશ બહુમતીની જરૂર પડે છે, જે ડેમોક્રેટ્સ પાસે નથી, ભલે તેમને ચૂંટણીમાં મોટી જીત મળી હોય. જોકે, તેમને કોંગ્રેસ તરફથી કડક દેખરેખનો સામનો કરવો પડશે. જો ડેમોક્રેટ્સ સહમતી આપવાનો ઇનકાર કરે, તો કોઈપણ નવી અને મોટી પહેલ, પછી ભલે તે ઈરાન સાથેનું યુદ્ધ હોય કે યુક્રેન સાથે સંબંધિત બાબત તેના માટે ભંડોળ મેળવવું મુશ્કેલ બની શકે છે. તેમને તેમની ટેરિફ નીતિઓ અંગે પણ ભારે વિરોધનો સામનો કરવો પડી શકે છે, ભલે તેમણે આ નીતિઓને આગળ વધારવા માટે અગાઉ જ પોતાની કારોબારી સત્તાઓનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કર્યો હોય.
વધુમાં ઈઝરાયેલને આપવામાં આવતી યુ.એસ. લશ્કરી સહાય જેને બંને પક્ષોનું સમર્થન પ્રાપ્ત છે. તેના પર પણ ડેમોક્રેટિક પાર્ટીની પ્રગતિશીલ પાંખ તરફથી તીવ્ર ટીકા થઈ શકે છે. હાલ પૂરતું ટ્રમ્પે સમાધાનકારી વલણ અપનાવ્યું છે અને કહ્યું છે કે, તેઓ ડેમોક્રેટ્સના નિયંત્રણ હેઠળની કોંગ્રેસ સાથે મળીને કામ કરવા ઈચ્છે છે. જોકે તેમણે 'ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ'ને જણાવ્યું હતું ,કે ઈરાન સાથે સંભવિત સંઘર્ષ અને તેમની ટેરિફ નીતિઓ જેવા મુદ્દાઓ રિપબ્લિકન પાર્ટીની ચૂંટણીમાં હાર માટે માત્ર ગૌણ કારણો હતા.
આ બધાનો ભારત માટે શું અર્થ છે? એશિયાને ટૂંક સમયમાં એ જોવાની તક મળશે કે આ ક્ષેત્ર પ્રત્યે ટ્રમ્પની નીતિમાં કોઈ ફેરફાર આવે છે કે કેમ. અપેક્ષા છે કે તેઓ ફિલિપાઈન્સમાં યોજાનારી 49મી આસિયાન (ASEAN) સમિટ અને ત્યારબાદ એપેક (APEC) સમિટમાં હાજરી આપશે. ભારત આ મુલાકાતો પર નજીકથી નજર રાખશે કે એશિયા પ્રત્યે ખાસ કરીને ચીનના સંદર્ભમાં ટ્રમ્પના અભિગમમાં કોઈ બદલાવ આવે છે કે કેમ.
ઘણા વર્ષો સુધી ભારત-અમેરિકા સંબંધોનો એક મુખ્ય આધાર એ વિચાર હતો કે ચીનના વધતા પ્રભાવને સંતુલિત કરવામાં ભારત મદદ કરી શકે છે. જોકે, ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દરમિયાન, વોશિંગ્ટને એશિયામાં તેના સાથીઓ અને ભાગીદારો મારફતે કામ કરવાને બદલે બેઇજિંગ સાથે સીધો સંપર્ક સાધ્યો છે. એવું વ્યાપકપણે માનવામાં આવે છે કે ટ્રમ્પનું મુખ્ય ધ્યાન પશ્ચિમી ગોળાર્ધ પર કેન્દ્રિત છે. ચીન પ્રત્યેના તેમના અભિગમે તેમના પોતાના પક્ષ અને ડેમોક્રેટિક પક્ષ બંનેમાં ઘણા લોકોમાં ચિંતા પેદા કરી છે. નવી દિલ્હીમાં એવી પ્રબળ માન્યતા છે કે વધુ સ્થિર સંબંધો માટે, ભારતે ટ્રમ્પના કાર્યકાળના બાકીના સમયગાળા સુધી રાહ જોવી પડશે. મધ્યસત્ર ચૂંટણીના પરિણામો અને કોંગ્રેસમાં ડેમોક્રેટ્સની મજબૂત સ્થિતિ હોવા છતાં, આ ધારણા યથાવત છે. ઇમિગ્રેશન જેવા મુદ્દાઓ પર, વિઝા અથવા H-1B સ્ટેટસ મેળવવા માંગતા લોકો માટે રાહત મળવાની શક્યતા નહિવત છે. ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર પાત્રતાની શરતોને વધુ કડક બનાવી રહ્યું છે, જેના કારણે કંપનીઓ માટે ભારતીય અને અન્ય વિદેશી કામદારોને નોકરી પર રાખવા વધુને વધુ મુશ્કેલ બની રહ્યા છે.
