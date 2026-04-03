Explained | UNSCમાં બહેરીનના હોર્મુઝ પ્રસ્તાવના મુસદ્દા પર ભારત મહાસત્તાઓ વચ્ચેના મતભેદોમાં મધ્યસ્થી કેમ કરી રહ્યું છે?
બ્રિક્સના અધ્યક્ષપદે, ભારત યુએન સુરક્ષા પરિષદમાં બહેરીનના પ્રકરણ VII ડ્રાફ્ટ પર સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધી રહ્યું છે.
Published : April 3, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:29 PM IST
નવી દિલ્હી: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા અંગે બહેરીનના ડ્રાફ્ટ ઠરાવ પ્રત્યે ભારતનો સાવધ પ્રતિભાવ નવી દિલ્હી માટે એક મહત્વપૂર્ણ રાજદ્વારી ક્ષણ તરીકે ઉભરી રહ્યો છે.
2026 માં બ્રિક્સ અધ્યક્ષ તરીકે, ભારત પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા સંઘર્ષ અને સાર્વભૌમત્વ, બળના ઉપયોગ અને દરિયાઈ સુરક્ષા પર વિવિધ વૈશ્વિક સ્થિતિઓ વચ્ચે પોતાને એક નાજુક માર્ગે ચાલતો જુએ છે.
"આ ચોક્કસ ઠરાવ સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદમાં વિચારણા હેઠળ છે," વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે ગુરુવારે અહીં તેમના સાપ્તાહિક મીડિયા બ્રીફિંગ દરમિયાન એક પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવ્યું હતું. "અમે આ ઠરાવથી વાકેફ છીએ. અમે એ પણ જાણીએ છીએ કે સંબંધિત પક્ષો - એટલે કે, સુરક્ષા પરિષદના સભ્યો - હાલમાં આ ચોક્કસ ડ્રાફ્ટ પર વાટાઘાટો કરી રહ્યા છે."
જયસ્વાલે કહ્યું કે ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અનુસાર મુક્ત અને ખુલ્લા કોમર્શિયલ શિપિંગ અને દરિયાઈ સુરક્ષાને સમર્થન આપે છે.
"અમે સતત પ્રાથમિકતા તરીકે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ દ્વારા સલામત અને મુક્ત નેવિગેશન સુનિશ્ચિત કરવા માટે હાકલ કરી છે," તેમણે ઉમેર્યું. "અને, તે જ સમયે, અમે પશ્ચિમ એશિયામાં આ સંઘર્ષ સંબંધિત તમામ વિકાસ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યા છીએ. તેથી, અમે બહેરીનના પ્રસ્તાવને આ દ્રષ્ટિકોણથી જોઈએ છીએ."
બહેરીનનો પ્રસ્તાવિત ઠરાવ શું છે?
હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ વિશ્વના સૌથી મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગોમાંનો એક છે; સામાન્ય રીતે, વૈશ્વિક તેલ અને ગેસ નિકાસનો આશરે 20 ટકા તેમાંથી પસાર થાય છે. 28 ફેબ્રુઆરીના રોજ યુ.એસ.-ઇઝરાયલ ગઠબંધનના ઈરાન પરના હુમલાને કારણે યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યા બાદ, તેહરાને આ સ્ટ્રેટમાંથી શિપિંગને અસરકારક રીતે અટકાવ્યું હતું અથવા ગંભીર રીતે વિક્ષેપ પાડ્યો હતો, જેના કારણે વૈશ્વિક ઉર્જા બજારો પર અસર પડી હતી અને કિંમતો અને પુરવઠા અંગે વિશ્વભરમાં ચિંતાઓ ફેલાઈ હતી.
સંયુક્ત આરબ અમીરાત (યુએઈ) અને બહેરીન જેવા પ્રાદેશિક રાષ્ટ્રો આ પરિસ્થિતિથી સૌથી વધુ સીધી રીતે પ્રભાવિત થયા છે, અને તેમણે આ જળમાર્ગને ખુલ્લો અને સુરક્ષિત રાખવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય પગલાં લેવાની હાકલ કરી છે.
બહેરીને યુએનએસસીમાં એક ડ્રાફ્ટ ઠરાવ રજૂ કર્યો હતો જે દેશોને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ, ખાડી અને ઓમાનના અખાતમાં "બધા જરૂરી માધ્યમો" (બળના ઉપયોગને અધિકૃત કરવા માટે વપરાતી પ્રમાણભૂત રાજદ્વારી ભાષા) નો ઉપયોગ કરવા માટે અધિકૃત કરશે જેથી અવરોધ વિના નેવિગેશન સુનિશ્ચિત કરી શકાય અને આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગમાં કોઈપણ દખલગીરી અટકાવી શકાય.
