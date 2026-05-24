મક્કામાં ગાય અને ઊંટની કુરબાની પર કેમ લગાવાયો પ્રતિબંધ? વાંચો, ETVનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ
હજ દરમિયાન સાઉદી અરેબિયામાં મોટા પ્રાણીઓની બલિદાન પર પ્રતિબંધ છે, મક્કાથી ETV ભારતના ખાસ સંવાદદાતા ખુર્શીદ વાનીનો ખાસ અહેવાલ
Published : May 24, 2026 at 5:23 PM IST
મક્કા (સાઉદી અરેબિયા): હજ યાત્રા દરમિયાન સાઉદી અરેબિયામાં ગાય અને ઊંટની બલિદાન પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ પ્રતિબંધ બકરી ઇદ (ઈદ-ઉલ-અધા) દરમિયાન પણ અમલમાં રહે છે. આ વિશ્વભરના મુસ્લિમો દ્વારા ઉજવવામાં આવતો એક મુખ્ય તહેવાર છે. જોકે, મક્કામાં હજ યાત્રાળુઓને આ ધાર્મિક વિધિની યાદમાં ફક્ત ઘેટાંની બલિદાન આપવાની સૂચના આપવામાં આવી છે, જે હજારો વર્ષ પહેલાં પયગંબર ઇબ્રાહિમ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી.
સરકાર દ્વારા સંચાલિત કાર્યક્રમ 'હાદી અને અદાહી'ના જનરલ મેનેજર સેરાજ મોહમ્મદ અલ્ફેલાલીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે હજના સમયગાળા દરમિયાન ગાય અને ઊંટની બલિદાન આપી રહ્યા નથી. 2019 માં કોરોનાવાયરસ ફાટી નીકળ્યા પછી સાઉદી અધિકારીઓએ મોટા પ્રાણીઓની બલિદાન પર પ્રતિબંધ લાદ્યો છે."
અલ-ફેલાલીએ જણાવ્યું હતું કે, હજ સમયગાળા દરમિયાન, ઇસ્લામિક ન્યાયશાસ્ત્રની પ્રક્રિયાઓ અનુસાર, પ્રાણીઓની ધાર્મિક કતલ માટે આધુનિક મશીનરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ કતલખાના પવિત્ર મીના ખીણની નજીક બનાવવામાં આવેલું છે, જ્યાં હજ યાત્રાળુઓ નિર્ધારિત સમયે ખાસ પ્રાર્થના કરીને તેમની યાત્રા શરૂ કરે છે. તેમની પાંચ દિવસની યાત્રાના સમાપન પછી, દરેક યાત્રાળુ કૃતજ્ઞતાના પ્રતીકાત્મક સંકેત તરીકે અને આ વિધિને યાદ કરવા માટે ધાર્મિક બલિદાન આપે છે.
અલ-ફેલાલી મીડિયા ટીમને કતલખાનાના પ્રવાસે લઈ ગયા હતા અને પ્રાણી બલિદાનના વિવિધ તબક્કાઓની વિગતવાર સમજૂતી આપી હતી, કતલથી લઈને 20 મોટા ડીપ ફ્રીઝરમાં માંસની જાળવણી સુધી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે બલિદાન પહેલાં પ્રાણીઓની તબીબી તપાસ કરવામાં આવે છે અને માંસ બીજી તબીબી તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આ સુવિધામાં સરેરાશ દસ લાખ ઘેટાંનું બલિદાન આપવામાં આવે છે. દરેક પ્રાણી માટે 720 સાઉદી રિયાલ (SAR) ની ચુકવણી જરૂરી છે. આ આધુનિક કતલખાનું દસ લાખ (1 મિલિયન) ચોરસ મીટરના વિશાળ વિસ્તારમાં બનાવવામાં આવ્યું છે.
આ મોટાપાયે પશુ બલિદાન જૂની પરંપરાઓથી અલગ છે, જ્યારે હજ યાત્રાળુઓ શારીરિક રીતે હાજર રહીને પરંપરાગત પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને બલિદાન આપતા હતા. અલ-ફેલાલીએ જણાવ્યું હતું કે, "હવે, યાત્રાળુઓ બલિદાનના પ્રાણીની કિંમત ચૂકવીને અમારી સાથે ઓનલાઈન નોંધણી કરાવે છે. અમે યાત્રાળુઓને ટેક્સ્ટ સંદેશ દ્વારા બલિદાનના ચોક્કસ સમયની જાણ કરીએ છીએ, જેનાથી તેઓ તેમની હજ યાત્રાના અનુગામી તબક્કાઓ સાથે આગળ વધી શકે છે." યાત્રાળુઓને તેમના સંબંધિત દેશોમાં હજ કમિશન ઓફિસો દ્વારા પણ જાણ કરવામાં આવે છે.
હજ યાત્રા પૂર્ણ થયા પછી અને યાત્રાળુઓના તેમના વતન માટે પ્રસ્થાન પછી તરત જ, 'હાદી અને અદાહી' કાર્યક્રમના અધિકારીઓ વિશ્વભરમાં માંસનું વિતરણ કરવાનું શરૂ કરે છે. અલ-ફેલાલીએ નોંધ્યું હતું કે, "અમે બલિદાનના પ્રાણીઓમાંથી માંસ વિશ્વભરના લગભગ 37 મુસ્લિમ બહુમતી ધરાવતા દેશોમાં મોકલીએ છીએ. કેટલાક દેશો આ સહાયની વિનંતી કરવા માટે અમારી સરકારનો સંપર્ક કરે છે. અમે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર ગરીબી સૂચકાંકનું પણ નિરીક્ષણ કરીએ છીએ અને સૌથી ગરીબ મુસ્લિમ વસ્તી ધરાવતા દેશો પસંદ કરીએ છીએ."
પરંતુ આટલા મોટા પાયે પશુઓની બલિદાન પછી એકઠા થતા ટનબંધ પશુ કચરાનું શું થાય છે? અધિકારીઓ જણાવે છે કે કચરાને જમીનમાં દાટી દેવાની વર્ષો જૂની પ્રથા ધીમે ધીમે દૂર કરવામાં આવી રહી છે. રાષ્ટ્રીય કચરા વ્યવસ્થાપન કેન્દ્રે મક્કામાં 'મોડેલ લાઇવસ્ટોક સિટી' પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે. આ પ્રોજેક્ટ હજ સીઝન દરમિયાન પ્રાણીઓના અવશેષો અને કાર્બનિક કચરાનું રિસાયકલ કરવા માટે કતલખાનાઓને આધુનિક રેન્ડરિંગ ટેકનોલોજીથી સજ્જ કરે છે.
