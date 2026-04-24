શું અમેરિકા ઇરાન પર પરમાણુ હથિયારોનો ઉપયોગ કરશે? રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે આપ્યો જવાબ

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકાનું હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે. ઇરાન પર દબાણ બનાવવા માટે તેને બંધ રાખ્યુ છે.

अमेरिकाना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (ANI)
Published : April 24, 2026 at 2:33 PM IST

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, તે ઇરાન વિરૂદ્ધ યુદ્ધમાં પરમાણુ હથિયારોનો ઉપયોગ નહીં કરે. ટ્રમ્પે કહ્યું કે, આવા હથિયારોનો ઉપયોગ ક્યારેય પણ કોઇએ ના કરવો જોઇએ. વ્હાઇટ હાઉસમાં જ્યારે પત્રકારોએ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિને પૂછ્યુ કે શું તે ઇરાન વિરૂદ્ધ પરમાણુ હથિયારોનો ઉપયોગ કરશે? જવાબમાં ટ્રમ્પે કહ્યું, "આવો મૂર્ખામીભર્યો સવાલ કેમ પૂછો છો?...ના, હું તેનો ઉપયોગ નહીં કરૂં. કોઇને પણ પરમાણુ હથિયારોનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી ક્યારેય ના આપવી જોઇએ."

ટ્રમ્પે કહ્યું કે, અમેરિકાની અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત છે અને તેલની સપ્લાય પણ ઘણી છે. ઇરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમોને રોકવાના પ્રયાસો વચ્ચે, કેટલાક જહાજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની જગ્યાએ અમેરિકા તરફ આવી રહ્યા છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું, "અમારી અર્થવ્યવસ્થા સારી છે..મે જેડી વાન્સ, માર્કો રૂબિયો, હાવર્ડ લટનિક અને સ્કોટ બેસેટને ફોન કર્યો છે અને કહ્યું કે, મને તમને જણાવતા દુ:ખ થઇ રહ્યું છે પરંતુ આપણે થોડો રસ્તો બદલવો પડશે. આપણે ઇરાન જવું પડશે અને આ સુનિશ્ચિત કરવું પડશે કે તેમની પાસે પરમાણુ હથિયાર ના હોય...ઘણા જહાજ અમેરિકા આવી રહ્યા છે અને તે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની જગ્યાએ અમેરિકાનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે...અમારી પાસે ઓઇલની કમી નથી...અત્યારે સાઉદી અરબ અને રશિયા મળીને જેટલુ તેલ કાઢી રહ્યા છે તેના કરતા પણ વધારે અમે બનાવી રહ્યા છીએ. અમે વેનેઝુએલા પાસેથી લાખો બેરલ ઓઇલ ખરીદી રહ્યા છીએ."

ટ્રમ્પે કહ્યું કે અમેરિકાનું હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે અને તે ઇરાન પર ડિલ માટે દબાણ બનાવવા માટે જાણી જોઇને તેને બંધ રાખેલુ છે. તે એક પાક્કુ એગ્રીમેન્ટ ઇચ્છે છે અને ઘણી પ્રગતિનો દાવો કરવા છતા આ પ્રક્રિયામાં ઉતાવળ નહીં કરે.

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ વધુમાં કહ્યું..." મેં તેમણે બ્રેક આપ્યો..હું સૌથી સારી ડિલ કરવા માંગુ છું. હું અત્યારે ડિલ કરી શકું છું. શું તમને ખબર છે જો હું અત્યારે જતો રહેત તો અમને સફળતા મળતી, તેમણે ફરી બનાવતા 20 વર્ષ લાગી જાત પરંતુ હું આવું ઇચ્છતો નથી. હું જે કરી રહ્યો છું, તે તમને જણાવી શકતો નથી. હું તેના પર ટાઇમટેબલ લગાવવા માંગતો નથી પરંતુ આ જલદી થઇ જશે. અમે સ્ટ્રેટને ખોલી દઇશું.. સ્ટ્રેટ પર અમારૂ સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે."

