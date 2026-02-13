બાંગ્લાદેશની સત્તા પર BNPનો કબ્જો; કોણ છે તારિક રહેમાન જે હવે વડાપ્રધાન બનશે?
બાંગ્લાદેશની ચૂંટણી 2026માં તારિક રહેમાનના નેતૃત્ત્વમાં BNPએ પ્રચંડ જીત મેળવી છે, પાર્ટીએ 209 બેઠક પર કબ્જો કર્યો છે.
Published : February 13, 2026 at 5:02 PM IST
હૈદરાબાદ: 17 વર્ષ બાંગ્લાદેશથી દૂર લંડનમાં રહીને 25 ડિસેમ્બર 2025માં પરત ફરેલા તારિક રહેમાને દેશની રાજનીતિમાં 2 મહિનામાં સફળતા મેળવી છે. બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ના ચેરમેન હવે દેશના વડાપ્રધાન બનવાના છે. ગુરૂવારે યોજાયેલી 13મી રાષ્ટ્રીય ચૂંટણીમાં તારિકના નેતૃત્ત્વમાં BNPએ પ્રચંડ જીત મેળવી છે. પાર્ટીને 209 બેઠક પર જીત મળી છે, જ્યારે જમાત-એ-ઇસ્લામી માત્ર 70 બેઠક જ જીતી શકી છે.
કોણ છે તારિક રહેમાન: તારિક રહેમાન, બાંગ્લાદેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન સ્વર્ગીય બેગમ ખાલિદા જિયા અને શહીદ રાષ્ટ્રપતિ જિયાઉર રહેમાનના પુત્ર છે. તારિકનો જન્મ 20 નવેમ્બર,1965માં થયો હતો, તેમનું જીવન બાંગ્લાદેશના ઉદ્દભવ, સ્થાપના અને એક સ્વતંત્ર રાજ્યના રૂપમાં ઉદય સાથે જોડાયેલો છે. તારિકના પિતા જિયાઉર રહેમાન બાંગ્લાદેશના મુક્તિ સંગ્રામના નાયક હતા, જેમણે દેશની સ્વતંત્રતાની જાહેરાત કરી હતી. સાથે જ બાંગ્લાદેશ નેશનલિસ્ટ પાર્ટી (BNP)ની રચના કરી અને દેશમાં બહુપક્ષીય સંસદીય લોકશાહીની સ્થાપના કરી હતી.
બાંગ્લાદેશની આઝાદીના જંગના સૌથી નાની ઉંમરના સિપાહી રહ્યા તારિક
તારિક રહેમાને બાંગ્લાદેશના મુક્તિ સંઘર્ષ અને રાજકીય ઉથલ-પાછલને જોઇ છે. સાથે જ તેમનો ભાગ પણ રહ્યા છે. બાળપણમાં તેમણે પોતાની માતા બેગમ ખાલિદા જિયા સાથે બાંગ્લાદેશના મુક્તિ સંઘર્ષને નજીકથી જોયો છે. યુદ્ધ દરમિયાન જ્યારે તેમના પિતાએ માર્ચ 1971માં બાંગ્લાદેશની સ્વતંત્રતાની જાહેરાત કરી અને દેશને મુક્ત કરાવવા માટે એક આંદોલન શરૂ કર્યું તો તારિકની તેમની માતા અને તેમના ભાઇ સાથે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે બાંગ્લાદેશની આઝાદી માટે લડનારા સૌથી નાની ઉંમરના યૌદ્ધામાંથી એક હતા.
તારિક રહેમાનના માતા 3 વખત વડાપ્રધાન બન્યા
તારિક રહેમાનના માતા બેગમ ખાલિદા જિયા 3 વખત બાંગ્લાદેશના વડાપ્રધાન બન્યા હતા જે એક રેકોર્ડ છે. તારિકનો એક નાનો ભાઇ પણ છે જેનું નામ અરાફાત રહેમાન છે. તારિકના લગ્ન ડૉ. જુબેદા રહેમાન સાથે થયા છે, જે સ્વર્ગીય રિયર એડમિરલ મહબૂબ અલી ખાનની દીકરી છે. મહબૂબ અલી ખાન બાંગ્લાદેશ નૌસેનાના ચીફ ઓફ સ્ટાફ હતા અને બાદની સરકારમાં ટેલિકોમ મંત્રી અને કૃષિ મંત્રી પણ હતા.
જુબેદા રહેમાન હદય રોગના જાણકાર છે. તારિક અને જુબેદાના લગ્ન 3 ફેબ્રુઆરી 1994માં થયા હતા, તેમને એક દીકરી છે જેનું નામ જૈમા જર્નાજ રહેમાન છે.