ડ્રાફ્ટ ભાષામાં એવી કલ્પના કરવામાં આવી છે કે દેશો એકલા અથવા સ્વૈચ્છિક બહુરાષ્ટ્રીય નૌકાદળ ગઠબંધન દ્વારા કાર્ય કરી શકે છે, અને તે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માટે સામુદ્રધુની પર આધાર રાખતા દેશો વચ્ચે સંકલનને પણ પ્રોત્સાહન આપે છે.
ઠરાવના પ્રારંભિક સંસ્કરણમાં સ્પષ્ટપણે કલમ 39 અને યુએન ચાર્ટરના પ્રકરણ VII ના અન્ય ભાગોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે; આ જોગવાઈઓ સુરક્ષા પરિષદને શાંતિ અને સુરક્ષા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે લશ્કરી દળ અથવા પ્રતિબંધોને અધિકૃત કરવા માટે કાનૂની આધાર પૂરો પાડે છે.
યુએન ચાર્ટરના પ્રકરણ VII માં કઈ સત્તા આપવામાં આવી છે?
યુએન ચાર્ટરના પ્રકરણ VII માં સુરક્ષા પરિષદને આંતરરાષ્ટ્રીય શાંતિ અને સુરક્ષા માટેના ખતરાઓનો જવાબ આપવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. તે કાઉન્સિલને શાંતિ માટેના કોઈપણ ખતરા, શાંતિ ભંગ અથવા આક્રમણના કૃત્યનું અસ્તિત્વ નક્કી કરવા અને શાંતિ અને સુરક્ષા પુનઃસ્થાપિત કરવા માટે પગલાં લેવા સક્ષમ બનાવે છે; આ પગલાં બિન-લશ્કરી કાર્યવાહી (જેમ કે આર્થિક પ્રતિબંધો અથવા શસ્ત્ર પ્રતિબંધો) થી લઈને લશ્કરી બળના ઉપયોગ સુધીના હોઈ શકે છે.
પ્રકરણ VII ની કલમ 39 માં જણાવાયું છે કે કાઉન્સિલ ધમકીનું અસ્તિત્વ નક્કી કરી શકે છે અને તેના જવાબમાં લેવાના પગલાં નક્કી કરી શકે છે. કલમ 41 અને 42 માં UNSC ને બિન-લશ્કરી પગલાં (આર્થિક અને રાજદ્વારી) લાગુ કરવા અને જો તે પગલાં અપૂરતા સાબિત થાય તો લશ્કરી કાર્યવાહી કરવા માટે અધિકૃત કરવામાં આવે છે; આ લશ્કરી પગલાંમાં યુએનને ઉપલબ્ધ કરાયેલા દળો દ્વારા અથવા કાઉન્સિલના અધિકાર હેઠળ કાર્યરત સભ્ય દેશો દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી લશ્કરી કાર્યવાહીનો સમાવેશ થાય છે.
યુએન પ્રેક્ટિસમાં, પ્રકરણ VII ના ઠરાવમાં "બધા જરૂરી પગલાં" ની અધિકૃતતાનો વ્યાપક અર્થ એ થાય છે કે કાઉન્સિલના આદેશને પૂર્ણ કરવા માટે બળનો ઉપયોગ (જેમાં જમીન, નૌકાદળ અને હવાઈ દળોનો સમાવેશ થાય છે) માન્ય છે.
બહેરીનના ડ્રાફ્ટ ઠરાવને શું રોકી રહ્યું છે?
એપ્રિલ 2026 માટે બહેરીન UNSC ના પ્રમુખપદ પર હોવા છતાં અને ટેક્સ્ટ માટે દબાણ કરવા છતાં, રશિયા, ચીન અને ફ્રાન્સે શબ્દો, ખાસ કરીને તેના અમલીકરણની અસરો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
પ્રકરણ VII ના ઔપચારિક સંદર્ભને દૂર કરવા માટે ડ્રાફ્ટમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો, જોકે તેમાં એવી કલમ જાળવી રાખવામાં આવી હતી જે નેવિગેશનને અવરોધતા દળો સામે "બધા જરૂરી માધ્યમો" માટે પરવાનગી આપશે. ડ્રાફ્ટ હજુ સુધી મંજૂર થયો નથી અને હજુ પણ વાટાઘાટો હેઠળ છે.
બહેરીનના ડ્રાફ્ટ ઠરાવ પર ભારતનું વલણ શા માટે મહત્વનું છે?
