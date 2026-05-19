ભારતીય મૂળના યુવાને યુકેમાં ઈતિહાસ રચ્યો, માત્ર 23 વર્ષની ઉંમરે બન્યા મેયર

તુષાર કુમાર મૂળ હરિયાણાના છે. તેઓ બ્રિટનમાં 23 વર્ષની ઉંમરે મેયર બનનારા પહેલા વ્યક્તિ છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 3:50 PM IST

લંડન: ભારતીય મૂળના તુષાર કુમારે બ્રિટનમાં ઇતિહાસ રચી દીધો છે. 23 વર્ષની ઉંમરે, તુષાર યુકેના સૌથી યુવા મેયર બન્યા છે. તેમને એલ્સ્ટ્રી અને બોરહેમવુડના મેયર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

મૂળ હરિયાણાના વતની, તુષાર કુમારને 13 મેના રોજ બોરહેમવુડના ફેરવે હોલમાં આયોજિત કાઉન્સિલ સમારોહ દરમિયાન સત્તાવાર રીતે મેયર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. સમારોહમાં અસંખ્ય કાઉન્સિલરો, સ્થાનિક નાગરિક નેતાઓ, સમુદાય સંગઠનો, રહેવાસીઓ, પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો હાજર રહ્યા હતા.

સમારોહ બાદ, તુષારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં લખ્યું: "એલ્સ્ટ્રી અને બોરહેમવુડના મેયર બનવું અને તે પણ 23 વર્ષની ઉંમરે, યુકેના ઇતિહાસમાં ભારતીય મૂળના સૌથી યુવા મેયર બનવું, મારા માટે એક મહાન સન્માન છે. કિંગ્સ કોલેજ લંડનમાં પૉલિટીકલ સાયન્સનો અભ્યાસ કરવાથી લઈને હવે હું જે શહેરને પ્રેમ કરું છું તેની સેવા કરવા સુધી, આ સફર એક સ્વપ્ન જેવી લાગે છે."

પોતાના ભાષણ દરમિયાન, તુષારે તેમની રાજકીય સફર વિશે વાત કરતા કહ્યું કે તેઓ પહેલી વાર 20 વર્ષની ઉંમરે કાઉન્સિલર તરીકે ચૂંટાયા હતા, જ્યારે તેઓ હજુ કિંગ્સ કોલેજ લંડનમાં પૉલિટિકલ સાયન્સનો અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા.

લંડન ડેઇલીના અહેવાલ મુજબ, તેમણે આટલી નાની ઉંમરે મેયરની જવાબદારીઓ સંભાળવાના મહત્વ પર પ્રકાશ પાડ્યો, અને આશા વ્યક્ત કરી કે આનાથી વધુ યુવાનો સ્થાનિક શાસન, જાહેર સેવા અને સમુદાય કાર્યમાં ભાગ લેવા માટે પ્રેરિત થશે.

તુષાર કુમારે ડેપ્યુટી મેયર તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન કાઉન્સિલર ડેન ઓઝારોના સમર્થન અને માર્ગદર્શન બદલ તેમનો આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે ડેપ્યુટી મેયર તરીકેની નવી નિમણૂક બદલ કાઉન્સિલર લિન્ડા સ્મિથને અભિનંદન આપ્યા અને કહ્યું કે તેઓ સમુદાયની સેવામાં તેમની સાથે નજીકથી કામ કરવા આતુર છે.

મેયર તુષાર કુમારે સ્થાનિક રાજકારણમાં પગપેસારો કરવામાં મદદ કરવા બદલ તેમના પરિવાર અને મિત્રોનો આભાર માન્યો.

આગામી વર્ષ માટેના તેમના દ્રષ્ટિકોણની રૂપરેખા આપતા, તેમણે જણાવ્યું કે તેમનો ઉદ્દેશ્ય "લોકોને સુલભ હોય તેવા મેયર બનવાનો" અને એલ્સ્ટ્રી અને બોરહેમવુડના રહેવાસીઓ અને સ્થાનિક સંગઠનો સાથે સક્રિય રીતે જોડાયેલા રહેવાનો છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી, "જે શહેરને હું પ્રેમ કરું છું તેની સેવા કરવી એ મારા જીવનનો લહાવો છે."

તુષારની નાની ઉંમરને કારણે આ નિમણૂકમાં નોંધપાત્ર રસ જાગ્યો છે. 23 વર્ષની ઉંમરે, તુષાર કુમાર હવે યુકેમાં સૌથી નાની ઉંમરના મેયર તરીકે ઓળખાશે. તેમની ચૂંટણી સ્થાનિક શાસન અને નાગરિક બાબતોમાં યુવા પેઢીની વધતી ભાગીદારીને પ્રકાશિત કરે છે.

