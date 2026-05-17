WHOએ રેર ઇબોલા સ્ટ્રેનને લઇને આંતરરાષ્ટ્રીય હેલ્થ ઇમરજન્સી જાહેર કરી, આ બે દેશોમાં હડકંપ

રિપલ્બિક ઓફ કોંગો અને યુગાન્ડામાં ઇબોલા વાયરસને કારણે અનેક લોકોના મોત થયા છે. WHOએ ચેતવણી આપી છે.

કોંગોના બુનિયામાં એક હોસ્પિટલની બહાર ઉભેલી એમ્બ્યુલન્સ જોવા મળે છે (AP)
Published : May 17, 2026 at 3:10 PM IST

કિન્શાસા: ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગોમાં ઇબોલા ફાટી નીકળતા 80થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. અધિકારીઓએ ચેતવણી આપી હતી કે આ સ્ટ્રેન માટે કોઇ વેક્સીન નથી. આ સંકટ બાદ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WHO)એ રવિવારે આંતરરાષ્ટ્રીય આરોગ્ય ઇમરજન્સી જાહેર કરી છે.

આફ્રિકા સેન્ટર્સ ફોર ડિસીઝ કંટ્રોલ એન્ડ પ્રિવેન્શન (CDC આફ્રિકા) એ શનિવારે એક અપડેટમાં જણાવ્યું હતું કે અત્યંત ચેપી ફીવરથી કૂલ 88 મોત થયા છે અને 336 શંકાસ્પદ કેસ નોંધાયા છે.

જિનીવામાં સ્થિત WHOએ રવિવારે જણાવ્યું હતું કે ઇબોલાના બુન્ડીબુગ્યો તાવને કારણે ફેલાયેલો આ પ્રકોપ 'ઇન્ટરનેશનલ ચિંતાની પબ્લિક હેલ્થ ઇમરજન્સી' છે...આંતરરાષ્ટ્રીય આરોગ્ય નિયમો હેઠળ આ બીજુ સૌથી ઊંચા લેવલનું એલર્ટ છે.

વૈશ્વિક આરોગ્ય સંસ્થાએ ચેતવણી આપી હતી કે કેસ અને ફેલાવાની સંખ્યાનો સાચો સ્કેલ સ્પષ્ટ નથી પરંતુ 2024માં રજૂ કરાયેલ ઉચ્ચતમ ચેતવણી સ્તર, પેનડેમિક ઇમરજન્સી જાહેર કરવામાં નિષ્ફળ રહી છે.

મેડિકલ એડ ગ્રુપ ડૉક્ટર્સ વિધાઉટ બોર્ડર્સ (MSF)એ જણાવ્યું હતું કે, તે મોટા પાયે પ્રતિભાવ તૈયાર કરી રહ્યું છે અને અધિકારીઓએ ચેતવણી પણ આપી છે કે આ બીમારી ઝડપથી ફેલાવવી ચિંતાજનક છે. DR કોંગોના આરોગ્ય મંત્રી સેમ્યુઅલ-રોજર કમ્બાએ કહ્યું, "બુંડિબુગ્યો સ્ટ્રેનની કોઇ રસી નથી, કોઇ ખાસ સારવાર નથી."

આ સ્ટ્રેનનો મૃત્યુદર ખૂબ જ ઊંચો છે, જે 50 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. અધિકારીઓએ શનિવારે જણાવ્યું હતું કે આ સ્ટ્રેન-જે સૌ પ્રથમ 2007માં ઓળખાયો હતો-પડોશી યુગાન્ડામાં એક કોંગો નાગરિકનું પણ મૃત્યુ થયું છે.

વેક્સીન માત્ર જેર સ્ટ્રેન માટે ઉપલબ્ધ છે, જે 1976માં ઓળખાયો હતો અને તેનો મૃત્યુદર 60-90 ટકા વધારે છે. CDC આફ્રિકા અનુસાર, આરોગ્ય અધિકારીઓએ શુક્રવારે યુગાન્ડા અને સાઉથ સુદાનની સરહદ સાથે જોડાયેલા ઉત્તર-પૂર્વ DRCના ઉટુરી પ્રાંતમાં આ રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો હોવાની પુષ્ટિ કરી હતી.