વાધવાએ નોંધ્યું, "ઇમિગ્રેશનના મુદ્દે અમેરિકામાં બંને પક્ષો વચ્ચે જે સહમતી છે, તે જોતાં ઇમિગ્રેશન નીતિઓમાં કે H-1B વિઝા પર લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધોમાં કોઈ નોંધપાત્ર છૂટછાટ મળે તેવી શક્યતા ઓછી છે. સંરક્ષણ સંબંધો કદાચ અકબંધ રહી શકે છે, પરંતુ વર્તમાન વાતાવરણ ચીનના પ્રભાવને વધવાની તક આપી શકે છે. વધુમાં અમેરિકા ભારત પર ઓછું ધ્યાન આપી શકે છે, ભલે તે ચીન સામે સંતુલન જાળવવાના સંદર્ભમાં હોય કે 'ક્વાડ' (Quad) ના મુખ્ય ઘટક તરીકે. કારણ કે હવે ભારતને પહેલાં જેટલી પ્રાથમિકતા આપવામાં આવતી નથી. પરિણામે, આ ઘટનાક્રમ ભારત માટે મિશ્ર અસરો ધરાવી શકે છે."
તાજેતરના અઠવાડિયામાં વોશિંગ્ટને નવી દિલ્હી સાથેના સંબંધો સુધારવાના પ્રયાસો કર્યા છે. તણાવપૂર્ણ સંબંધોને સુધારવાના ભાગરૂપે, અમેરિકાના સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયોએ ઓક્ટોબરમાં ભારતની મુલાકાત લીધી હતી. હવે પછીના સમયમાં એ જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે કે, રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા બાબતે ભારતને આપવામાં આવેલી છૂટછાટો ચાલુ રહેશે કે કેમ; અને જો રશિયા પર દબાણ વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવે, તો શું અમેરિકી કોંગ્રેસ અને ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર આ મુદ્દે કોઈ સહમતી સાધી શકશે કે કેમ.
ટ્રમ્પે અગાઉ ભારતને 'લિન્ડસે ઓ. ગ્રેહામ સેન્ક્શનિંગ રશિયા એન્ડ ઈરાન એક્ટ (2026)' હેઠળ લાદવામાં આવેલા પ્રતિબંધોમાંથી મુક્તિ આપી હતી. આ કાયદા હેઠળ ભારત જેવા દેશો, જે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદે છે, તેમને 100 ટકા સુધીના ટેરિફનો સામનો કરવો પડી શકે છે. આ મુદ્દો ભારત-અમેરિકા સંબંધો પર સતત એક પડછાયો પાડી રહ્યો છે. તેમ છતાં પંત માને છે કે, ભારત સાથેના સંબંધો ટ્રમ્પ અને ડેમોક્રેટ્સ વચ્ચે એક સમાન આધાર બની શકે છે, કારણ કે બંને પક્ષો આ ભાગીદારીનું સમર્થન કરે છે અને તે સામાન્ય રીતે વિવાદોથી મુક્ત છે. પંતે નોંધ્યું, "ટ્રમ્પ ભારત સાથેના સંબંધો મજબૂત કરવા અને વેપાર કરારને આખરી ઓપ આપવાને એક સરળ જીત તરીકે જોઈ શકે છે. અને ડેમોક્રેટ્સ પણ મૂળભૂત રીતે ભારતની વિરુદ્ધ નથી. હકીકતમાં તેમણે છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં ભારતને સમર્થન જ આપ્યું છે, તેથી આ એક એવો મુદ્દો બની શકે છે જેના પર વ્હાઇટ હાઉસ અને કોંગ્રેસ એકમત થઈ શકે છે."
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