WHO એ ક્રુઝ શિપ પર હંટાવાયરસનો ફેલાવો સમાપ્ત જાહેર કર્યો, 25 મે પછી કોઈ નવા કેસ નોંધાયા નથી
33 દેશો અને પ્રદેશોમાં આરોગ્ય અધિકારીઓએ ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવેલા 650 થી વધુ લોકોની ઓળખ કરી છે અને તેમનું નિરીક્ષણ કર્યું છે.
By AFP
Published : July 3, 2026 at 8:28 AM IST
જીનીવા: ગુરુવારે, વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠન (WHO) એ ક્રુઝ શિપ પરના જીવલેણ હંટાવાયરસના પ્રકોપનો અંત જાહેર કર્યો, જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ચિંતા જગાવી હતી. આ જાહેરાત ત્યારે કરવામાં આવી જ્યારે છેલ્લા વ્યક્તિને ક્વોરેન્ટાઇનમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો. MV હોન્ડિયસ જહાજ સાથે જોડાયેલા 12 પુષ્ટિ થયેલા અને એક સંભવિત કેસ હતા, જેના પરિણામે ત્રણ મૃત્યુ થયા હતા. જોકે આ રોગચાળો પૂરો થઈ ગયો છે, પરંતુ વૈજ્ઞાનિકો અને નિષ્ણાતો માટે કામ હજુ પણ પ્રારંભિક તબક્કામાં છે, જેઓ વૈશ્વિક આરોગ્ય ચેતવણી ફેલાવનાર ઘટનામાંથી પાઠ શીખવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
"આજે, MV હોન્ડિયસ ક્રુઝ શિપ પરના છેલ્લા હંટાવાયરસના સંપર્કમાં આવેલા વ્યક્તિએ તેમનો ક્વોરેન્ટાઇન સમયગાળો પૂર્ણ કર્યો, તેનું પરીક્ષણ નકારાત્મક આવ્યું અને તે ઘરે પરત ફર્યો," WHO ના વડા ટેડ્રોસ અધાનોમ ઘેબ્રેયસસે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું. "25 મે પછી કોઈ નવા કેસ નોંધાયા નથી. તેથી, અમને ખૂબ આનંદ થાય છે કે WHO માને છે કે હંટાવાયરસનો પ્રકોપ સમાપ્ત થઈ ગયો છે."
ડચ ધ્વજવાળું જહાજ 1 એપ્રિલના રોજ આર્જેન્ટિનાના ઉશુઆયાથી રવાના થયું હતું. તેણે દક્ષિણ એટલાન્ટિક મહાસાગરમાં દૂરના ટાપુઓની મુલાકાત લીધી, જેમાં ટ્રિસ્ટન દા કુન્હાનો સમાવેશ થાય છે, અને પછી ઉત્તરમાં સ્પેનના કેનેરી ટાપુઓમાં ટેનેરાઇફ તરફ પ્રયાણ કર્યું, જ્યાં બાકીના મુસાફરોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા. ધ્રુવીય શોધ જહાજ આખરે 18 મેના રોજ નેધરલેન્ડ્સના રોટરડેમ બંદરે પહોંચ્યું. 30 મેના રોજ, સફાઈ અને સેનિટાઇઝેશન પછી, જહાજને સમુદ્રમાં પાછા ફરવા માટે સાફ કરવામાં આવ્યું.
રસીઓની શોધ
ટેડ્રોસે કહ્યું કે 33 દેશો અને પ્રદેશોમાં આરોગ્ય અધિકારીઓએ 650 થી વધુ લોકોને ઓળખી કાઢ્યા છે અને તેમનું નિરીક્ષણ કર્યું છે જેઓ વાયરસના સંપર્કમાં આવ્યા હોઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે WHO ફાટી નીકળવાના કારણ અને વાયરસને સમજવા માટે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે. "અમે 21 દેશો સાથે આ રોગ કેવી રીતે ફેલાય છે તે સમજવા માટે અભ્યાસ પણ કરી રહ્યા છીએ. આ ભવિષ્યમાં ફાટી નીકળવાના કારણો માટે નિદાન, સારવાર અને રસીઓ વિકસાવવામાં મદદ કરશે," ટેડ્રોસે કહ્યું.
ઉંદરો દ્વારા ફેલાતો હંટાવાયરસ એક દુર્લભ વાયરસ છે જેની કોઈ રસી કે ચોક્કસ સારવાર નથી. હોન્ડિયસ ફાટી નીકળવા માટે જવાબદાર "એન્ડિસ" સ્ટ્રેન એ હંટાવાયરસનો એકમાત્ર સ્ટ્રેન છે જે વ્યક્તિથી વ્યક્તિમાં ફેલાઈ શકે છે. એવું માનવામાં આવતું હતું કે જહાજ પરના એક મુસાફરને આર્જેન્ટિનાના એવા વિસ્તારોમાં મુસાફરી કરતી વખતે વાયરસનો ચેપ લાગ્યો હતો જ્યાં વાયરસ સામાન્ય છે.
જોકે, દેશના આરોગ્ય મંત્રાલયે જૂનમાં જાહેરાત કરી હતી કે આર્જેન્ટિનાના અન્ય પ્રાંતમાં કરવામાં આવેલા પરીક્ષણોમાં વાયરસ વહન કરતા કોઈ ઉંદરો મળ્યા નથી. WHO ના "હાઈ ઈમ્પેક્ટ એપિડેમિક્સ" ના વડા ડાયના રોજાસ અલ્વારેઝે જણાવ્યું હતું કે હોન્ડિયસમાં ફાટી નીકળવાનો અંત આવી શકે છે કારણ કે તે હવે જાહેર આરોગ્ય માટે ખતરો નથી. "જોકે, એન્ડિસ વાયરસ અને અન્ય હંટાવાયરસ હજુ પણ દક્ષિણ અમેરિકા અને કેટલાક અન્ય પ્રદેશોમાં જાહેર આરોગ્ય માટે ખતરો છે," તેણીએ કહ્યું.
નિષ્ણાતોએ આવા વાયરસનું નિરીક્ષણ કરવાની અને તેમના વધુ ફેલાવા માટે તૈયારી કરવાની જરૂર છે, જ્યારે સ્થાનિક સમુદાયોને તૈયારી અને નિવારણના પ્રયાસોમાં પણ સામેલ કરવાની જરૂર છે. "હંટાવાયરસ પર કામ લાંબા ગાળા સુધી ચાલુ રાખવું જોઈએ," તેમણે કહ્યું. WHO ને આશા છે કે આ ઘટના સભ્ય દેશોને આ મહિનાના અંતમાં રોગચાળા કરારના અધૂરા ભાગને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રેરણા આપશે, જેથી તે આખરે અમલમાં આવી શકે.