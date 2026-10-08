રશિયન લેબમાં કર્મચારીનું મોત કેવી રીતે થયું? 200 લોકો ક્વોરન્ટાઈન! WHOએ માંગ્યો જવાબ
ટેડ્રોસના જણાવ્યા અનુસાર, રશિયાએ જવાબ આપ્યો કે પ્લેગનો કોઈ કેસ નોંધાયો નથી, જોકે લગભગ 2૦૦ લોકોને ક્વોરેન્ટાઇનમાં રાખવામાં આવ્યા છે.
Published : October 8, 2026 at 2:54 PM IST
જિનીવા: વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO)ના મહાનિર્દેશક ડૉ. ટેડ્રોસ એડરેનૉમ ગૈબરેયેસએ રશિયાની પ્લેગ સંશોધન પ્રયોગશાળામાં એક કર્મચારીના મૃત્યુ અંગે રશિયન સરકાર પાસેથી વધુ માહિતી માંગી છે. WHO પાસે હજુ સુધી આ ઘટનાની સંપૂર્ણ વિગતો ઉપલબ્ધ નથી, જેના કારણે તે જોખમનું મૂલ્યાંકન કરવામાં અસમર્થ છે.
એક મીડિયા બ્રીફિંગમાં બુધવારે ટેડ્રોસએ કહ્યું કે, શરુઆતી મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં ઈરકુત્સ્ક એન્ટીપ્લેગ રિસર્ચ ઈન્સ્ટીટ્યૂટમાં લેબમાં અચાનકથી થયેલા ન્યૂમોનિક પ્લેગના શંકાસ્પદ કેસ હોવાનું સૂચવવામાં આવ્યું હતું. ટેડ્રોસએ કહ્યું, 'ગયા શુક્રવારે 2 ઓક્ટોબરે રશિયન ફેડરેશનમાં ઈરકુત્સ્ક એન્ટીપ્લેગ રિસર્ચ ઈન્સ્ટીટ્યૂટમાં એક લેબ વર્કરમાં ન્યૂમોનિક પ્લેગના શંકાસ્પદ કેસનો પહેલો મીડિયા રિપોર્ટ સામે આવ્યો.'
તેમણે આગળ કહ્યું, 'લેબ વર્કરનું ગંભીર નિમોનિયાના કારણે હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા બાદ મોત થઈ ગયું. શરુઆતી મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં લેબમાં અચાનકથી થયેલા ન્યૂમોનિક પ્લેગના શંકાસ્પદ કેસ હોવાનું સૂચવવામા આવ્યું હતું.' ટેડ્રોસએ કહ્યું કે, WHOને ખબર હતી કે રશિયન સરકારે 2 ઓક્ટોબરએ એક મીટિંગ કરી હતી, જ્યારે તેમને શંકા હતી કે ઈરકુત્સ્ક ઓબ્લાસ્ટના એક રહેવાસીને ખતરનાક ઈન્ફેક્શન થઈ ગયું છે. તેમણે કહ્યું, 'શનિવારે WHOએ ઈન્ટરનેશનલ હેલ્થ રેગુલેશન્સના જણાવ્યા પ્રમાણે રશિયન ફેડરેશન પાસેથી વધારે જાણકારી માંગી.'
ટેડ્રોસના જણાવ્યા પ્રમાણે, રશિયાએ મંગળવારે જવાબ આપ્યો કે ઈરકુત્સ્ક ઓબ્લાસ્ટમાં તાજેતરમાં પ્લેગનો કોઈ કેસ સામે નથી આવ્યો, જ્યારે લગભગ 200 કૉન્ટેક્ટ્સને ક્વોરન્ટાઈનમાં રાખવામા આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું, 'જો કે WHOએ મૃત્યુ પામનારા વ્યક્તિ અને કૉન્ટેક્ટ્સ પર કરાયેલા લેબ ટેસ્ટ્સ વિશે વધારે જાણકારી માગી છે. પબ્લિક હેલ્થ ઉપાયોને કેમ શરુ કરવામા આવ્યા, આ વિશે વધારે માહિતી માંગવામાં આવી છે, અને કૉન્ટેક્ટ્સની હેલ્થ સ્ટેટ્સ વિશે માહિતી માંગી છે.'
WHOએ અન્ય એક કર્મચારી અંગેના મીડિયા અહેવાલોની પણ ચકાસણી કરવાની માંગ કરી છે, જેમને ન્યુમોનિયા થયો હોવા છતાં તેનું નિદાન થઈ શક્યું ન હતું. ટેડ્રોસે કહ્યું, "અમે અન્ય એક કર્મચારી અંગેના મીડિયા અહેવાલોની ચકાસણી કરવાની પણ વિનંતી કરી છે, જેમને ન્યુમોનિયા થયો હતો પરંતુ તેનું નિદાન થઈ શક્યું ન હતું."
તેમણે આગળ કહ્યું કે, WHOએ પ્લેગ સાથે-સાથે લેબ બાયોસેફ્ટી અને બાયોસિક્યોરિટી સાથે જોડાયેલી ટેક્નિકલ મદદની રજૂઆત કરી છે. ટેડ્રોસએ કહ્યું, 'કારણ કે અમારી પાસે હાલ આ ઘટનાની સંપૂર્ણ જાણકારી નથી, માટે આપણે જોખમનું સંપૂર્ણ મૂલ્યાંકન કરવામાં અસમર્થ છીએ.'
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય નિયમો હેઠળ, વિવિધ અહેવાલોની સ્પષ્ટતા કરવા અને જાહેર સ્વાસ્થ્યને લગતા સંભવિત જોખમોનું સચોટ મૂલ્યાંકન કરવા માટે સમયસર, સંપૂર્ણ અને પારદર્શક માહિતીની આપ-લે કરવી આવશ્યક છે." તે જ મીડિયા બ્રીફિંગમાં, ટેડ્રોસે બાળકો અને કિશોરોમાં વધી રહેલા મેદસ્વીપણાનો સામનો કરવા માટે WHOની નવી ગાઈડલાઈન્સ પર પણ ભાર મૂક્યો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા 25 વર્ષોમાં બાળકો અને કિશોરોમાં મેદસ્વીપણાનું પ્રમાણ 4 ગણું વધી ગયું છે, જે 2 ટકાથી વધીને 8 ટકા સુધી પહોંચ્યું છે.
ટેડ્રોસે કહ્યું, "વિશ્વભરમાં 170 મિલિયનથી વધુ બાળકો અને કિશોરો હાલમાં મેદસ્વીપણાની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે." નવી ગાઈડલાઈન્સમાં સ્થૂળતાથી પીડાતા બાળકો અને કિશોરો માટે આહાર, વ્યવહાર અને શારીરિક પ્રવૃત્તિમાં વ્યવસ્થિત ફેરફારો કરવાની ભારપૂર્વક ભલામણ કરવામા આવી છે.
આમાં દવાઓ દ્વારા થતી સારવાર, બેરિયાટ્રિક સર્જરી અને વજન ઘટાડવાના સાધનો અંગેની સલાહનો સમાવેશ થાય છે. ટેડ્રોસે જણાવ્યું હતું કે, મેદસ્વીતાનું મેનેજમેન્ટ ફક્ત વજન ઘટાડવા પૂરતું સીમિત ન રહેતા, સ્વાસ્થ્ય અને કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.
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