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું,"તેઓ ત્રણ દિવસ પહેલા જ તેને ખોલી શક્યા હોત. તેઓ અમારી પાસે આવ્યા અને કહ્યું, 'અમે સ્ટ્રેટ ખોલવા માટે સંમત થઈશું.' મારા સિવાય બધા ખુશ હતા. મેં કહ્યું, 'એક મિનિટ રાહ જુઓ, જો અમે સ્ટ્રેટ ખોલીશું, તો તેનો અર્થ એ કે તેઓ દરરોજ $500 મિલિયન કમાશે.' હું નથી ઇચ્છતો કે તેઓ આ મામલો ઉકેલાય ત્યાં સુધી દરરોજ $500 મિલિયન કમાય. એટલા માટે મેં તેને બંધ રાખ્યું છે. અમારું તેના પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ છે. જ્યારે તેઓ કોઈ સોદો કરશે અથવા કંઈક બીજું ખૂબ જ સકારાત્મક બનશે ત્યારે તે ખુલશે."

ટ્રમ્પે કહ્યું કે પશ્ચિમ એશિયા યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટે તેમના પર કોઈ દબાણ નથી. તેમણે દાવો કર્યો કે અમેરિકાએ પહેલાથી જ તેના મોટાભાગના લક્ષ્યો પર હુમલો કરી દીધો છે અને ઈરાન તેની તેલની સ્થિતિને કારણે ભારે દબાણનો સામનો કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે જો કોઈ ડિલ ન થાય, તો વધુ સૈન્ય કાર્યવાહી એક વિકલ્પ છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ઈરાન અમેરિકાની વિનંતી પર ઘણી મહિલાઓની ફાંસી રોકવા માટે સંમત થયું છે.

ટ્રમ્પે કહ્યું, "...વિયેતનામ કેટલા વર્ષનું હતું?...મેં પહેલા ચાર અઠવાડિયામાં દેશને મિલિટ્રીમાંથી સમાપ્ત કરી દીધો... હવે આપણે આરામથી બેસીને જોઇ રહ્યા છીએ કે શું ડિલ થાય છે. જો તે ડિલ કરવા નથી માંગતા તો હું બાકી રહેલા 25% ટાર્ગેટને પણ પૂર્ણ કરી લઇશ...અમે જે લક્ષ્યો હાંસલ કરવા માંગતા હતા તેમાંથી 78% પ્રાપ્ત કર્યા છે... અમે જે કર્યું છે તે અદ્ભુત છે... તમે જાણો છો કે સમયના દબાણ હેઠળ કોણ છે? તેઓ છે. જો તેઓ તેમનું તેલ કાઢશે નહીં, તો તેમનું આખું ઓઇલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફાટી જશે કારણ કે તેમની પાસે તેને સંગ્રહિત કરવાની કોઈ જગ્યા નથી."

તેમણે કહ્યું, "મારા પર કોઈ દબાણ નથી... અમારા જહાજો યુદ્ધ માટે તૈયાર છે, અને તેઓ જવા માટે તૈયાર છે...કાલે બપોરે 6 વાગ્યે આઠ યુવતીઓને ફાંસી આપવાની યોજના હતી. મેં તેમને કહ્યું, તેને ઉપકાર કહો કે ફક્ત નૈતિક વિનંતી, તેમને ફાંસી ન આપો. તેઓ જવાબ સાથે પાછા આવ્યા કે તેઓ તેમને ફાંસી નહીં આપે... તેઓ તેમાંથી ચારને ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં મુક્ત કરી રહ્યા છે, અને તેઓ તેમને એક મહિના માટે જેલમાં રાખશે અને પછી તેમને મુક્ત કરશે. તેથી તેમને ફાંસી આપવામાં આવશે નહીં."

જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે શું ઈરાને હિઝબુલ્લાહને ભંડોળ બંધ કરવું પડશે, ત્યારે ટ્રમ્પે કહ્યું, "હા, તેમને કરવું પડશે. તે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ છે."