અરસ્તૂ-કાર્લ માર્ક્સના વિચારોથી પ્રભાવિત છે તારિક રહેમાન
તારિક રહેમાને ઢાકાની શાહીન હાઇસ્કૂલ અને કોલેજમાંથી પોતાના સ્કૂલનું શિક્ષણ શરૂ કર્યું હતું જે મુખ્ય રીતે સૈન્ય કર્મીના બાળકો માટેની એક સંસ્થા છે. SSC અને HSC પરીક્ષામાં સારા માર્ક્સ બાદ તેમણે ઢાકા યૂનિવર્સિટીના આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધ વિભાગમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવ્યું. ત્યાં તેમણે સુકરાત, પ્લેટો, અરસ્તૂ, હૉર્બ્સ, લોક, રૂસો, વોલ્ટેયર અને કાર્લ માર્ક્સ જેવા રાજકીય વિચારકો પર અધ્યયન કર્યું. તારિક વિદ્યાર્થી જીવનથી જ રાજનીતિમાં સક્રિય હતા. અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા બાદ તારિકે ઉદ્યોગસાહસિકતાના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કર્યો અને કાપડ-કૃષિ આધારિત વ્યવસાયો સ્થાપ્યા.
હથિયાર અને દારૂગોળાની તસ્કરીનો આરોપ
2004માં, ચટગાંવના અધિકારીઓએ હથિયાર અને દારૂગોળા ભરેલા 10 ટ્રક જપ્ત કર્યા હતા, ત્યારે આરોપ લાગ્યો હતો કે તારિક રહેમાન પ્રતિબંધિત સંગઠનો માટે હથિયારોની તસ્કરી કરી રહ્યા છે. જોકે, BNPએ આ ઘટનાને રાજકીય રીતે પ્રેરિત ગણાવી હતી. વર્ષોની કાયદાકીય લડાઇ બાદ 18 ડિસેમ્બર 2024માં હાઇકોર્ટ આ ઘટના સાથે જોડાયેલા કેટલાક મુખ્ય આરોપીઓને છોડી મુક્યા હતા.
2004 ઢાકા ગ્રેનેડ હુમલો
21 ઓગસ્ટ 2004માં ઢાકામાં શેખ હસીનાની અવામી લીગની રેલીમાં ગ્રેનેડથી હુમલો થયો હતો જેમાં 24 લોકો માર્યા ગયા હતા જ્યારે 300 લોકો ઘાયલ થયા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં તારિક રહેમાનને શંકાસ્પદની યાદીમાં રાખવામાં આવ્યા નહતા. જોકે, 2009માં અવામી લીગની સરકારે તેમના પર હુમલાનું ષડયંત્ર રચવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. 2011 સુધી તેમના પર ઔપચારિક રીતે આરોપ નક્કી કરવામાં આવ્યા અને 2018માં, એક ખાસ ટ્રિબ્યુનલે તેમને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. BNPએ આ તમામ આરોપોને રાજકીય રીતે પ્રેરિત ગણાવતા ફગાવી દીધા હતા. તે બાદ 1 ડિસેમ્બર 2024માં હાઇકોર્ટે તારિક રહેમાન અને કેટલાક અન્ય લોકોને આ ઘટનામાં છોડી મુક્યા હતા.
હવા ભવન વિવાદ
તારિક રહેમાન અને ઘણા BNP નેતાઓ પર હવા ભવન દ્વારા ઉદ્યોગપતિઓ અને રાજકીય હરીફો પાસેથી લાંચ લેવાનો અને વિદેશમાં નાણાંની લોન્ડરિંગ કરવાનો આરોપ લાગ્યો હતો. બાંગ્લાદેશના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી આયોગ (ACC), સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકામાં FBI અને સિંગાપુરની કોર્ટ તરફથી તેની તપાસ કરવામાં આવી હતી. 2010માં, બાંગ્લાદેશમાં લાંચ અને મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ 20 માર્ચ 2025ના રોજ, હાઇકોર્ટે તારિક રહેમાન અને મામુન બન્નેને તમામ આરોપોમાંથી મુક્ત કર્યા હતા.
મની લોન્ડરિંગ કેસ
જૂન 2007માં ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી આયોગ (ACC)એ તારિક રહેમાન અને તેના સહયોગી ગિયાસુદ્દીન અલ મામુન સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. નીચલી કોર્ટે 2013માં તારિકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો હતો પરંતુ હાઇકોર્ટે 2016માં આ નિર્ણયને પલટતા તેમણે 7 વર્ષની કેદની સજા સંભળાવી હતી. જોકે, ડિસેમ્બર 2024માં હાઇકોર્ટે તારિક અને મામુન બન્નેને તમામ આરોપોમાંથી મુક્ત કર્યા હતા.
