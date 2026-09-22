White Houseએ લૉન્ચ કર્યું 'Trump Tv', 24 કલાક દેખાશે ટ્રમ્પ પ્રશાસનના મોટા અપડેટ્સ અને સમાચાર
વ્હાઈટ હાઉસે સોમવારે 'Trump Tv' લૉન્ચ કર્યું છે. જાણકારી પ્રમાણે આ ટીવી 24/7 ચાલતુ એક સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ છે
Published : September 22, 2026 at 2:10 PM IST
વૉશિંગટનઃ વ્હાઈટ હાઉસે સોમવારે (સ્થાનિક સમયાનુસાર) 'Trump Tv' લૉન્ચ કર્યું છે. જાણકારી પ્રમાણે આ ટીવી 24/7 ચાલતુ એક સ્ટ્રીમિંગ પ્લેટફોર્મ છે, જેના પર અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના જૂના ભાષણ અને પ્રશાસનની જાહેરાતો તેમજ અપડેટ્સ આપવામા આવશે. આ ટીવીના લૉન્ચ થવાથી દર્શકોને રાષ્ટ્રપતિ સાથે જોડાયેલી સામગ્રી માટે એક સમર્પિત પ્લેટફોર્મ મળી શકશે.
'Trump Tv'ના લૉન્ચ થવાની જાણકારી વ્હાઈટ હાઉસના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા 'X' એકાઉન્ટટ પર પોસ્ટ કરીને આપવામા આવી. તેમાં જણાવવામા આવ્યું કે આ ચેનલ લાઈવ થઈ ગઈ છે. ટ્રમ્પ ટીવી હવે સ્ટ્રીમ 24/7 રિયલ-ટાઈમ અપડેટ સાથે સમાચાર આપશે, જેમાં ટ્રમ્પની જૂની ખાસ અપડેટ્સ, જાહેરાતો અને પ્રશાસનની તાજી અને સારી ખબરો એક જ જગ્યાએ મળશે. લૉન્ચ દરમિયાન, વ્હાઈટ હાઉસે ટ્રમ્પના પહેલાના સાર્વજનિક કાર્યક્રમો અને ભાષણોના ફુટેજ દેખાડ્યા, જેમાં અમેરિકાના 47મા રાષ્ટ્રપતિ તરીકેનો શપથ ગ્રહણ સમારોહ પણ સામેલ હતો.
આ પગલુ વ્હાઈટ હાઉસમાં પ્રેસની પહોંચને લઈને ટ્રમ્પ પ્રશાસન અને ઘણા મોટા સમાચાર સંગઠનો વચ્ચે વધતા વિવાદ વચ્ચે ઉઠાવવામા આવ્યું છે. આ પહેલા સોમવારે, ટ્રમ્પે CNN, Politico અને MS NOW પર લગાવેલા પ્રતિબંધોનો બચાવ કર્યો. આ ત્રણેય સંગંઠનોએ પોતાના પત્રકારોની પહોંચ રદ્દ કરવાના પ્રશાસનના નિર્ણયને પડકારતા એક ફેડરલ કેસ દાખલ કર્યો હતો. ન્યૂયૉર્ક શહેરના મેયર જોહરાન મમ્દાની સાથે બેઠક બાદ ગ્રેસી મેન્શન બહાર પત્રકારો સાથે વાત કરતા, ટ્રમ્પે એ અટકળોને ફગાવી દીધી હતી કે મીડિયા સંસ્થાઓ તેમનો બહિષ્કાર કરી શકે છે.
ટ્રમ્પે કહ્યું કે આ ચેનલોએ કહ્યું હતું કે તેઓ મારો બહિષ્કાર કરશે, પણ તેમણે ક્યારેય આવું નથી કર્યું. માટે મને તેની વધારે ચિંતા નહોતી. જરા પ્રેસ (મીડિયા) તરફ જુઓ. ટ્રમ્પે કહ્યું કે મીડિયાની જવાબદારી છે કે, તે નિષ્પક્ષ રીતે રિપોર્ટિંગ કરે. તેમણે તેમના પ્રશાસનના એ નિર્ણયનો બચાવ કર્યો જેના દ્વારા એ મીડિયા આઉટલેટ્સ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો, જેના પર તેમણે 'ફેક ન્યૂઝ' છાપવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.
ટ્રમ્પે વ્હાઈટ હાઉસનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે, મને લાગે છે કે આ આઉટલેટ્સની જવાબદારી છે કે તેઓ નિષ્પક્ષ રહે. અને જો તેઓ ફેક ન્યૂઝ ફેલાવે છે, તો મને ખરેખર લાગે છે કે મારી જવાબદારી છે કે હું તેમને એક ખૂબ જ ખાસ ઘરમાં આવવાની પરવાનગી ન આપું. વ્હાઈટ હાઉસે આ પ્રતિબંધોનો બચાવ કરતા તર્ક આપ્યો છે કે 'ફર્સ્ટ એમેન્ડમેન્ટ' (બંધારણનું પહેલું સંશોધન) મીડિયાને ખબરો છાપવા કે પ્રકાશિત કરવાના અધિકારની સુરક્ષા તો કરે છે, પણ કોઈ ખાસ સંગઠનને વ્હાઈટ હાઉસ પરિસર, બ્રીફિંગ રૂમ કે પ્રેસિડેન્શિયલ પ્રેસ પૂલ સુધી પહોંચની ગેરન્ટી નથી આપતું.
CNN, MS NOW અને Politicoએ આ પ્રતિબંધોને કોર્ટમાં પડકાર્યો છે. તેમની તર્ક છે કે સરકારે એ નક્કી ન કરવું જોઈએ કે કયા પત્રકાર પોતાની રિપોર્ટિંગના આધાર પર વ્હાઈટ હાઉસમાં જઈ શકે છે. આ વિવાદની અસર વ્હાઈટ હાઉસના ટેલીવિઝન પૂલ પર પણ પ઼ડી છે, જે રાષ્ટ્રપતિ સાથે જોડાયેલા કાર્યક્રમોનો ફુટેજ તમામ સંબંધિત સમાચાર સંગઠનોને ઉપલબ્ધ કરાવે છે. ટ્રમ્પ હાલ સંયુક્ત રાષ્ટ્રમહાસભાના 81મા સત્ર માટે ન્યૂયૉર્કમાં છે અને તેઓ ઉચ્ચ-સ્તરીય સામાન્ય ચર્ચામાં ભાગ લેવાની સાથે-સાથે દુનિયાના ઘણા નેતાઓ સાથે બેઠકો પણ કરશે.
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