AFPએ ફોન પર સંપર્ક કરતા લોકલ સિવિલ સોસાયટીના પ્રતિનિધિ આઇજેક ન્યાકુલિંડાએ જણાવ્યું, "અમે છેલ્લા બે અઠવાડિયાથી લોકોને મરતા જોઇ રહ્યા છીએ. બીમારોને અલગ કરવા માટે કોઇ જગ્યા નથી. તેઓ ઘરે મરી રહ્યા છે અને તેમના મૃતદેહોને પરિવારના સભ્યો સંભાળી રહી છે."

કમ્બા અનુસાર, દર્દી ઝીરો એક નર્સ હતી જેણે 24 એપ્રિલના રોજ ઇટુરીની પ્રાંતીય રાજધાની બુનિયામાં એક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ઇબોલા જેવા લક્ષણો સાથે રિપોર્ટ કર્યો હતો. બીમારીના લક્ષણમાં તાવ, રક્તસ્ત્રાવ અને ઉલટીનો સમાવેશ થાય છે.

MSF ઇમરજન્સી પ્રોગ્રામ મેનેજર, ટ્રિશ ન્યૂપોર્ટ જે આ વિસ્તારમાં મેડિકલ અને સપોર્ટ સ્ટાફને મોકલી રહ્યા છે તે કહે છે કે, "આટલા ઓછા સમયમાં અમે જેટલા કેસ અને મોત જોઇ છે તે ઘણી ચિંતાજનક વાત છે."

DR કોંગોમાં તબીબી સાધનોનું મોટા પાયે પરિવહન એક પડકાર છે, જે ફ્રાન્સ કરતા ચાર ગણું મોટું છે પરંતુ કોમ્યુનિકેશનનું માળખું નબળું છે.

ફેલાવાનો વધુ ખતરો

ઇબોલાનો આ 17મો આઉટબ્રેક છે અને અધિકારીઓએ તેના ફેલાવાના વધુ ખતરાની ચેતવણી આપી છે. WHOએ કહ્યું, "ચેપગ્રસ્ત લોકોની અસલી સંખ્યા અને જિયોગ્રાફિકલ ફેલાવા વિશે ઘણી અનિશ્ચિતતાઓ છે."

ઇબોલાનો પ્રથમ આઉટબ્રેક-

ઇબોલાના પહેલાના પ્રકોપ - જેણે રસી અને સારવારમાં પ્રગતિ છતાં, છેલ્લા 50 વર્ષોમાં આફ્રિકામાં લગભગ 15,000 લોકોનો ભોગ લીધો છે - ગયા ઓગસ્ટમાં મધ્ય પ્રદેશમાં થયો હતો. ડિસેમ્બરમાં નાબૂદ જાહેર કરવામાં આવે તે પહેલાં તે પ્રકોપમાં ઓછામાં ઓછા 34 લોકો માર્યા ગયા હતા.

2018 અને 2020 ની વચ્ચે DRC માં સૌથી ભયંકર પ્રકોપમાં લગભગ 2,300 લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. ચામાચીડિયામાંથી ઉદ્ભવેલા ઇબોલા ગંભીર રક્તસ્રાવ અને અંગ નિષ્ફળતાનું કારણ બની શકે છે. WHO અનુસાર, છેલ્લા અડધી સદીમાં રોગચાળાથી પ્રભાવિત લોકોમાં મૃત્યુદર 25 ટકાથી 90 ટકાની વચ્ચે જોવા મળ્યો છે.

વાયરસ શારીરિક પ્રવાહી અથવા ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિઓના લોહીના સંપર્ક દ્વારા વ્યક્તિથી વ્યક્તિમાં ફેલાય છે, જેઓ લક્ષણો દર્શાવ્યા પછી જ ચેપી બને છે. સેવનનો સમયગાળો 21 દિવસ સુધી ટકી શકે છે.