UNSC માં બહેરીનના ડ્રાફ્ટ ઠરાવ પર ભારતનો માપદંડ પ્રતિભાવ રાજદ્વારી રીતે મહત્વપૂર્ણ છે, ફક્ત પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે જ નહીં, પરંતુ 2026 માં ભારત BRICS આંતર-સરકારી સંગઠનનું અધ્યક્ષપદ સંભાળે છે તે હકીકતને કારણે પણ. ઈરાન પણ આ જૂથનો સભ્ય છે, જેમ કે UAE, જે તેહરાનના બદલો લેવાના હુમલાઓનું નિશાન બનવાનું જોખમ ધરાવે છે.
નવી દિલ્હીનું વલણ ત્રણ સંવેદનશીલ મોરચે સંતુલન જાળવવાનો પ્રયાસ કરે છે: ગલ્ફ કટોકટી, UN ખાતે મુખ્ય શક્તિઓ વચ્ચે મતભેદો અને BRICS માં અલગ અલગ મંતવ્યો.
સામાન્ય રીતે, UNSC ના ડ્રાફ્ટ ઠરાવ પર ભારતનો પ્રતિભાવ "સતર્ક કૂટનીતિ" તરીકે જોઈ શકાય છે. પરંતુ આ વખતે, ભારત BRICS ની અધ્યક્ષતા કરે છે, જેમાં રશિયા અને ચીન પણ શામેલ છે - જે બંને પ્રકરણ VII ના આદેશો વિશે શંકાસ્પદ છે જે સાર્વભૌમ રાષ્ટ્રો સામે બળના ઉપયોગને કાયદેસર બનાવી શકે છે.
નવી દિલ્હી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સનું વ્યૂહાત્મક ભાગીદાર પણ છે અને દરિયાઇ સુરક્ષા અંગે પશ્ચિમી ચિંતાઓ સાથે વધુને વધુ જોડાયેલું છે.
વધુમાં, ભારત ગલ્ફ દેશોના ઉર્જા પુરવઠા પર ખૂબ નિર્ભર છે, ખાસ કરીને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા દેશો પર. પશ્ચિમ એશિયામાં પણ ભારતીય ડાયસ્પોરા મોટી સંખ્યામાં રહે છે, જેમની સુરક્ષા ત્યાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષના ઘટાડા પર આધારિત છે.
આ બધા કારણોસર, ભારત એવી કેટલીક મોટી શક્તિઓમાંની એક બની જાય છે જેમના હિતો આ ચર્ચાના દરેક પાસાઓ સાથે જોડાયેલા છે.
વ્યૂહાત્મક બાબતોના નિષ્ણાત અને નવી દિલ્હી સ્થિત ઇમેજઇન્ડિયા થિંક ટેન્કના પ્રમુખ, રોબિંદર સચદેવ માને છે કે બ્રિક્સના અધ્યક્ષ તરીકે ભારત આ વર્ષે એક મોટા પડકારનો સામનો કરી રહ્યું છે.
સચદેવે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "બ્રિક્સના અધ્યક્ષ તરીકે, ભારત 'થોભો અને રાહ જુઓ' (STAY AND WAIT) નીતિ અપનાવશે." તેમણે કહ્યું, "આવતા મહિને, ભારત બ્રિક્સના વિદેશ પ્રધાનોની બેઠકનું આયોજન કરશે. બ્રિક્સ સમિટ આ વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં યોજાશે. તે પછી જ પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષ બ્રિક્સ માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે, જ્યારે તેણે તેની નીતિઓ અને ભવિષ્ય પર ગંભીરતાથી આત્મનિરીક્ષણ કરવું પડશે.
એકંદરે, બહેરીનના પ્રકરણ VII પ્રસ્તાવ પર ભારતનો પ્રતિભાવ પ્રસ્તાવના લખાણ સાથે ઓછો અને 2026 માં નવી દિલ્હીની ભૂમિકા સાથે વધુ સંબંધિત છે.
બ્રિક્સ અધ્યક્ષ તરીકે, ભારત બળના ઉપયોગ, સાર્વભૌમત્વ અને દરિયાઈ સુરક્ષા જેવા મુદ્દાઓ પર વિવિધ વૈશ્વિક દ્રષ્ટિકોણ વચ્ચે રાજદ્વારી કડી તરીકે કાર્ય કરી રહ્યું છે. તેનું સ્થાન બ્રિક્સની અંદર એકતા જાળવવા, મુખ્ય ભાગીદારોને ગુસ્સે ન થવા, યુએન સિસ્ટમની પ્રાધાન્યતા જાળવવા અને તેના પોતાના વ્યૂહાત્મક અને આર્થિક હિતોનું રક્ષણ કરવાના પ્રયાસોને દર્શાવે છે.