ગેરકાયદેસર સંપત્તિનો સંગ્રહ (2007-2025)
તારિક રહેમાન, તેમના પત્ની જુબેદા રહેમાન અને તેમની માતા ખાલિદા જિયા પર આવક કરતા વધારે સંપત્તિ રાખવાનો આરોપ લાગ્યો હતો. ઢાકાની એક કોર્ટે તારિકને 9 વર્ષ અને જુબેદાને 3 વર્ષની જેલની સજા સંભળાવી હતી. સાથે જ દંડ અને સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. ઓક્ટોબર 2024માં જુબેદાની સજાને અસ્થાયી રીતે રદ કરી દેવામાં આવી હતી. 28 મે 2025માં હાઇકોર્ટે તારિક અને જુબેદા બન્નેને મુક્ત કર્યા હતા.
જિયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ભ્રષ્ટાચાર વિવાદ
2008માં તારિક રહેમાન અને તેમની માતા પૂર્વ વડાપ્રધાન ખાલિદા જિયા પર ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો. આરોપ હતો કે જિયા અનાથાલય ટ્રસ્ટની રકમનો અંગત ઉદ્દેશ્ય માટે દૂરઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. કેસ 2011માં શરૂ થયો અને 8 ફેબ્રુઆરી 2018માં ઢાકાની એક કોર્ટે ખાલિદા જિયાને 5 વર્ષ અને તારિક રહેમાનને 10 વર્ષની સજા સંભળાવવામાં આવી હતી.
તારિક બ્રિટનમાં રહેતા હતા માટે તેમની ગેરહાજરીમાં કેસ ચલાવવામાં આવ્યો અને તેમના વિરૂદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય ધરપકડ વોરંટ જાહેર કરવામાં આવ્યું. આ નિર્ણયે મોટો રાજકીય વિવાદ ઉભો કર્યો હતો. BNPએ રાજકીય રીતે પ્રેરિત ગણાવ્યો હતો જ્યારે અવામી લીગે તેને એક યોગ્ય કાયદાકીય પગલું ગણાવ્યું હતું. 15 જાન્યુઆરી, 2025માં હાઇકોર્ટે ખાલિદા જિયા, તારિક રહેમાન સહિત તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા.
તારિકને કેમ કહે છે ઢાકાનો 'ડાર્ક પ્રિન્સ'
તારિક રહેમાનને ડાર્ક પ્રિન્સ પણ કહેવામાં આવે છે. 2005માં અમેરિકન વિદેશ વિભાગની એક કેબલ (ગુપ્ત મેસેજ)માં રહેમાનને આ નામથી સંબોધિત કરવામાં આવ્યા હતા, જે બાદમાં વિકિલીક્સે રિલીઝ કર્યો હતો. કેબલમાં બાંગ્લાદેશની અંદર રાજકીય વિરોધીઓ વિરૂદ્ધ હિંસામાં તારિક રહેમાનના સામેલ થવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો.
તારિક રહેમાનને કેમ કહેવામાં આવે છે શેડો PMO
વર્ષ 2001થી 2006 સુધી BNP અને જમાત-એ-ઇસ્લામીના ગઠબંધન ધરાવતી સરકારમાં વડાપ્રધાન તો ખાલિદા જિયા હતા પરંતુ આદેશ તારિક રહેમાનનો જ માનવામાં આવતો હતો. તારિક રહેમાન તે સમયે હવા ભવનમાંથી કામ કરતા હતા જેને શેડો PMO કહેવામાં આવતું હતું, જે બે માળનું એક ભવન હતું.
બાંગ્લાદેશની સંસદ કેટલી મોટી છે
બાંગ્લાદેશમાં 350 સભ્યો સાથે ગૃહીય સંસદ છે જેમાંથી 300 સાંસદ રાષ્ટ્રીય ચૂંટણી દ્વારા એક સીટવાળા મતવિસ્તારમાંથી સીધા ચૂંટાય છે, તેઓ જનતા દ્વારા ચૂંટાય છે. 151 બેઠક જીતનાર પક્ષ અથવા ગઠબંધન સરકાર બનાવે છે ,તેમનો કાર્યકાળ 5 વર્ષનો હોય છે. સદનમાં 50 બેઠક મહિલા માટે અનામત છે અને તેમની પસંદગી શાસક પક્ષ અથવા ગઠબંધન દ્વારા કરવામાં આવે છે. 2026ની બાંગ્લાદેશની ચૂંટણીમાં 299 બેઠક પર મતદાન થયું હતું જેમાંથી 209 બેઠક BNP અને 70 બેઠક જમાતના ખાતામાં ગઇ હતી. અન્ય બેઠક પર અપક્ષે જીત મેળવી છે.
